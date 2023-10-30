Трампу хочуть заборонити вибори, загроза нападу на Литву, Молдова блокує сайти РФ: новини дня

Що показала зустріч щодо української "формули миру" на Мальті? Яку зброю опановує чергова делегація українських захисників?

Про це і не тільки – далі у нашому огляді.

Литва відреагували на погрози нападом зі сторони Білорусі, а Саакашвілі заявив про нібито появу у Грузії російської ДРГ.

В Естонії почали діяти продуктові картки для нужденних, а у ЄС стануть доступні платні версії Facebook та Instagram без реклами.

Все важливе і цікаве за понеділок 30 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Що показала Мальта

Почнемо з новин, які безпосередньо стосуються України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив про те, що показала зустріч на Мальті щодо української "Формули миру".

"Зустріч на Мальті дуже вчасно руйнує два міфи: 1) міф про падіння уваги до України на тлі подій на Близькому Сході та 2) міф про втрату Україною підтримки т.зв. "Глобального півдня". Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-поза меж Європи та Північної Америки", – пояснив він.

Міністр відзначив, як за пів року зросла залученість держав світу в обговорення так званої "формули миру" президента Володимира Зеленського.

"15 держав брали участь в переговорах у Копенгагені в червні, 42 — в серпні у Джидді, а зараз на Мальті вдалося зібрати вже 66 держав і міжнародних організацій", – перерахував він.

Разом з тим, зустріч на Мальті проігнорували представники Китаю.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що китайська сторона пояснила Києву неможливість взяти участь у зустрічі на Мальті з підготовки саміту "Формули миру" розбіжністю графіків.

Він додав, що Київ "розраховує на подальшу участь китайської сторони".

Допомога Україні: навчання на Patriot і F-16

У Німеччині 61 український військовий та 10 перекладачів беруть участь в кількатижневому навчанні на зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте повідомив Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні.

"Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", – додав він.

А міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги".

Шаппс зазначив, що президент Росії Владімір Путін сподівається, що союзники за іншими подіями забуть про необхідність підтримувати Україну.

"Британія ніколи не допустить цього. Ми будемо надавати більше військової допомоги і об’єднувати союзників, щоби забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги. Таким був сьогодні мій меседж до віцепрем’єра Олександра Кубракова", – написав Грант Шаппс, додавши фото з літнього візиту до Києва.

Протидія загрозам від росіян

З Франції хочуть видворити 39 громадян РФ через радикалізацію, а у Молдові заблокують 31 інтернет-сайт, більшістю яких керують з РФ.

У Латвії висунули звинувачення 6 особам, що працювали на РФ під брендом "антифашистів", а у Польщі затримали "радикала-неонациста" з Норвегії, який їхав воювати в Україну.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вбачає небезпеку в тому, що тисячі росіян перебувають на території Грузії та розмовляють російською мовою.

"Дуже неприємно, коли у твоїй власній країні є люди, які розмовляють мовою ворога. І які вважають, що вони вдома", – сказала Зурабішвілі, маючи на увазі десятки тисяч росіян, які приїхали до Грузії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

А ув’язнений експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що йому відомо про нібито перебування у Грузії озброєної російської диверсійної групи, метою якої є участь у захопленні влади.

Тим часом, Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.

Загроза нападу на Литву

Литва висловила Білорусі протест через погрози "пробити коридор" до Калінінграда.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулося до Білорусі з вимогою негайно надати офіційне пояснення щодо цієї заяви першого заступника державного секретаря Ради безпеки Білорусі й нагадало, що Литовська Республіка вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни", – додали там.

Зовнішньополітичне відомство підкреслило, що заяви Павла Муравейка можуть бути витлумачені як відкрита погроза нападу на Литву і є абсолютно неприйнятними.

Реакція на антисемітські заворушення в РФ

У Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт зачинили.

Через заворушення в аеропорту понад 20 людей постраждали.

У НАТО назвали події в аеропорту Махачкали проявом радикалізації суспільства РФ.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", – сказав директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс, додавши, що події в Махачкалі не викликали особливого здивування.

У Єврокомісії засудили антисемітські погроми в Дагестані.

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало неприйнятними антисемітські заворушення в Махачкалі, в прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо сцени з дагестанського аеропорту викликали глибоку тривогу.

Разом з тим, посадовець ЄС (директор агентства ЄС з фундаментальних прав Майкл О'Флаерті) заявив, що антисемітизм глибоко вкорінився і в європейському суспільстві.

У Британії помічника уряду звільнили через заклик до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

А мати громадянки Німеччини Шані Лук, яку викрав ХАМАС, повідомила про смерть доньки. Згодом офіційний Берлін "підтвердив смерть німецького заручника в секторі Гази". Згодом і канцлер Німеччини Шольц відреагував на факт смерті дівчини.

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