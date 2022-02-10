НАТО в Чорному морі, Stinger для України, сварка міністрів Британії та РФ: головне за день

Росія поступово нарощує кількість військ на кордоні, а у МЗС України порівнюють режим своєї роботи з "холодною війною"; Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну; РФ і Білорусь почали масштабні 10-денні військові навчання; під приводом навчань РФ заблокувала частину акваторії Чорного та Азовського морів; НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні; у Москві посперечалися глави МЗС Британії та РФ; у Берліні стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки"; у Вірменії заявили про нейтралізацію іноземної шпигунської мережі, 19 затриманих; Франція побудує шість нових ядерних реакторів; Іспанія скасувала вимогу носити маски на вулиці.

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Переговори через погрози РФ, листи в Кремль

10 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, у якій скоординували подальше реагування на триваючі погрози РФ щодо України.

Цього ж дня генсек НАТО поговорив також з президентом України Володимиром Зеленським, а держсекретар США - з главою МЗС Франції.

У четвер Столтенберг надіслав пропозицію главі МЗС РФ Сергєю Лаврову із закликом продовжити діалог в рамках Ради НАТО-Росія.

Він нагадав, що Альянс запропонував Росії проводити спільні брифінги щодо навчань та ядерної політики, шляхи підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності, зниження космічних та кібернетичних загроз і серію розмов щодо контролю за озброєнням.

При цьому Столтенберг підкреслив, що НАТО не піде на компроміс щодо своїх основних принципів.

Крім того, Євросоюз в четвер вранці передав представнику Росії спільну відповідь блоку на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, в якому від країн Євросоюзу вимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.

Представник Єврокомісії Петер Стано сказав, що не може вдаватися в деталі того, що містить відповідь, доки не стане відомо, що російська сторона з ним ознайомилася.

Слід додати, вранці відбулася зустріч генсека НАТО і прем’єра Британії Бориса Джонсона у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Джонсон заявив, що ставки залишаються дуже високими, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Суперечка міністрів у Москві

10 лютого у Москві відбулися переговори міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс та глави МЗС РФ Сєргєй Лавров.

Лавров після зустрічі повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

Крім того, Лавров порівняв свою розмову з главою МЗС Британії з розмовою німого з глухим. Він зазначив, що сторони наче слухали одна одну, але не чули.

Лавров у своїй промові повторив позицію Росії про те, що інші держави "не мають зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", поскаржився, що Україна ухиляється від виконання Мінських домовленостей у такому вигляді, як їх інтерпретує Росія, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

Ліз Трасс зауважила, що принцип "неподільності безпеки" не означає, що сусіди РФ не мають права захищати себе, чи приєднуватися до оборонних альянсів. Вона звернула увагу, що це спроби Росії дестабілізувати Україну і впливати на її геополітичний вибір, навпаки, ще більше зблизили її із Заходом і змусили НАТО посилювати свій східний фланг.

Вона наголосила, що у разі вторгнення Росії в Україну Британія і союзники запровадять суворі санкції проти фізичних осіб і інституцій, а Сполучені Штати дали зрозуміти, що "Північний потік-2" не запрацює.

Трасс також заявила, що Росія має відвести війська від кордону України та піти на деескалацію.

На спільній пресконференції міністри посперечались про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

А прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем’єр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу у Варшаві наголосили, що кожна країна повинна мати право визначати своє майбутнє.

Слід додати, що у Великій Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

А за словами багаторічного радника із зовнішньої політики канцлера часів возз'єднання Німеччини Гельмута Коля Горст Тельчик відкинув позицію Росії про нібито отриману Москвою наприкінці холодної війни обіцянку від НАТО не розширюватися на схід.

Тельчик наголосив, що брав участь в усіх переговорах глави уряду Німеччини з керівником СРСР Михайлом Горбачовим та міністром закордонних справ СРСР Едуардом Шеварнадзе.

За його словами, на жодному з етапів не було ніяких обіцянок або обговорень розширення НАТО.

Про нарощування військ РФ та військові навчання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтверджує розвідувальні дані, що потрапляють у західні медіа, щодо зростання кількості російських військ на кордоні.

Зокрема, міністр має дані про зростання кількості військ останнім часом.

Дмитро Кулеба додав, що додатково існує проблема скупчення військ на півночі, на білоруській території, зважаючи на те, що самопроголошений президент Лукашенко зробив вибір на користь зближення з РФ.

Міністр стверджує, що зараз українська дипломатія перейшла до роботи в режимі та із завданнями, що властиві періоду холодної війни.

Тим часом, у Білорусі почалися масштабні військові навчання з Росією.

Країни у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

У Міноборони РФ зазначили, що спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проводяться з "метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Крім того, під приводом проведення військових навчань Росія заблокувала частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченську протоку.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав партнерів України дати сильну відповідь на такі дії Росії.

Тим часом, НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок тих, що вже існують у країнах Балтії і Польщі, у Чорноморському регіоні, зокрема, у Румунії.

У Білому домі виданню The Hill повідомили, що не планують масової евакуації американців з України.

The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

Переговори радників "Нормандії"

Сьогодні у Берліні стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Представники України мали порушити питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ 8 лютого заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

Росія наполягає, що Україна має вести "прямий діалог" з бойовиками. Відмова Києва виконувати цю вимогу, як стверджує РФ, є порушенням пунктів "Мінська".

У МЗС України наголошують, що це не є порушенням мінських домовленостей 2014-2015 років.

Кулеба підкреслив, що питання так званого "прямого діалогу" є ключовим, що блокує роботу тристоронньої контактної групи, адже з цього приводу є принципова розбіжність між позиціями України та РФ.

Як відомо, представники окупованих територій беруть участь у ТКГ у якості "експертів" з російського боку.

Міністр пояснив, для чого це потрібно Росії – зараз вона у ТКГ є стороною конфлікту, а у разі початку прямого діалогу вона скаже, що вона є посередником.

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