Отставка премьера Британии, Навроцкий как Орбан, снятие санкций с Ирана: новости дня

У Навроцького пояснили, чому відібраний у Зеленського орден досі є у Муссоліні й Шредера. Президент України наголосив, що його польський колега чинить як Орбан і це скінчиться погано.

Головний редактор польського видання Rzeczpospolita критикує Навроцького за скандал з Україною, а Рада підприємництва Польщі закликала обидві країни до діалогу.

У німецькому Мангеймі у неділю ввечері нападник поранив ножем двох людей, а у Франції від екстремальної спеки загинули двоє дітей, яких виявили в автівці.

Ексміністра транспорту Іспанії з партії Санчеса засудили до 24 років ув’язнення.

Все важливе і цікаве за понеділок, 22 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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У Навроцького пояснили за Шредера

Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак пояснила, чому відібраний у президента України Володимира Зеленського орден досі є в італійського диктатора Беніто Муссоліні, Єкатерина ІІ та "друга Кремля" Герхарда Шредера.

"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Єкатерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі", – заявила Агнешка Єнджак.

Крім того, глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький звинуватив українську владу у невдячності через повернення нагород.

До речі, наприклад, надзвичайний і повноважний посол України, ексзаступник глави Адміністрації президента України (2014-2015) Валерій Чалий заявив, що не відмовлятиметься від Кавалерського хреста ордена Заслуг Республіки Польща.

"Вважаю, що на цьому етапі цілі досягнуті, і треба це зупинити", – прокоментував дипломат.

Натомість віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський повернув Україні дві державні нагороди на знак протесту.

"Польща не нав'язуватиме нікому власне бачення історії. Однак Польща має таке ж чітке право оцінювати цей вибір. Якщо осіб, відповідальних за масові злочини проти цивільного населення, визнають національними героями, Польща має не лише право, а й обов'язок реагувати", – прокоментував він.

Зеленський: Навроцький як Орбан

Президент України Володимир Зеленський провів паралелі між діями чинного президента Польщі Кароля Навроцького та експрем’єра Угорщини Віктора Орбана у тому, що він використовує українську тематику в політичних інтересах.

"Після того, як він ухвалив це рішення, це означає, що він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв, ненависті до українців – те, що робив Орбан. Погана історія, вважаю, що вона закінчиться погано", – сказав він.

Хоча, Навроцький заперечив заяву про те, що рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла пов’язане з внутрішньополітичною боротьбою у Польщі.

"Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", – сказав президент Польщі.

Зеленський каже, що спробував ініціювати зустріч з Навроцьким, проте після того польський колега вдався до нового випаду проти України.

"Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок – каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить для чого – щоби потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі", – сказав Зеленський.

У Навроцького стверджують, що Україна відмовилася від зустрічі двох президентів.

До речі, "Європейська правда" опублікувала Editorial про те, чому Володимир Зеленський має поїхати на конференцію до Гданська попри кризу.

Днями у польському Гданську має відбутися Конференція з відновлення України (URC 2026).

У президента Польщі кажуть, що його не запросили на зазначену конференцію.

Критика Навроцького у Польщі

У виданні Rzeczpospolita, що є "голосом правих" Польщі, критикують президента Польщі Кароля Навроцького за скандал з Україною.

"Кароль Навроцький увійшов в історію. І не у почесній ролі", – зазначає у колонці головний редактор видання Богуслав Хработа.

Польський публіцист і головний редактор видання "Критика політична" Славомір Сераковський різко розкритикував рішення президента Кароля Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла українського лідера Володимира Зеленського.

Заклики з боку польського бізнесу

Представники польського бізнесу закликають Польщу та Україну до діалогу.

Рада підприємництва Польщі наголошує, що спільні інтереси Польщі та України "значно переважають ті розбіжності, що нас розділяють". Рада з питань підприємництва також заявила про готовність підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на діалог, економічну співпрацю та побудову міцного партнерства між двома країнами.

Відставка прем'єра Британії

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку.

Основним претендентом на посаду лідера Лейбористської партії і, відповідно, прем’єра країни, є Енді Бернем, який сьогодні склав присягу у парламенті.

Бернем минулого тижня переміг на довиборах до Палати громад, чим забезпечив собі можливість долучитися до внутрішньопартійної боротьби лейбористів.

Якщо ніхто більше не вступить у внутрішньопартійну боротьбу проти Бернема, він може стати прем'єр-міністром через день чи два після цього.

В ЄС переглянуть можливість проведення саміту з Британією після відставки Стармера. Президент Євроради Антоніу Кошта підтримує скасування саміту ЄС-Британія після відставки Стармера.

Зняття санкцій з Ірану

США та Іран домовилися про "лінію зв’язку" для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці.

За даними CNN, механізм створюють "для запобігання інцидентам та непорозумінням, з метою забезпечення безпечного проходу комерційних суден". Він має діяти до підписання остаточної угоди, тобто 60 днів, або більше, якщо термін на досягнення домовленості продовжать за згодою сторін.

Окрім того, за словами посередників, досягли домовленості про створення подібної спецгрупи за участі Лівану для сприяння припиненню бойових дій на території Лівану.

Представники Катару й Пакистану, які виступають посередниками у перемовинах між США та Іраном, заявили про "позитивну й конструктивну" атмосферу та досягнення прогресу під час останнього раунду у Швейцарії, що відбувся вихідними.

Сполучені Штати на 60 днів зняли санкції з іранської нафти.

Корупційні справи в Європі

Ексміністра транспорту Іспанії з партії Санчеса засудили до 24 років ув’язнення.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр розпочав процедуру усунення президента, а також оголосив операцію проти корупції та "мафії" у владі.

ЗМІ: ультраправих в Європарламенті спіймали на нецільовому витрачанні коштів ЄС.

Бельгія видала ордер на арешт колишнього єврокомісара у справі про корупцію в Європарламенті.

Решта новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під удар РФ у Чорному морі потрапило турецьке судно, є загиблий.

Єврокомісія вкладе 1,1 млрд євро у транспортну мережу ЄС, що включатиме Україну та Молдову.

У німецькому Мангеймі у неділю ввечері нападник поранив ножем двох людей, сам загинув.

Китай запровадив експортні обмеження щодо американських компаній у відповідь на заходи США.

У Франції від екстремальної спеки загинули двоє дітей, яких виявили в автівці.

Бельгія видала візи представникам "Талібану", які летять на переговори з ЄС.