США обрали "наглядача" за допомогою Україні, Зеленський нагородив поляків: новини вихідних

На вихідних спливли нові деталі рішення США щодо передачі ракет ATACMS Україні і стало відомо про очільника групи з нагляду за американською допомогою Україні.

Повертаючись з Канади та перебуваючи в Любліні, президент України вручив державні нагороди двом громадянам Польщі і подякував народу країни "за таких синів і доньок".

Президент Азербайджану заявив про "більш сприятливі можливості" для укладання мирного договору з Вірменією, а на півночі Косова застрелили поліцейського.

Всі важливі і цікаві новини вихідних 23 та 24 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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"Наглядач" за допомогою США

Почнемо з новин щодо військової допомоги Україні.

Видання Financial Times оприлюднило нові деталі рішення CША щодо передачі Україні довгоочікуваних далекобійних ракет ATACMS.

Стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, щоб не давати підказки росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Вони також повторили вже відому інформацію, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в розмірі $300 млн в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.

Йдеться про фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка існує з 2014 року, коли Росія здійснила вторгнення в Україну.

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США оголосив про призначення провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну – ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч.

Із 18 жовтня Сторч обійматиме посаду провідного генерального інспектора операції "Атлантична рішучість", оголошеної США у 2014 році для зміцнення альянсу НАТО у зв'язку з військовими діями Росії в Україні.

Роберт Сторч буде перебувати безпосередньо в Україні – що станеться вперше з лютого 2022 року – й керуватиме на місці групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, про створення якої Пентагон оголосив минулого тижня.

Створення нової команди відбувається у критичний час для допомоги Україні, коли дедалі більше республіканців почали ставити під сумнів необхідність витрачання мільярдів доларів в Україні і закликають до посилення нагляду за тим, куди іде допомога.

Папа Римський Франциск, говорячи про війну РФ проти України, назвав український народ "народом мучеником", а також розповів про "ігри" у питанні зброї.

Він вказав, що є країни, які спочатку обіцяють зброю Україні, а потім відступають від своїх намірів.

"Зараз я побачив, що якась країна робить крок назад, не дає зброю, й починає процес, де напевно мучеником буде український народ. І це погано", – додав Франциск.

Зеленський нагородив поляків

Повертаючись з Канади та перебуваючи в Любліні, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди двом громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

Зеленський подякував народу Польщі "за таких синів і доньок".

"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми", – наголосив глава держави.

Як відомо, в останній час між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою.

У Польщі вкрай різко відреагували на цьоготижневу промову Зеленського в ООН, а в Україні – на останні заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї. До речі, США, за даними Bloomberg, просять Польщу пояснити заяви про "припинення" поставок зброї Україні.

Про помилки, які зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею, читайте у статті.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення запровадити односторонню заборону на імпорт української агропродукції було правильним.

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

Торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна та Польща як дві сільськогосподарські країни повинні домовлятися так, щоб враховувати інтереси як українських, так і польських фермерів.

"Ми не можемо жити так, ніби між нами стоїть китайська стіна", – зазначив він.

До речі, вже в середині жовтня у Польщі парламентські вибори. Там напали на відомого опозиціонера, він каже – з політичних мотивів.

Крім того, у Польщі спостерігачів ОБСЄ не пустили на зустріч з лідером "Права і справедливості".

Нагірний Карабах

Президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

Сторони зустрінуться у Брюсселі 26 вересня за участі ЄС, Франції та Німеччини.

Як заявили в апараті секретаря Ради безпеки Вірменії, мета зустрічі – підготувати зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня в іспанській Гранаді.

Азербайджан обіцяє забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що права і безпека населення Нагірного Карабаху повинні бути гарантовані.

Міністерство оборони Азербайджану розказало про перші результати збору зброї у карабаських вірмен, яку ті погодились скласти після стрімкої військової операції Баку у Нагірному Карабаху цього тижня.

У списку, серед іншого, 4 танки, 1 БМП, 12 гаубиць та 12 мінометів, 468 мін та 956 зарядів для мін, понад 66 тисяч патронів, 28 ЗРК, один ЗРК Тор, 22 гранатомети, 313 одиниць стрілкової зброї та інші види озброєння.

Глава МЗС Вірменії звинуватив міжнародну спільноту у бездіяльності щодо Карабаху.

Прем'єр Вірменії натякнув на неефективність ОДКБ і гарантій безпеки від РФ, а глава апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни.

Вбивство копа у Косові

На півночі Косова був убитий косовський поліцейський, ще один поранений.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію, а прем'єр Косова після нападу заявив про операцію проти 30 озброєних людей.

Протести та акції у Європі

На вихідних у країнах Європи, як це час від часу буває, проходили протести та громадські акції.

У Франції тисячі людей вийшли на протести проти насильства поліції і расизму, у Німеччині тисячі людей вийшли на демонстрації за кращу систему освіти, в Іспанії 40 тисяч людей вийшли на марш проти амністії каталонських сепаратистів.

Крім того, противники Brexit влаштували акцію у центрі Лондона.

У Німеччині поліція запобігла спробі екоактивістів зірвати Берлінський марафон.

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