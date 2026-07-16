Новый "главный по ЕС и НАТО", реакция на Федорова, 300 млн на самолеты для ВСУ: новости дня

Третій день поспіль польські літаки перехоплюють військову авіацію РФ, а Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації Росії.

Франція через 400 років врегулювала прикордонне питання з Нідерландами, а авіакомпанія Ryanair попередила про черги в 16 аеропортах Європи через нові правила ЄС.

Все важливе і цікаве за четвер, 16 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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300 млн на літаки для ЗСУ

Британія та Швеція спільно нададуть 300 млн євро для постачання літаків Україні.

У пресслужбі шведського уряду сьогодні повідомили, що країна надає майже 127 млн євро на підтримку України через позики Світового банку.

Європейський Союз готується виплатити Україні ще 10 млрд євро в рамках "оборонної" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро, на які для українського війська закуплять дрони, далекобійні ракети та літаки-винищувачі.

А ще 17 липня ЄС ухвалить "антидронові" санкції у відповідь на російські повітряні атаки на Україну.

Прем’єр Латвії розкритикував країни ЄС, які гальмують пакет санкцій проти Росії.

Посилення східного флангу НАТО

Третій день поспіль польські літаки перехоплюють військову авіацію РФ.

Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ, а також передала Литві радари до систем NASAMS.

США розблокували більшість поставок зброї для Естонії, які затримались через війну в Ірані.

Військово-повітряні сили Німеччини та Франції вперше провели спільні навчання у сфері ядерного стримування.

Новий "головний по ЄС і НАТО"

Верховна Рада у четвер 264 голосами за поданням нового прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад уряду, у якому посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обійняв Всеволод Ченцов, колишній постпред України при ЄС.

Ченцов майже 20 років зі своєї кар’єри спеціалізується на європейській тематиці. Він не є публічним, але знайомий усім, хто дотичний до європейських питань. Ставлення президента Зеленського до Ченцова також є позитивним.

Ченцов замінить Тараса Качку, що працював на посаді рік, з липня 2025 року.

Тарас Качка, у свою чергу, підсумував рік на посаді: два відкриті кластери і торгові угоди.

До речі, 17 липня Євроосюз розпочне технічну підготовку до відкриття кластерів 2 і 3 для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.

Вона сподівається на продовження співпраці ЄС з Україною.

Також Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який, як очікується, має бути перепризначений на посаду в уряді Сергія Корецького.

Реакція на звільнення Федорова

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони, заявив, що ця новина стала для нього несподіванкою.

"Дорогий Михайле, ви зробили дуже багато для оборони України та оборони Європи. Було великим задоволенням і честю працювати разом. Ми у Європі дуже багато навчаємося з українського досвіду оборони", – написав Кубілюс у своєму X.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що їй було великим задоволенням працювати з Федоровим і "за цифровим порядком денним, і в межах позики для підтримки України"

"Перемога у когнітивній війні – демонстрації світу того, що Росія не перемагає, – була критично важливою", – зазначила вона.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не очікує, що призначення нового міністра оборони принесе суттєві зміни у стратегію Києва в боротьбі проти Росії.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс", – зазначив генсек НАТО.

Польща і антибалістична коаліція

В уряді Польщі прокоментували неучасть в "антибалістичній коаліції" України і союзників.

Заступник міністра оборони Павел Залевський назвав хибним сприйняття, що Польща не увійшла до нещодавно створеної "антибалістичної коаліції" через те, що Україна не захотіла цього після останніх історичних суперечок.

За інформацією Onet, польський уряд вів перемовини з Києвом про долучення до коаліції, проте це скінчилось нічим. Джерела кажуть, що "з одного боку, Україна не хотіла нас бачити в антибалістичній коаліції, але з іншого – нам забракло рішучості, щоб наполягати на участі".

Результати опитування IBRiS на замовлення Rzeczpospolita свідчать, що понад 52% поляків підтримують продовження військової підтримки України.

До речі, у Польщі висунули звинувачення українцю за написи, що прославляють УПА та Бандеру.

А посол України в Польщі Василь Боднар сподівається, що напади на українців у Польщі – це тимчасове явище.

Різне щодо України

Прем’єр Британії Кір Стармер несподівано прибув в Україну в останні дні перед тим, як залишить посаду. Президент Володимир Зеленський нагородив Стармера орденом Свободи.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан звечора прибув до Києва і застав балістичну атаку. Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що у центрі розмови з турецьким колегою сьогодні у Києві була ситуація у переговорному процесі довкола російсько-української війни.

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