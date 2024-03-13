Ще 5 млрд для ЗСУ, Варшава будуватиме бомбосховища, Австрія висилає "дипломатів" РФ: новини дня

Нові деталі щодо "снарядної" ініціативи Чехії, погрози Путіна і "червоні лінії" Шольца – про це і не тільки в нашому сьогоднішньому огляді новин.

Європа продовжує готуватися до оборони. Президент Литви впевнений, що "червоні лінії", які малюють собі на Заході, тільки допомагають російському диктатору.

Прем’єр Фінляндії і президент Польщі продовжують закликати Європу до дій щодо підтримки України і попереджають, що російські загарбники підуть далі, якщо переможуть українців.

Про все важливе і цікаве за середу, 13 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нові деталі чеської ініціативи

ЗСУ незабаром відчують збільшення поставок снарядів у межах ініціативи Чехії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачань снарядів уже в осяжному майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", – зазначив глава МЗС.

До речі, Польща також приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України, зробивши "значний" фінансовий внесок.

А радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр уточнив, що закуплені боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "де б вони не були доступні за розумною ціною і розумної якості".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому більшість деталей намагаються тримати у таємниці.

Традиційні погрози Путіна

В свіжому інтерв’ю російському пропагандисту Дмитрію Кисельову президент Владімір Путін вчергове нагадав про наявність в Росії ядерної зброї. Більш того, фактично він попередив Захід, що готовий до ядерної війни.

"З військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові. Вони (ядерні ракети) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", – заявив Путін.

Російський диктатор вказав, що вважає Україну своєю територією.

За його словами, якби США зважилися відправити свої війська в Україну, РФ розцінила б такий крок так само, як введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію.

Якщо Сполучені Штати проведуть ядерні випробування, Росія може зробити те саме, також сказав Путін.

Проте, застосовувати ядерну зброю проти України російський диктатор поки не збирається, вважають у США.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної ядерної політики, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", – сказав агентству Reuters американський посадовець на умовах анонімності.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон у своїй заяві зазначила, що "ядерна риторика Росії була безрозсудною і безвідповідальною" протягом усього періоду війни проти України.

"Саме Росія жорстоко вторглася в Україну без жодних провокацій чи підстав, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, яка захищає свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", – сказала вона.

Крім того, в інтерв’ю Путін знов пригрозив Фінляндії "системами ураження" на кордоні.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова завуальовано пригрозила Вірменії, коментуючи заяву вірменського прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про перспективу виходу його країни з ОДКБ.

Вона заявила, що Москва ніколи не ставила під сумнів "суверенне право будь-якої держави визначати свій зовнішньополітичний курс", але її "не може не насторожувати контрпродуктивна й ультимативна, а часом і образлива риторика" вірменської влади.

"Продовження нинішнього курсу Єревана може зрештою завдати непоправної шкоди нашим союзницьким відносинам, створити серйозні ризики для суверенітету республіки, остаточно зруйнувати наявні дієві механізми гарантування безпеки країни, позначитися на перспективах її поступального соціально-економічного розвитку", – пригрозила Захарова.

Раніше Пашинян також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

А минулого тижня голова вірменського МЗС Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші зв'язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з Росією.

Сьогодні Європарламент підтримав можливе членство Вірменії в ЄС.

До того ж, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному "саміті миру", якщо її туди раптом вирішать запросити.

"Червоні лінії" Шольца

Схоже, що погрози Путіна і його посіпак дуже сильно лякають канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про своє небажання постачати крилаті ракети Taurus Україні. Зараз він вже каже, що навіть якщо і не потрібно буде направляти німецьких солдат до України для застосування цих ракет, то все одно не хоче їх передавати.

"Це межа, яку я не хочу переступати на посаді канцлера", – додав Шольц.

Тим часом, в Німеччині продовжують тиснути на канцлера для передачі Україні Taurus.

За даними Bloomberg, партнери по німецькій урядовій коаліції намагаються переконати Шольца, щоб він змінив свою позицію і підтримав надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus.

ХДС/ХСС вимагає з'ясувати, як Шольц дійшов висновку, що поставка ракет великої дальності Києву ризикує втягнути Берлін безпосередньо в конфлікт з РФ, а військові ФРН мають програмувати цілі в Україні.

У перехопленій росіянами розмові німецькі офіцери заявили, що ракети Taurus можуть запускатися Україною і без участі Німеччини, принаймні за певних умов.

До речі, США, як пише The Wall Street Journal, також могли би надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

За даними видання, Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS більшої дальності, але не відомо, чи схвалить передачу президент США.

Йдеться про ракети дальністю приблизно 290 км.

Передача можлива через те, що тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile.

Європа готується до оборони

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що Захід не повинен малювати для себе "червоні лінії", бо це лише допомагає Путіну.

За його словами, через це російський диктатор буде думати, "що ми передбачувані, і що він може контролювати і маніпулювати нами".

З іншого боку, серед лідерів країн є розуміння важливості України для безпеки всієї Європи.

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що Владімір Путін нападе на інші держави, якщо виграє війну в Україні.

"Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Вона нападе на інші держави. Ось чому її треба зупинити", – підкреслив Дуда.

До речі, мерія Варшави витратить 27 млн євро на укриття й навчання з питань безпеки.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо застеріг про потенційну небезпеку нападу з боку Росії в найближчі роки й закликав європейські держави об’єднатись, аби не допустити цього.

За словами Орпо, Росія, "очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і становить постійну та екзистенційну військову загрозу для Європи".

"Уявіть собі, що станеться далі, якщо Росія досягне успіху (в Україні. – Ред.)", – сказав фінський прем’єр.

Він, однак, зазначив, що військові можливості РФ обмежені, а кожен євро на підтримку України – це "низька ціна в порівнянні з альтернативними витратами, якщо Росія переможе".

Латвія повернула режим посиленої охорони на кордоні з Білоруссю, а також разом з Естонією посилять перевірки на кордоні з РФ у дні "виборів" Путіна.

Данія планує розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби, а Австрія висилає двох "дипломатів" РФ.

Тим часом, російський диктатор, ймовірно, вирішив "качати" Молдову через гагаузів.

Голова молдовської Гагаузії заявила, що домовлялась в РФ про дешевий газ і "бонуси до зарплат".

5 млрд і торговельні пільги

Як ми вже згадували, сьогодні відбулася пленарна сесія Європарламенту.

На ній, євродепутати, серед іншого, підтримали продовження торговельних пільг для України з обмеженнями, а також ухвалили перший у світі закон про штучний інтелект.

Закон після технічних уточнень має бути офіційно ухвалений Радою ЄС.

Крім того, сьогодні збиралися на засідання посли країн-членів Євросоюзу.

Вони підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

Як напередодні повідомляло видання Financial Times, погодити рішення вдалось шляхом компромісу, що пріоритет віддаватимуть зброї, виробленій в ЄС, з можливістю її закупівлі в третіх країнах в крайніх випадках.

До того ж посли ЄС погодили посилення механізму призупинення безвізу для третіх країн.

Ще одна приємна новина – міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив про "досить оптимістичні" сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні й висловив готовність Києва погодитись на фінансову допомогу в кредит.

Голову Мін’юсту також попросили відповісти на запитання про пропозицію перетворити 8,5 мільярда доларів макрофінансової допомоги з пакета підтримки України на позику.

Він відповів, що остаточне рішення буде за Міністерством фінансів України. Однак Київ, за його словами, безумовно, віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, найімовірніше, прийме таку пропозицію.

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