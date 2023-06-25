Світ реагує на заколот в РФ, дискусії про Вагнер-санкції, ще 45 “Гепардів”: новини вихідних

На вихідних у центрі уваги всього світу була Росія, де приватна компанія "Вагнер" спробувала вчинити збройний заколот. Як на зазначені події реагували у країнах світу?

У суботу ввечері Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Згодом повідомили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

Ексголова Генштабу Британії Річард Даннатт вважає, що "вагнерівці" можуть напасти на Київ із Білорусі.

Як повідомляє Spiegel, в уряді Німеччини припускають, що глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зупинив похід на Москву, оскільки сподівався на більшу підтримку свого бунту в Росії.

Державний департамент США Ентоні Блінкен відкладе оголошення нових санкцій проти ПВК "Вагнера", причетної до воєнних злочинів, на тлі останніх подій у Росії, пов’язаних із організованим заколотом.

Блінкен вважає, що спроба заколоту приватної військової компанії "Вагнера" свідчить про "дуже серйозні тріщини" в російській владі. Він не думає, що це фінальний епізод.

Тим часом, як повідомляє британська розвідка, ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках. До речі, 70% поляків вірять в успіх українського контрнаступу.

Німеччина до кінця року передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard.

Все важливе і цікаве за вихідні 24 та 25 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на заколот в РФ

З вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У світі слідкували і обговорювали ситуацію в Росії, але утримувались від якихось заяв.

У британській розвідці зазначили, що "це найсерйозніший виклик для Росії як держави за останній час".

За даними CNN, заколот в РФ застав зненацька західних посадовців.

Данія і Молдова оголосили рекомендації своїм громадянам, а у Латвії заявили, що не видаватимуть росіянам жодних віз.

Колишній прем’єр Грузії закликав закрити кордон з Росією, а президентка країни закликала посилити контроль на кордоні на випадок хвилі міграції.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер наголосив на важливості не допустити потрапляння ядерної зброї до чужих рук.

Користуючись нагодою лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до силовиків Білорусі із закликом вигнати російську армію з країни.

З досить оптимістичним коментарем виступив глава МЗС Чехії, який висловив сподівання на те, що наближається відпустка в Криму.

Голова Євроради Шарль Мішель назвав заколот в РФ "внутрішньою справою" і зазначив, що перебуває у контакті з лідерами країн ЄС і Групи семи через ситуацію в Росії.

До речі, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у телефонній розмові з Путіним також зазначив, що поточні події – це внутрішні справи Росії. Крім того, президент РФ говорив по телефону і з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, а також з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Останній запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.

У суботу по обіді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-які проблеми в Росії є перевагою України, однак висновки із поточної ситуації робити зарано.

У другій половині дня Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обмінялися оцінками подій.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном.

А вже у суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Згодом повідомили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

Ексголова Генштабу Британії Річард Даннатт вважає, що "вагнерівці" можуть напасти на Київ із Білорусі.

Як повідомляє Spiegel, в уряді Німеччини припускають, що глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зупинив похід на Москву, оскільки сподівався на більшу підтримку свого бунту в Росії.

Державний департамент США відкладе оголошення нових санкцій проти ПВК "Вагнера", причетної до воєнних злочинів, на тлі останніх подій у Росії, пов’язаних із організованим заколотом.

За даними джерел WSJ, відтермінування санкцій проти ПВК "Вагнера" пов’язане з тим, що США не хочуть "ставати на чийсь бік" у конфлікті між засновником групи Євгенієм Пригожиним і російським президентом Владіміром Путіним.

Американські посадовці водночас побоюються, що відтермінування санкцій може "ненавмисно допомогти" Путіну, додає видання.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що спроба заколоту, вчинена "вагнерами", показала слабкість Росії та російської влади, а також може допомогти Україні.

За словами голови італійського МЗС, спроба заколоту з боку "вагнерівців" означає, що "міф про єдність путінської Росії закінчився".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила про "хаос" в РФ через заколот Пригожина.

"Ситуація хаосу всередині Росії... дещо не співпадає з пропагандою, яка поширюється в останні місяці", – зазначила Мелоні у спільній заяві із канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Голова комісії парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхкельсон зробив висновок, що не так вже й багато потрібно, щоб струсити Росію зсередини і вплинути на її рішення.

"Сьогодні [у неділю] вранці можна сказати, що авторитет влади в Росії збережено, але водночас стало зрозуміло, що цю владу можна похитнути досить простими засобами", – сказав Міхкельсон.

Ну а президент Сербії Александар Вучич очікувано переймався за Росію. Він похвалив Владіміра Путіна й порадів, що військові втрати виявились незначними.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроба заколоту приватної військової компанії "Вагнера" свідчить про "дуже серйозні тріщини" в російській владі.

Очільник Держдепу підкреслив, що 16 місяців тому, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, "Путін стояв на порозі Києва в Україні, прагнучи захопити місто за лічені дні й стерти країну з лиця землі".

"Нині ж йому довелося захищати Москву, столицю Росії, від власного найманця... Не хочу спекулювати, та не думаю, що ми бачили фінальний епізод", – додав Блінкен.

Війна з РФ і "формула миру"

На тлі спроби заколоту у Росії у Данії обговорили українську "формулу миру" за участі представників Індії, ПАР і Бразилії – трьох членів БРІКС.

У зустрічі в Копенгагені, яку ініціював Київ, узяли участь представники Бразилії, Великої Британії, Данії, Євросоюзу, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Українська делегація розповіла про деталі запропонованої "формули миру", підкресливши, що саме вона "має стати основою для досягнення стійкого та справедливого миру для України, оскільки війна триває на нашій території".

Тим часом, як повідомляє британська розвідка, ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках. До речі, 70% поляків вірять в успіх українського контрнаступу.

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