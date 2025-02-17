Західні військові в Україні, переговори команди Трампа з РФ, центр Україна-НАТО: новини дня

Делегації США і РФ готуються до завтрашньої зустрічі у Саудівській Аравії. Американці кажуть, що це перший крок на шляху до переговорів. Трамп каже, що Зеленський також буде брати в них участь. У Києві закликали Європу визначити свого представника на переговори. Держесекретар Сполучених Штатів не виключив можливість участі і Європи.

Тим часом у Європі обговорюють гарантії безпеки, які вони можуть надати Україні у випадку досягнення мирної угоди. Зокрема, думають відправити свою миротворчу місію. При цьому європейці підкреслюють, що це ймовірно реалізують тільки після того, як настане мир в Україні.

Більше важливого і цікавого за понеділок, 17 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Перший крок до переговорів з Путіним?

Завтра у Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями США та Росії.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц і спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Сьогодні американська делегація прибула до Саудівської Аравії.

Від Росії у переговорах братимуть участь міністр закордонних справ Сергєй Лавров і помічник правителя країни Юрій Ушаков.

Переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистих зустрічей на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами і мають передувати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і господарем Кремля Владіміром Путіним.

За словами речниці Державного департаменту США Таммі Брюс, зустріч між високопосадовцями США та Росії у Саудівській Аравії стане "першим кроком" до того, щоб зрозуміти, чи "серйозно" Москва налаштована на переговори щодо війни в Україні.

"Це продовження попередньої розмови між Путіним і Трампом про те, чи можливий цей перший крок. Я не думаю, що це треба розглядати як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", – додала вона.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що український президент також буде залучений у мирні перемовини щодо врегулювання розв’язаної РФ війни.

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог запевняє, що ніхто не буде навʼязувати Україні "мирну угоду".

За словами Келлога, американські посадовці докладають паралельних зусиль, щоб посадити Москву і Київ за стіл переговорів, але зрештою саме Київ вирішуватиме, чи прийме Україна будь-яку угоду, яку запропонують США.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії. Натомість, завтра проведе переговори в Анкарі, де зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

До речі, у МЗС Туреччини не виключають "неприємних рішень" щодо територій України.

А заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква закликав Європу визначити представника для участі у мирних перемовинах.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Європа може бути долучена до переговорів про мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

За даними ЗМІ, США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.

На цьому тлі європейські лідери збирались в понеділок у Парижі на екстрений саміт щодо України.

Західні військові в Україні

Сьогодні у французькій столиці пройшла екстрена зустріч лідерів низки країн Європи щодо України, яку скликав президент Франції Емманюель Макрон. Le Figaro повідомляє, що перед нею Макрон нібито провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

У зустрічі взяли участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представляла балтійські та скандинавські країни.

Також на засідання прибули генсек НАТО Марк Рютте і двоє топпосадовців ЄС – голова Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "не розуміє", чому президент Франції Емманюель Макрон покликав керівництво Євросоюзу на екстрений саміт у Парижі.

У Румунії та Чехії висловили розчарування тим фактом, що їх не запросили на саміт європейських лідерів у Парижі.

Згодом в чеському уряді пояснили, що відсутність їхнього представника може бути повʼязана з її неготовністю відправляти війська в Україну.

За словами міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, європейські лідери мали обговорити, як не допустити, щоб мирні переговори щодо України закінчилися винагородою РФ за її агресію.

Він підкреслив, що загарбницька війна "не може бути винагороджена, ми не можемо заохочувати інших до розв'язування загарбницьких воєн".

За даними прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на саміті обговорювали питання відправки іноземних військових в Україну як варіант гарантії безпеки після припинення війни і відмови від вступу країни в НАТО.

Ще перед зустріччю прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська на територію України для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

"Це не тільки питання про майбутнє України – воно має життєво важливе значення для всієї Європи", – наголосив Стармер.

У парламенті Британії хочуть голосування за відправлення військ в Україну.

"Нам потрібна підтримка громадськості для такого кроку, і парламент відіграє важливу роль у забезпеченні цього", – заявив член владної Лейбористської партії Клайв Льюїс.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон до засідання у Парижі також заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".

"Для цих сил має бути дуже чіткий мандат, і я не думаю, що ми зможемо його отримати, доки не просунемось далі в цих переговорах", – зазначив він.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вважає, що дискусії про відправлення в Україну європейських військ у межах потенційного "перемирʼя" є передчасними.

"Наразі ще навіть не розпочалися мирні переговори. Нам доведеться почекати і подивитися, як розвиватимуться події", – додав він.

Але данський уряд, за його словами, як і інші європейські союзники, не виключає можливості відправлення європейських сил в Україну.

У Німеччині також зазначають, що обговорювати відправку військ в Україну наразі передчасно.

"Ми неодноразово заявляли, що, перш за все, ми повинні почекати і подивитися, чи настане мир в Україні, і якщо так, то яким чином", – сказав заступник прессекретаря уряду Крістіан Гоффманн.

Канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Парижі закликав Європу об’єднатись для підтримки України, а після нього заявив, що "трохи роздратований" дискусіями про відправку військ в Україну.

"За спиною України говорять про результати мирних переговорів, які не відбулися, на які Україна не погодилася і не сіла за стіл переговорів, про можливі варіанти результатів. Це вкрай недоречно. Ми навіть не знаємо, яким буде результат", – пояснив він.

За даними агентства AFP, Німеччина проти відправки військ в Україну без залучення США.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що вони не відправлятимуть солдатів в Україну. Лідер керівної ультраправої Партії свободи у Нідерландах Герт Вілдерс також проти відправки солдатів в Україну.

За даними джерел The Washington Post, наразі європейські держави готові забезпечити кілька бригад для потенційної дислокації в Україні орієнтовною чисельністю від 25 до 30 тисяч.

Чисельність потенційного військового контингенту, який Європа може направити в Україну, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

Співрозмовники видання вказують, що європейські військові "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

За інформацією видання, найбільш ретельне військове планування такої місії здійснила Франція – вона, за оцінками, може виділити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що події на Мюнхенській безпековій конференції "прискорили" Європу та що він бачить у цьому певний позитив.

Щодо угоди про надра

Певні безпекові зобов’язання від США Україна сподівається отримати в межах угоди про надра. Але запропонований Сполученими Штатами проєкт договору українська делегація у Мюнхені не підписала, бо він не передбачав жодних безпекових положень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни.

"Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати... Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США", – запевнив він.

Детально про те, як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Мюнхена).

Зброя з Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з ракетами до IRIS-T, снарядами і гаубицями, а у Польщі офіційно відкрили спільний навчальний центр Україна-НАТО.

Велика війна у Європі за 3-4 роки?

У Молдові заявили про нові російські безпілотники, які порушили її повітряний простір.

Як відомо, що російські безпілотники і російські літаки порушують повітряний простір також країн НАТО. Проросійські сили здійснюють і шкідливі дії.

В Італії проросійські хакери атакували банківську сферу і транспорт.

Латвійське Бюро із захисту Конституції, яке виконує функції контррозвідки, зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни зіштовхнулися з диверсіями і фізичними атаками на цілі в Європі, організованими російською розвідкою і спецслужбами.

У 2024 році ця тенденція значно посилилася, і російські диверсії стосуються дедалі більшої кількості країн.

Нова тенденція російських атак показує, що Росія вже практично перебуває у прямій конфронтації із Заходом, йдеться у звіті.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що "у нас є 3-4 роки, щоб повністю підготуватися до великої війни в Європі".

"НАТО має бути на 100% готовим до війни в будь-який момент, тому що єдиний спосіб уникнути війни – це бути повністю до неї готовим. Ми більше не можемо плекати ілюзій з приводу безпеки", – підкреслила вона.

Нагадаємо, згідно з оцінкою Данської служби оборонної розвідки, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.

Тим часом у Фінляндії кажуть, що планують раніше завершити будівництво паркану на східному кордоні.

Як пише The Guardian, Данія планує мільярдні інвестиції в оборону, що збільшить її витрати до 3% ВВП.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейським державам краще зараз більше інвестувати у свою оборону, аніж заплатити ще більшу ціну, якщо їм доведеться вести війну.

"Якщо ми, європейці, не почнемо зараз більше витрачати на оборону, нам доведеться витратити у 10 разів більше, якщо ми не зможемо запобігти масштабнішій війні", – написав він.

Хорватія планує розмістити гаубичну батарею в Литві у складі бойової групи НАТО.

71% латвійців вважають Росію головною загрозою для Європи.

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