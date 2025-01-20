Перші рішення Трампа, психіатрів турбують дії Фіцо, помилування від Байдена: новини дня

Трамп офіційно став 47-м президентом США. Про що він заявив на інавгурації? Які перші рішення планує ухвалити?

Байден помилував соратників, Європа в очікуванні проблем, Орбан хоче "окупувати" Брюссель, а прем'єр Румунії запросив Нетаньягу в Бухарест попри ордер МКС на арешт.

Більше важливого і цікавого за понеділок, 20 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Реклама:

Заяви Трампа на інавгурації

Сьогодні ввечері Дональд Трамп склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США.

У своїй інавгураційній промові після складання присяги оголосив початок "золотого віку Америки".

"З цього дня наша країна процвітатиме і знову стане шанованою в усьому світі. Ми станемо предметом заздрості всіх народів і більше не дозволимо, щоб нами користувалися", – оголосив Трамп після складання присяги.

Він також пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ".

"Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", – наголосив він.

Президент США наголосив, що прагне бути "миротворцем і об'єднувачем", а за його президентства Штати повернуть "законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі".

Говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Прикметно, що Трамп не згадав про наміри захопити Гренландію чи перетворити Канаду на "51-й американський штат", а також Україну чи повномасштабне російське вторгнення.

Щодо війни в Україні

Вчора Дональд Трамп на своєму передінавгураційному мітингу у Вашингтоні вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

Крім того, за даними CNN, Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями.

Кремлівський правитель Владімір Путін у привітанні Трампу заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України.

"Найважливіше тут – усунути першопричини кризи", – сказав він на нараді з постійними членами Радбезу РФ у понеділок.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії давав обіцянку завершити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Також він обіцяв завершити війну протягом 24 годин після того, як вступить на посаду.

Останнім часом у команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим, і його вирішення може потребувати місяці.

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться "завтра або післязавтра", незважаючи на обіцянки президента США Дональда Трампа швидко її завершити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент США Дональд Трамп не скасує всю допомогу Україні після вступу на посаду.

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США.

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання "на активну і взаємовигідну співпрацю".

"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для всього світу та наших двох країн", – резюмував він.

Докладніше про інавгурацію, а також про те, що готує Україні президентство Трампа і якими будуть перші рішення Трампа дивіться у свіжому відео на нашому Youtube-каналі.

Перші рішення Трампа

За даними Reuters, серед перших рішень Дональда Трампа будуть відновення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.

Серед перших указів Трампа буде також скасування ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді.

Водночас, нова адміністрація не буде негайно вводити нові тарифи. Представник адміністрації зауважив, що натомість Трамп доручив федеральним агентствам оцінити торговельні відносини США з Китаєм, Канадою та Мексикою.

Раніше Трамп заявляв, що хоче запровадити 25% мита, аби змусити Канаду посилити охорону кордонів та зупинити потік нелегальних мігрантів і скоротити контрабанду синтетичного опіоїду фентанілу.

Колишня віцепремʼєрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд у неділю офіційно розпочала свою передвиборчу кампанію, пообіцявши "удар у відповідь" Трампу, якщо очолить уряд Канади.

Також у Трампа підтвердили, що США знову вийдуть із Паризької кліматичної угоди.

Тим часом, Міжнародний кримінальний суд готується до того, що Дональд Трамп запровадить проти нього економічні санкції вже цього тижня після вступу на посаду президента США.

Більшість американців налаштовані оптимістично щодо другого терміну Трампа. Про це свідчать результати опитування YouGov на замовлення CBS News. Згідно того ж опитування, понад 60% американців не схвалюють намірів Трампа приєднати Гренландію, проте серед його прихильників більшість підтримують цю ідею. Проте, серед його прихильників більшість підтримує цю ідею.

До речі, за даними ЗМІ, бізнесмен Рамасвамі не приєднається до адміністрації 47-го президента США.

Байден помилував соратників

Перед церемонією присяги американський президент Джо Байден зустрів Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп у Білому домі для традиційного чаю з подружжям Джо і Джилл Байденів.

Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

А ще президент США Джо Байден підтвердив, що залишив в Овальному кабінеті листа для Дональда Трампа.

Перед тим, як залишити посаду, Джо Байден оголосив про помилування членів своєї родини.

У заяві Байден зазначив, що його родина "зазнає постійних нападок і погроз, мотивованих виключно бажанням нашкодити мені".

Він застосував свої конституційні повноваження, щоб помилувати свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден.

Також Байден помилував свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.

"Помилування не повинно бути сприйнято як визнання того, що вони вчинили будь-яке правопорушення, і не повинно бути сприйнято як визнання провини за будь-який злочин", – наголосив Байден.

Перед цим Джо Байден вирішив превентивно помилувати, колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Також під превентивне помилування потрапили члени Конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Помилування стосується і однієї з найвідоміших критиків Трампа, колишньої членкині Палати представників Ліз Чейні.

Дональд Трамп гнівно відреагував на рішення свого попередника Джо Байдена "превентивно" помилувати низку посадовців.

"Це ганебно. Багато з них винні у масштабних злочинах!" – відреагував він.

Європа в очікуванні проблем

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив, що Франція та Європа повинні протистояти новообраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

Байру заявив, що США "вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики через долар, через свою промислову політику, через те, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження".

"І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста – над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані", – заявив він.

У Лондоні бачать загрозу для оборонного бюджету у разі вищих тарифів від Трампа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед інавгурацією Трампа наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.

За словами Шольца, "трансатлантичні відносини життєво важливі для Німеччини і Європи".

Канцлер розповів, що в нього було дві телефонні розмови з Трампом. Він назвав їх "дуже дружніми і хорошими".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа із другим президентським терміном і висловила сподівання на тісну співпрацю між ЄС та США.

Вона зазначила, що разом США і Європа "можуть досягти більшого процвітання і зміцнити спільну безпеку".

"У цьому полягає незмінна сила трансатлантичного партнерства", – зауважила президентка ЄК.

Президент Латвії попередив про "серйозні дилеми", які постануть після інавгурації Трампа.

Едгардс Рінкевичс попередив, що цей рік буде доволі невизначеним і неспокійним.

"Латвійській дипломатії та політикам як у Балтії, так і в Європі доведеться докласти чимало зусиль, щоб побудувати розумні відносини. Але багато що зміниться", – додав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс очікує від нової американської адміністрації на чолі з республіканцем Дональдом Трампом послідовності у зовнішній та безпековій політиці.

Президент Польщі Анджей Дуда вірить, що президентство Трампа принесе Польщі "чотири роки хорошої політики".

Орбан хоче "окупувати" Брюссель

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" у Брюсселі, великий ентузіазм", – сказав Орбан напередодні інавгурації. Він мав на увазі свою політичну групу "Патріоти за Європу", до якої увійшли ультраправі партії з різних країн ЄС.

"Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – додав угорський прем’єр.

А прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у 2025 році необхідно завдати вирішального удару по "радикалах" у Грузії і покласти край "ліберальному фашизму".

Психіатрів турбують дії Фіцо

У Словаччині понад сто фахівців у галузі психології та психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в якому звертають увагу на його поведінку і вимагають відставки.

Авторами листа є два провідні діячі психіатрії та психології – Йозеф Гашто та Антон Геретік. Крім них, лист підписали експерти з усієї Словаччини.

Вони заявили, що поведінка Фіцо все більше характеризується "силовим авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, оббріхуванням і нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян".

Тим часом, у словацькій опозиції вважають, що "урядова коаліція, урядова більшість є крихкою".

Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка вважає, що існує шанс оголошення уряду Роберта Фіцо вотуму недовіри під час голосування 21 січня.

"Адже там є депутати, які критично оцінюють останні дії влади, включно з поїздкою Фіцо до Москви. Тож шанс на успіх існує, але давайте дочекаємося голосування", – зазначив лідер "Прогресивної Словаччини" в інтервʼю редактору "Європейської правди" Юрію Панченку.

Роберт Фіцо їздив до Москви у грудні. А у січні до Москви їздила делегація словацьких провладних депутатів.

Віцеспікер парламенту Словаччини, член керівної партії SMER-SD Тібор Гашпар дав інтерв’ю російському агентству ТАСС, у якому говорив про те, що Україна вже отримала достатньо допомоги, і скаржився на Володимира Зеленського.

За даними свіжого опитування, проведеного Ipsos, у Словаччині опозиційна сила "Прогресивна Словаччина" випереджає в опитуваннях партію Smer-SD прем’єра країни Роберта Фіцо.

Сторічна угода з Британією і інша допомога

Декларація про 100-річне партнерство, укладена між Україною та Великою Британією, допускає розміщення в Україні британських військових баз.

Більше про угоду і про те, які зобов’язання – і політичні, і юридичні, у комплексі – запроваджує українсько-британська Сторічна угода, читайте в статті Дарії Чернявської, Дмитра Шеренговського та Сергія Сидоренка Військові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією.

Міністри сільського господарства України, Британії та Литви підписали оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій.

Україна отримала від Литви новий пакет допомоги з дронами місцевого виробництва.

Решта новин

"Придністров'я" погодилось отримувати газ через "Молдовагаз" і каже, що заплатить. У Тирасполі кажуть, що мають запас газу до кінця січня.

Рівень народжуваності в Литві досяг історичного мінімуму.

"Президент" Грузії безпрецедентно помилував сотні ув'язнених.

Прем'єр Румунії запросив Нетаньягу в Бухарест попри ордер МКС на арешт.

У Нідерландах біля притулку для українських біженців виявили муляж гранати.