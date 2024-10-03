Новий генсек НАТО у Києві, Румунія передала Patriot, ЄС подає в суд на Угорщину: новини дня

Марк Рютте відвідав Україну. Що означає його візит?

В США побачили низку продуктивних кроків в українському "плані перемоги".

Група угорського прем’єра Орбана в Європарламенті збільшилася завдяки польським ультраправим депутатам з "Конфедерації". А представник основної опозиційної партії Польщі зробив "територіальний випад" в бік України.

Тим часом Угорщина продовжує підривати ЄС зсередини. Посол Німеччини у Будапешті розкритикувала владу Орбана і закликала угорців зберегти відносини з Євросоюзом і НАТО.

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А дивовижні і принципові прикордонники Литви змусили російських провідників стирати з вагона російського транзитного поїзду символ "Z" і напис "Вильнюс – город России".

Майбутній єврокомісар з оборони, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс попереджає, що ЄС має бути готовим до війни з РФ за шість-вісім років.

Про все важливе і цікаве за четвер, 3 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Новий генсек НАТО у Києві

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який 1 жовтня офіційно прийняв повноваження, сьогодні здійснив свій перший візит до України на новій посаді.

"Це було важливо для мене – приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору (у цій війні. – ЄП)", – сказав Рютте на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам.

"Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності", – зазначив Марк Рютте.

За словами президента України, вони обговорили "план перемоги" України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

"Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні", – прокоментував Зеленський.

Зеленський висловив очікування, що країни Альянсу змінять позицію щодо захисту неба України. Але визнав, що союзники поки не готові захищати українське небо.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

В МЗС Польщі уточнили, що Радослав Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.

На пресконференції з Рютте Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна працює над отриманням запрошення в Альянс.

"Наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО, українці заслуговують на це", – сказав Володимир Зеленський.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час візиту до Києва відвідав також українських військових, які проходять реабілітацію після поранень.

Про важливі нюансі візиту нового генсека НАТО читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Генсек без запрошення: чи дійсно НАТО готується до вступу України та якими є найбільші перепони.

Румунія передала Patriot

У Державному департаменті США повідомили, що побачили у представленому Володимиром Зеленським "плані перемоги" низку продуктивних кроків та будуть контактувати з українською стороною з цього приводу.

Україна нарешті отримала систему Patriot від Румунії.

В Нідерландах кажуть, що можуть поділитися з Україною багатьма технологіями у сфері БПЛА, а Люксембург долучився до Коаліції дронів.

Швейцарія надасть Україні близько $1,7 млрд на проєкти відновлення протягом чотирьох років.

ЄС подає в суд на Угорщину

Єврокомісія подає на Угорщину до суду за її скандальний закон про "захист суверенітету".

Європейська комісія вважає, що резонансний закон Угорщини про "захист суверенітету" порушує право Євросоюзу.

Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.

Посол Німеччини Юлія Гросс у Будапешті закликала угорців зберегти відносини з ЄС і НАТО.

Під час виступу перед дипломатами, представниками неурядових організацій та угорськими урядовцями на святкуванні Дня німецької єдності Гросс заявила, що "Угорщина стала на шлях, який віддаляє її від її друзів".

Посол зазначила, що низка дій підірвала довіру до Угорщини. Зокрема, вона згадала про те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав низку своїх вояжів, включно з візитом до очільника Кремля Владіміра Путіна у липні, "миротворчою місією".

Вона також розкритикувала "витівки уряду навколо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО".

Угорщина викликала посла Німеччини після її жорсткої критики в бік Орбана.

Слід додати, що ультраправа група Орбана в Європарламенті "Патріоти за Європу" дещо зросте. До неї приєдналися два польські депутати від партії "Конфедерація" Анна Брилка і Томаш Бучек.

Протидія загрозам з Росії

Кандидат на посаду комісара з питань оборони Європейського Союзу та експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС повинен нарощувати свій військовий потенціал для можливої конфронтації з Росією у майбутньому.

Як зазначило агентство Bloomberg, Кубілюс вважає, що конфронтація з Росією можлива через "шість-вісім" років, а тому ЄС необхідно збільшити виробництво, щоб поповнити свої запаси зброї та боєприпасів.

В Австрії у суботу вперше перевірять систему оповіщення через смартфони.

У Литві прикордонники змусили російських провідників стирати з вагона символ "Z" і напис "Вильнюс – город России", а також ухвалили поправки, які зобов'язують обслуговувати клієнтів литовською мовою.

Молдова стверджує, що Росія спрямовує мільйони на те, щоб завадити її шляху до ЄС. В країні заблокували сайти "Яндекс", Rutube і Dzen.

Різне щодо України

Румунія слідом за Болгарією хоче обмежити імпорт яєць і м’яса птиці з України.

Ймовірний кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" назвав Галичину "Східною Малопольщею".

В очікуванні відповіді Ізраїлю

ЄС виділив ще 30 млн євро для допомоги Лівану, а Румунія почала евакуацію звідти співвітчизників.

Цього тижня Ізраїль почав наземну операцію на півдні Лівану, з території якого діє угруповання "Хезболла".

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких перехопили.

Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль поки не завдасть удару по Ірану у відповідь на масовану атаку.

США і G7 застерегли Ізраїль від ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус натякнув, що Ізраїль має право на удари по Ірану.

Залякування Європи

Главу МЗС Швеції у парламенті закидали помідорами пропалестинські активісти.

Спецслужби Швеції вважають, що за нападами на посольства Ізраїлю в Стокгольмі і Копенгагені може стояти Іран.

У вибухах під посольством Ізраїлю у Копенгагені звинувачують двох хлопців зі Швеції – 16 та 19 років.

Spiegel повідомляє, що у Німеччині заарештували підлітка за підозрою у планах нападу на євреїв.

Очільник МВС Франції Брюно Ретайо наказав поліції посилити пильність через війну на Близькому Сході.

В Австрії з'ясовують, хто стоїть за серією "мінувань" вокзалів, а в Амстердамі підірвали банкомат, пошкоджені 14 будинків.

Решта новин

У США висунули оновлені звинувачення проти Трампа щодо подій 6 січня під Капітолієм. А мільярдер Ілон Маск, як пише WSJ, виділив десятки мільйонів доларів на кампанії республіканців раніше, ніж було відомо.

Італія видасть 10 тисяч віз для доглядачів за літніми людьми.

Уряд Німеччини затвердив зміну умов виплат соцдопомоги безробітним.

Британія відмовляється від контролю над стратегічним архіпелагом в Індійському океані.

Спікер парламенту Грузії підписав закони, які обмежують права ЛГБ