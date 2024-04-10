США проти ударів по НПЗ Росії, Байден відривається від Трампа, штурм кордону Польщі: новини дня

У сьогоднішньому дайджесті – про обережні Сполучені Штати з "поступовою допомогою" Україні і Францію, яка йде проти західного мейнстріму.

Американський генерал попередив Конгрес, що без подальшої американської підтримки в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Генсек НАТО закликає союзників прискорити постачання військової допомоги.

Країни шукають шляхи посилення допомоги на тлі блокування багатомільярдної ініціативи Байдена для України у Палаті представників Конгресу США.

А ще – про плани допомоги з відновленням, про деталі Саміту миру і багато іншого.

Все важливе і цікаве за середу, 10 квітня, – в огляді новин "Європейської правди".

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Обережні США?

На тлі жорстких російських ракетних ударів по Україні США схвалили продаж нам обладнання для зенітно-ракетних комплексів Hawk на $138 млн.

Оголошуючи про це, Держдеп Сполучених Штатів зазначив, що Україна має нагальну потребу в технічному обслуговуванні для підтримки роботи цієї ракетної системи.

"Україні потрібно терміново збільшити свої можливості захисту від російських ракетних ударів та повітряних можливостей російських сил", – йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

У той час, як російські загарбники б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема, греблях і електростанціях, а також вже давно б’ють по українських нафтопереробних заводах (НПЗ), очільник Пентагону критикує удари по російській нафтопереробці.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари по нафтопереробній галузі у Росії можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.

Він поставив під сумнів їхній вплив на хід війни.

Загалом, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який завершує каденцію, Україна має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

Столтенберг нагадав, що Росія вторглася в Україну, грубо порушивши міжнародне право, і Україна має закріплене в Статуті ООН право на самооборону.

На слова Остіна одразу відреагував сенатор Том Коттон, заявивши, що в адміністрації Байдена стримують Україну від ефективних дій з політичних міркувань.

"Мені це виглядає так, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на газ у рік президентських виборів", – зазначив він.

Як пише Bloomberg, боротьба з інфляцією, у тому числі на пальне, була однією з пріоритетів під час каденції Байдена.

Агентство також додає, що глобальні ціни на нафту наразі є найвищими за майже пів року, передусім через напругу на Близькому Сході.

Очікується, що майбутнім єдиним конкурентом Джо Байдена на виборах президента США восени 2024 року буде кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Останній тим паче не вирізняється особливою завзятістю у допомозі Україні.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.

Втім, радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав фейковою цю новину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не потрібні "примітивні" ідеї від Дональда Трампа: "якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні".

"Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей", – додав Зеленський.

Водночас президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство, зауважує Politico.

Нове опитування Reuters/Ipsos показало, що Байден збільшив відрив від Трампа.

Але, до виборів лишається ще чимало часу і є багато тих, хто ще не визначився зі своїм кандидатом.

Франція проти західного мейнстріму

Здається, з такими підходами Сполучені Штати можуть втратити, а може й вже втрачають, свої лідерські позиції у світі.

Активно, але також із засторогами, Україні допомагає і Німеччина. Тут нічого дивного, бо вони орієнтуються на американців.

До речі, за перші три місяці року три чверті експорту зброї Німеччини йшли в Україну. Сьогодні Берлін відзвітував про нову партію військової допомоги: снаряди, БПЛА, засоби розмінування. Крім того, Німеччина передає Україні близько 400 генераторів на тлі російських атак.

Але, Німеччина так і не наважилася передати Україні їхні ракети Taurus.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що канцлер Олаф Шольц не дозволяє поставити ракети Taurus через ядерні погрози російського лідера Владіміра Путіна.

"Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – додав Зеленський.

На тлі критики ударів по російських НПЗ, обмежень у наданні зброї, більш впевнено виглядає президент Франції Емманюель Макрон, який виступає проти будь-яких обмежень для України. Принаймні, з огляду на його заяви.

Про те, як Франція йде проти західного мейнстріму нам розповів проукраїнський французький інтелектуал, письменник та журналіст Бернар-Анрі Леві (Bernard-Henri Lévy, відомий у Франції також як BHL). Інтерв’ю з ним дивіться у нашому відео.

За словами Леві, українці і надалі будуть чути від США, що "ескалація може призвести до Третьої світової війни". Але, інтелектуал переконаний, що Третя світова війна вже триває.

"Не виключено, що диво на ім’я Байден закінчується. Це диво було обережним, просувало ту саму "поступову допомогу" і "так довго, як буде потрібно". Але тим не менше, з перспективою Трампа наступні місяці можуть бути дуже складними для Америки", – констатує він.

Текстова версія дуже цікавого інтерв’ю – в матеріалі "Третя світова вже триває. Але європейські лідери, як у часи Гітлера, заперечують реальність".

До речі, наш французький співрозмовник зазначає, що і радикальний ісламізм також є учасником цієї великої війни.

У Франції після погроз ІДІЛ посилили безпеку на стадіоні перед великим футбольним матчем, а у Німеччині двох іракців підозрюють у членстві в ІДІЛ та знущанні з двох дівчаток-єзидок.

ППО і боєприпаси потрібні негайно

Отже, США схвалили продаж обладнання для зенітно-ракетних комплексів Hawk саме через складну ситуацію в Україні з протиповітряною обороною.

Покращити ситуацію могла би багатомільярдна ініціатива Байдена для України, але її розгляд блокують в Палаті представників Конгресу США – передвиборча боротьба.

За даними Sky News, високопоставлений американський генерал попередив Конгрес Сполучених Штатів, що без подальшої американської підтримки в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може відповісти, то програє та сторона, яка не може відповісти. Тож ставки дуже високі", – сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав союзників України прискорити постачання військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони та боєприпасів, яких вона потребує негайно.

Нідерланди, Чехія та Данія міркують, як посилити ППО України.

Тим часом Росія, як повідомляє розвідка Британії, прагне 2024 року набрати за контрактом 400 тисяч військових.

На тему протиповітряної оборони слід додати, що у Швейцарії, яка не є членом ані ЄС, ані НАТО, затвердили приєднання до ініціативи європейської ППО "Небесний щит".

Щодо допомоги з відновленням

Як пише Euractiv, Європейська зовнішньополітична служба підготувала проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною.

Україна та Британія підписали нову угоду про оборонну співпрацю.

А ще міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що бачить прогрес в обговоренні того, як використати заморожені російські активи у країнах G7 на користь України.

Країни Північної Європи і Балтії нададуть Україні експертну підтримку на шляху до ЄС.

Швейцарія планує виділити на відновлення України 5 млрд євро до 2036 року, а німецький уряд схвалив план з 15 пунктів для економічної відбудови України.

Нові деталі щодо Саміту миру

Уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – так званий Саміт миру – 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток.

Зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН, каже швейцарське МЗС.

Конференція повинна створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети. Вона також повинна розробити конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі.

Президенти двох країн домовилися працювати для залучення якомога більшої кількості країн до участі в інавгураційному Саміті миру.

Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть РФ, повідомив Володимир Зеленський.

Президент України пояснив, що Росії не буде на саміті, "бо нам необхідно, щоб вони нічого не заблокували".

Штурм польського кордону

Польські прикордонники зірвали прорив понад 220 нелегалів з боку Білорусі.

Інцидент відбувся на ділянці кордону у районі Біловежі близько 10:00 ранку у середу.

Польські прикордонники відзначають, що іноземці були дуже агресивно налаштовані. Вони кидали гілки дерев і каміння в бік патрулів прикордонної служби та польської армії.

Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечне знаряддя, виготовлене з дерева та цвяхів.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС.

У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі.

Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, а також наклав санкції на депутатку з Латвії, підозрювану в співпраці з ФСБ.

Тим часом польські фермери, хоч і не намагаються прорвати кордон України, але продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною.

На тему ворожого впливу також додамо, що Естонія зафіксувала рекордний місяць кібератак.

У Латвії затримали чоловіків, які зірвали український прапор у Ризі, а у Литві підозрюваного в нападі на посольство РФ арештували на три місяці.

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