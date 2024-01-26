Новий шлях покарання Орбана, Мішель передумав звільнятися, фермери заблокували Париж: новини дня

В Євросоюзі обговорюють "ядерний варіант" впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана, який ускладнює переговори довкола програми чотирирічної економічної підптримки України. Крім того, Угорщина лишилася останньою країною, яка досі не ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Крім того американський посол розкритикував угорського прем’єра за "активну участь" у передвиборчій кампанії США.

Всі важливі і цікаві новини п’ятниці, 26 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Новий шлях покарання Угорщини

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що лідери Європейського Союзу наближаються до угоди про виділення наступного тижня близько 50 мільярдів євро і, ймовірно, рішення буде ухвалене на саміті 1 лютого.

Йдеться про програму економічної допомоги Україні Ukraine Facility.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу попередньо погодилися підтримати чотирирічну програму економічної допомоги Україні на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Вже пізніше агентство Reuters написало, що переговори Європейського Союзу про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту наступного тижня.

За словами посадовця, який бере участь у підготовці саміту Євросоюзу з питання фінансової допомоги України, "переговори стають дещо складнішими".

З іншого боку, за даними Politico, лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євр

Як зазначає видання, європейські дипломати після багатьох років м’якого підходу до Будапешта дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним, якщо він ставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав один з дипломатів ЄС.

Водночас, за даними видання, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються застосування статті 7, оскільки вважають, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.

Також залишається невизначеною позиція словацького прем’єра Роберта Фіцо, і чи залишиться він лояльним до Орбана.

Орбан гальмує розширення НАТО

Угорщина не тільки ускладнює переговори щодо чотирирічної економічної підтримки України, але й не поспішає із ратифікацією вступу Швеції у НАТО.

Як відомо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а у четвер процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган.

Як повідомляє Reuters, після схвалення членства Швеції в НАТО Канада відновить військовий експорт до Туреччини.

А поки Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого.

Столтенберг сказав, що очікує голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції у НАТО, щойно він повернеться до роботи під кінець лютого.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п’ятницю заявив, що не буде обговорювати з Угорщиною шведську заявку на вступ до НАТО, незважаючи на те, що Будапешт тепер єдиний, хто блокує членство.

Він заявив, що з радістю готовий поговорити на інші теми щодо співробітництва двох країн і що про було би більш практично поговорити на саміті ЄС в Брюсселі 1 лютого.

Тим часом, у Фінляндії, яка нещодавно вступила до НАТО, зросли побоювання щодо розширення війни та агресії Росії проти країни.

А от глава Міноборони Німеччини зараз не бачить загрози нападу РФ на країни НАТО. Борис Пісторіус також порадив Європі не дивитись на вибори у США "як кролик на удава".

До речі, Орбана критикують і американці за його зовнішню політику та відкриту підтримку Дональда Трампа перед виборами.

Посол Сполучених Штатів в Угорщині Девід Пресман розкритикував угорського прем’єра за "активну участь" у передвиборчій кампанії США. Посол нагадав заяви Орбана з відкритою підтримкою на користь Дональда Трампа, зазначивши, що це "не те, чого очікують від союзника", і виглядає так, що Орбан "намагається перечекати" чинну адміністрацію Байдена.

Допомога Україні

Колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

"Члени Конгресу США від республіканців були тут (у Британії. – Ред.), і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною. Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон, який був генсеком НАТО з 1999 по 2004 рік.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Крім того, країни Європи почали підписувати з Україною безпекові угоди, які будуть діяти не один рік. Сьогодні голова МЗС Данії анонсував початок переговорів з Україною про "гарантії безпеки".

Крім того, Данія відкрила офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням.

А ще, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна й Данія проведуть форум оборонних індустрій, обговорять виробництво БПЛА.

Інформатаки РФ

В МЗС Німеччини стурбовані масштабною російською дезінформацією у Twitter (X), а в уряді Франції відреагували на фейки РФ про загибель у Харкові "французьких найманців".

В Грузії хакери атакували сайт президентки й залишили напис "Слава Росії".

Протести фермерів

Французькі фермери заблокували магістралі навколо Парижа. Прем’єр Франції готовий йти на поступки.

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