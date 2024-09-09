Литовський єврокомісар з оборони, ПЗРК зі Швеції, ЄС хоче покарати Словаччину: новини дня

Найбільший аеропорт Швеції закривали через невідомі безпілотники, у Румунії знайшли рештки "Шахеда", а Латвія висловила РФ "категоричний протест" через порушення повітряної простору "Шахедом".

Євросоюз попередив Іран через інформацію про передачу Росії ще й балістичних ракет.

Чехія закликала Захід дозволити Україні бити по військових цілях у Росії.

Швеція передає ЗСУ черговий пакет військової підтримки на 400 млн євро, а ЄС обіцяє передати ще 1 млн підручників для дітей і додаткову гуманітарну допомогу.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 9 вересня, – в дайджесті новин "Європейської правди".

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Російський "Шахед" у Латвії

Кремль продовжує "прощупувати" НАТО?

Сьогодні найбільший аеропорт Швеції закривали через невідомі безпілотники.

Управління цивільної авіації повідомило, що на початку доби в районі аеропорту "Арланда" помітили невідомі безпілотники – щонайменш чотири апарати різного розміру, але невстановленого типу.

О 2 годині ночі вирішили призупинити роботу аеропорту, у зв’язку з чим п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти – біля міст Ничепінг і біля Гетеборга.

О 03:30 роботу аеропорту відновили.

"Ми підозрюємо, що це був умисний вчинок, але не можу сказати, з якою метою. З міркувань конфіденційності розслідування ми не хочемо вдаватися у деталі", – сказав речник поліції Даніель Вікдаль.

А вчора стало відомо, що в суботу в Латвії розбився російський військовий безпілотник.

Сьогодні представники латвійських Національних збройних сил повідомили, що дрон, який виявили на сході країни напередодні, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.

Зокрема, командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

НАТО не має інформації, що дрон РФ розбився у Латвії навмисно.

Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений у себе дрон.

Главі російського посольства висловили "категоричний протест" у зв'язку з виявленням у Резекненському районі на сході Латвії безпілотного літального апарату військового призначення Росії типу "Шахед".

Російський представник запевнив латвійську сторону, що поінформує про ситуацію своє Міністерство закордонних справ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс дорікнув союзникам по НАТО, чия бездіяльність, за його словами, призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки на території країн Альянсу.

Міністр відзначив, що інциденти, немислимі ще 3 роки тому, сьогодні вважаються рутиною.

В МВС країни оголосили, що підготують загальнонаціональний план евакуації через війну Росії.

А литовському портовому місті Клайпеді невідомі розписали декілька об’єктів символом російської агресії в Україні – літерою "Z".

Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю. До речі, в країні викрили мережу російських і білоруських диверсантів, які планували "кібервійну".

Російські "Шахеди" у Румунії

А в ніч проти неділі, 8 вересня, щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії.

Сьогодні на румунській території, біля кордону з Україною, знайшли рештки "Шахеда".

Міністерство закордонних справ Румунії заявило протест у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російським безпілотником.

В румунській опозиції розкритикували уряд за бездіяльність щодо російських дронів.

"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", – заявила у неділю лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі.

Вона різко критикувала прем'єр-міністра Марчела Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.

"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?", – сказала вона.

Прем’єр країни наголосив, що Румунія відреагувала на порушення повітряного простору в режимі реального часу і стежила за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.

Він додав, що румунська сторона не була зобов'язана вживати заходів.

"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б", – запевнив прем’єр Румунії.

Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх з Україною держав реагувати на подібні ситуації.

Не тільки "Шахеди" з Ірану

Як відомо, Іран допомагає Росії щодо безпілотників типу "Шахед".

Але тепер Іран вирішив допомагати російським загарбникам ще й ракетами.

Зокрема, ЄС отримав від союзників інформацію про поставку Іраном балістичних ракет РФ.

"Ми володіємо вартою довіри інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії", – заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, в Євросоюзі вивчають це питання.

"І якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної загарбницької війни Росії проти України", – зауважив речник.

До Міністерства закордонних справ у понеділок, 9 вересня, викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара у зв’язку з повідомленнями про можливе постачання іранських балістичних ракет Росії.

В МЗС повідомили, що іранському дипломату "в жорсткій формі висловлено попередження" про "руйнівні та непоправні наслідки" такого кроку для двосторонніх відносин. Інших деталей МЗС не наводить.

Чехія закликала Захід дозволити Україні бити по військових цілях у Росії.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в зоні дії наявного озброєння, але українці не можуть його застосувати. А ці літаки потім бомблять цивільну інфраструктуру, а не тільки військових. Тому було б цілком нормально, щоб українці могли атакувати і територію Росії", – вважає начальник чеського Генштабу Карел Ржегка.

Зброя зі Швеції

Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро.

Новий шведський пакет допомоги містить маскувальне обладнання для раніше переданої техніки – гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

У пакеті також містяться низка бронебійних і малокаліберних снарядів, безвідкотних гвинтівок і протитанкових мін, гранатомети з пострілами, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.

"Із 17-м пакетом підтримки Швеція вступає в нову фазу військової підтримки України з більшим акцентом на виробництво, а не на пожертвування", – підкреслює шведський уряд.

На тему допомоги Україні слід додати, що ЄС обіцяє передати ще 1 млн підручників для дітей, а також виділити додаткові 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу вразливим українцям напередодні зими.

Німеччина щодо процесу досягнення миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає правильною ідею запросити Росію на другий Саміт миру, та вважає, що вже зараз потрібно обговорювати шляхи завершення війни.

"Думаю, зараз той момент, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим", – сказав канцлер.

Він згадав, що мав "дуже конфіденційну розмову" із Зеленським і між ними добрі стосунки.

Крім того, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що канцлер "не ухиляється" від телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Втім, за словами речника, німецький уряд наразі не бачить особливих причин для оптимізму, адже останні заяви Кремля щодо війни в Україні "не створюють враження, що він дуже хоче вступити в конструктивні мирні переговори".

"Але очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", – додав він.

Крім того, Гебештрайт заявив, що процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано, а сам мир не повинен бути продиктований Кремлем.

Речник також зазначив, що не йдеться про те, щоб надати Росії паузу передихнути та з новими силами знову атакувати, як це вже було, а також не може йтися про замороження ситуації – Росія має вивести війська.

У головній опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – жорстко розкритикували канцлера Олафа Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.

Зовнішньополітичний речник ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Шольц "піддається російській пропаганді" і продовжує чіплятися за старі ілюзії Берліна про правителя Росії Владіміра Путіна.

Він додав, що слова Шольца перекреслюють його видатну заяву про "поворотну точку" у безпековій політиці Німеччини невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Кізеветтер заявив, що спроби Шольца виставити себе "канцлером миру" можуть дорого коштувати Німеччині і союзникам, "роблять ситуацію в Україні гіршою і таким чином послаблюють безпеку Європи та Німеччини".

ЗМІ зауважили, що коментарі Шольца з’явилися на тлі наближення виборів у східній землі Бранденбург, де його однопартієць, земельний прем’єр Дітмар Войдке тісно конкуруватиме з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (детально про значення місцевих виборів – у статті Загроза з двох флангів: як "друзі Путіна" можуть вперше отримати владу у Східній Німеччині).

Ще однією темою ультраправих є проблема мігрантів.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина відновлює контроль на всіх сухопутних кордонах через мігрантів.

До речі, у Бельгії рознесли прем’єра Угорщини Віктора Орбана за погрози "відправляти мігрантів до Брюсселя".

Плани ЄС

У ЄС представили план, як не програти економічну боротьбу Китаю і США, а також готуються покарати Словаччину замороженням мільярдів євро.

Процес щодо Словаччини наразі перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Відколи словацький прем’єр Роберт Фіцо повернувся до влади в жовтні, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про корупцію, в тому числі серед його союзників.

У травні Фіцо був поранений під час замаху. Одужавши, він звинуватив у нападі ворожу атмосферу, яку нагнітали преса та опозиція. Після цього він провів реформу державних ЗМІ, поставивши мовників під контроль уряду.

Сьогодні словацький прем’єр знову заговорив про "нацистські війська" в Україні.

Прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Євросоюз засудив проведення Російською Федерацією місцевих виборів в окупованих Криму та Севастополі, а також ЄС розпочав переговори про безвізовий режим з Вірменією.

Литовський єврокомісар з оборони

За даними Politico, єврокомісаром з питань оборони стане друг України з Литви Андрюс Кубілюс. Його кандидатуру ще має затвердити Європарламент.

Словенія визначила нову кандидатку в єврокомісари після заклику номінувати жінок.

Різне щодо України

Новий міністр закордонних справ України Андрій Cибіга звільняє заступницю і відкликає тимчасового повіреного у Грузії. Прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України закупівлею пральних машин.

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