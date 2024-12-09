РФ втратила $200 млрд на війні, Європа припиняє приймати сирійців, 4,2 млрд від ЄС: новини дня

Україна збирає ключових партнерів, Трамп формулює концепцію закінчення війни, а Росія просить в Туреччини допомогу для виведення її військ із Сирії.

Глава Пентагону каже, що РФ на повномасштабну війну вже витратила приблизно двісті мільярдів доларів. Проте, ресурси для дестабілізації країн Заходу в неї ще є. І це видно по Румунії, але й не тільки.

Про все важливе і цікаве за понеділок, 9 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Україна збирає ключових партнерів

Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".

"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", – пояснив речник президента Сергій Никифоров.

Він анонсував, що Україна має намір у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Про створення групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва. До речі, в українську столицю сьогодні завітав і прем’єр Естонії Крістен Міхал.

Тим часом, обраний президент США Дональд Трамп "формулює концепцію того, як закінчити цю безглузду війну".

Трамп повідомив, що у суботу говорив із президентом України про те, як завершити війну, і що Зеленський "готовий до перемовин".

"Він хоче домовлятися про припинення вогню.. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир", – заявив обраний президент США.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на тлі подій у Сирії Сполученим Штатам та майбутньому президенту Дональду Трампу важливо розуміти необхідність підтримки України для послаблення російського впливу у світі.

"І найголовніше сьогодні – і Сполученим Штатам, і майбутньому президенту Дональду Трампу – зрозуміти, що від сили України залежить, чи сильна армія в Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і у багато різних країн", – додав Зеленський.

РФ втратила $200 млрд на війні

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила $200 млрд через війну.

"А тим часом Росія заплатила приголомшливу ціну за безрозсудність Путіна. З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона витратила понад $200 млрд", – зазначив він.

Очільник Пентагону акцентував – впродовж останніх місяців армія Росії зазнавала близько 1000 втрат особового складу на день.

А агентство Bloomberg дізналося, як Росія купувала мікросхеми у США попри санкції.

Гібридні атаки РФ на Румунію

У Румунії цього тижня після парламентських виборів проєвропейські партії починають перемовини про формування нового уряду.

Коаліція має визначитися і з датами президентських виборів.

Обговорюється дата першого туру – 22 грудня. Якщо не погодять, то вибори президента проведуть вже наступного року.

Нагадаємо, 6 грудня, за два дні до другого туру президентських виборів у Румунії Конституційний суд ухвалив рішення про скасування результатів першого туру цих виборів.

Тим самим президентська кампанія має стартувати заново.

4 грудня стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата у президенти Келіна Джорджеску, яка забезпечила йому несподівану перемогу у першому турі.

Джорджеску – антисистемний популіст з проросійськими поглядами, якого спершу навіть не помічали соціологи. Але, завдяки TikTok і іншим інструментам впливу він неочікувано для всіх вирвався у лідери першого туру виборів президента країни.

7 грудня, наступного дня після ухваленого Конституційним судом рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів, у румуна, що оплатив кампанію Джорджеску у TikTok, провели обшуки і конфіскували 7 млн доларів.

Богдан Пещір і його акаунт 'bogpr' у TikTok фігурують в оприлюднених спецслужбою документах про те, як здійснювалася масштабна кампанія у TikTok на користь одіозного ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.

Загалом румунські спецслужби минулого тижня підтвердили факти проведення гібридних атак на Румунію з боку Росії.

Основною метою є дестабілізація суспільства та вплив на політичні процеси, включно з виборами.

І ці атаки, судячи з усього, тривають.

Зокрема, найбільша енергетична компанія Румунії Electrica зазнала кібератаки, а Міністерству оборони країни довелився спростовувати черегові фейки, цього разу – про закриття кордонів і підготовку до війни.

Більш того, румунська поліція протягом вихідних затримала два десятки людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї, що сталось на тлі напруженості після скасування другого туру виборів президента.

Серед затриманих – Гораціу Потра, румунський політик і колишній лідер групи найманців, що діяла в Африці. За інформацією місцевих ЗМІ, у "Мерседесі" Потри виявили пістолет, ножі та іншу зброю, а також готівку у п'яти валютах.

За неофіційною інформацією, як передає Politico, ця група нібито планувала зірвати протести проти ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Вибухи і інші інциденти у Європі

В Італії сьогодні стався вибух на об'єкті енергетичної групи в Італії, а у нідерландському місті Гаага 7 грудня вибухнув будинок.

Внаслідок сильного вибуху у житловому будинку загинуло щонайменше шість людей.

Нідерландські F-35 перехопили російські літаки над Балтійським морем.

Британія скорочує допомогу уряду Грузії

Одинадцята ніч протестів у Тбілісі пройшла без розгону.

Як розповіли журналісти агентство NewsGeorgia, у ніч проти 9 грудня поліції було "підкреслено мало", на деякий час з'явилися водомети, але застосовувати їх не стали.

Розгону мітингувальників не було, і після 02:00 учасники акції стали розходитися самі.

Отже, цієї ночі співробітники комунальних служб встигли здійснити монтаж новорічної ялинки. Для цього вони зняли з "йолки" світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки", та викинули їх у смітник.

У грузинських соцмережах учасники проєвропейських протестів повідомляють, що отримували телефонні дзвінки з погрозами від невідомих, а у парламенті Грузії ініціювали законопроєкт про заборону піротехніки для мітингувальників.

Британія скорочує допомогу уряду Грузії через насильство відносно учасників проєвропейських демонстрацій.

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

Європа припиняє приймати сирійців

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що падіння злочинного режиму Асада знаменує собою історичний момент для сирійського народу, який переніс величезні страждання і продемонстрував надзвичайну стійкість у своєму прагненні до гідності, свободи і справедливості.

В ЄС закликали всі сторони уникати подальшого насильства, забезпечувати захист цивільного населення і дотримуватися норм міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом.

Австрія, Німеччина, Данія і Норвегія, Чехія, Нідерланди, Греція та Швеція призупинили розгляд заявок на притулок від сирійців після падіння режиму Асада.

Крім того, у Німеччині порушили питання повернення сирійських біженців.

У Туреччині сотні сирійців вишикувалися в черги на кордоні в очікуванні повернення додому. Країна заради цього навіть відкриває закритий у 2013 році КПП.

А Росія, за даними CNN Türk, просить Туреччину допомогти вивести її війська із Сирії.

У Білому домі назвали "відкритим питанням" те, хто взяв на себе керівництво у Сирії.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що зараз пріоритетом США є "захист Сполучених Штатів Америки від відновлення терористичної загрози", що виходить із Сирії.

"Це означає стримування ІДІЛ. Не дайте їм цим скористатися. Крім того, пріоритетом є забезпечення безпеки і стабільності наших друзів в регіоні – Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Лівану – щоб ці країни не постраждали від будь-яких насильницьких побічних ефектів того, що відбувається в Сирії", – зауважив Салліван.

США завдали десятки ударів по об’єктах ІДІЛ у Сирії.

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що терористи з "Ісламської держави" (ІДІЛ) можуть спробувати скористатися ситуацією в Сирії після повалення там режиму Башара Асада.

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