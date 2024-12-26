Росія збила пасажирський літак, диверсії на Балтиці, Лукашенко хоче "Орєшнік": головне за свята

Велика "різдвяна" атака РФ і реакція на нього Заходу, збиття літака азербайджанської компанії Azerbaijan Arilines, нові диверсії на енергоінфраструктурі в акваторії Балтійського моря – різдвяні свята були багатими на гучні новини.

А ще Дональд Трамп у своїх різдвяних привітаннях погрожує Канаді, Данії та Панамі. А Грузія готується до інавгурації та нової хвили протестів.

Більше важливого і цікавого за святкові дні 24-26 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ

В ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

На цьому тлі Польща піднімала в повітря авіацію та приводила в бойову готовність наземну протиповітряну оборону.

Повітряні сили Збройних Сил України писали, що одна з крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну в ніч проти 25 грудня залетіла з повітряного простору Молдови, пізніше президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію.

Американський президент Джо Байден відреагував на російську атаку, пообіцявши посилення повітряної оборони України.

Засудив масовану ракетну атаку і обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог. "Влаштовувати масовані атаки ракетами й дронами у день народження Господа – це неправильно", – наголосив він, додавши, що "світ пильно стежить за діями обох сторін".

Тим часом, тривожна тенденція – готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі. Зокрема, відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% в Італії, до 46% в Іспанії, до 43% у Франції та до 45% у Німеччині.

На цьому тлі росіяни намагаються вбити клин між союзниками.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що Франція ніби то неодноразово зверталася до Росії за закритими каналами, пропонуючи налагодити діалог щодо російсько-української війни без участі України.

Нагнітає і Александр Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі заявив, що початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена.

Не обходиться із без "друзів Путіна" у ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна Росії і України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена.

Фінансова допомога

Україна отримала від США перший мільярд доларів з 20 мільярдів кредиту, забезпеченого за рахунок доходів від заморожених російських активів.

А Європейський Союз перерахував до бюджету України другий транш грантової допомоги в розмірі 150 мільйонів євро для швидкої відбудови.

Сполучені Штати

За даними WP, адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.

Чинний та новий президенти США виступили з різними привітаннями до Різдвяних свят. Якщо Джо Байден закликав американців до роздумів і об'єднання, то Дональд Трамп знову озвучив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

До речі, уряд Данії вже оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії через кілька годин після того, як Дональд Трамп повторив своє бажання придбати цей острів.

Тим часом стало відомо, що Центр глобальної взаємодії (GEC) при Державному департаменті США (роботу якого критикував Дональд Трамп) припинив роботу після того, як його фінансування було вилучене з ухваленого тимчасового бюджету.

Інциденти на Балтиці

25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

А вже наступного дня в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку.

У Фінляндії вже заявили, що пошкодження енергокабелю Estlink 2 найімовірніше спричинене якорем танкера Eagle S, його вважають причетним до так званого "тіньового флоту" РФ. Наразі відкрите питання, чи йдеться про випадковість, чи навмисний умисел.

"Зараз судно у територіальних водах Фінляндії під нашим контролем. Це сигнал про те, що ми у Фінляндії налаштовані діяти і покласти край цьому явищу… Це небезпечний феномен, який потрібно припинити", – заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

А президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що останні інциденти з пошкодженими кабелями у Балтійському морі більше не виглядають як збіг обставин. "Це вже не схоже на збіг обставин. Захист морської інфраструктури має бути піднятий як на рівні НАТО, так і на двосторонньому рівні як ключовий пріоритет співпраці в Балтійському морі", – стверджує він.

Відреагували на ці події і в Єврокомісії – там висловили солідарність із постраждалими країнами та пригрозили новими заходами для протидії "тіньового флоту" РФ.

Збиття азербайджанського літака

25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

Згодом про це заявили офіційні особи – в уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.

Криза у Грузії

29 грудня у парламенті Грузії відбудеться інавгурація антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Влада готується до протестів, оголосивши про посилення заходів безпеки в цей день. Зокрема, вже оголошено, посли інших країн та закордонні гості не будуть запрошені на інавгурацію.

Маленький привід для святкування у грузинської влади – привітання Михеїлу Кавелашвілі скерував турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

Натомість Німеччина призупинила проєкти на суму 237 млн євро для Грузії. Також міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "Грузинська мрія" не припинить антиєвропейську політику, Європейський Союз буде змушений формально призупинити процес вступу Грузії до ЄС, а також – застосувати санкції проти грузинських урядовців, починаючи від скасування для них безвізового режиму.

Про події у Грузії та очікуване загострення 29 грудня можна почитати у колонці грузинського політолога Амірана Хемцуріані Грузія страждає і бореться: як проходять протести в Тбілісі і чому скоро буде загострення

Боснія

Розгортається нова криза у Боснії і Герцеговини.

Для початку міністра безпеки Ненада Нешича було заарештовано разом з шістьма іншими людьми за звинуваченнями в організованій злочинності, включно з: відмиванням грошей, зловживанням службовим становищем та отриманням хабарів.

А згодом стало відомо, що законодавці регіонального парламенту Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, наказали сербським представникам у державних установах у середу блокувати прийняття рішень та внесення змін до законодавства, необхідних для інтеграції Боснії і Герцеговини до Європейського Союзу.

Інші новини

Президентка Молдови Мая Санду у вівторок склала присягу перед своїм другим президентським терміном.

В аварії автобуса на півночі Норвегії загинули троє людей, ще кілька у важкому стані; серед пасажирів є іноземці.

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

Троє українців, які застрягли у румунській частині Мармарос і яких рятувальники спершу не могли знайти, дочекались допомоги живими.

На одній з ключових залізничних гілок у Франції ввечері 24 грудня рух виявився паралізованим на багато годин внаслідок самогубства одного з машиністів.

І ще одна "різдвяна" новина – 24 грудня Ейфелева вежа була евакуйована після короткого замикання на силовій рейці ліфта.