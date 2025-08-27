План ЄС по захисту України, Орбан захищає росактиви, новий посол у США: новини дня

Українська делегація їде до США обговорювати гарантії безпеки. Канцлер Німеччини наголосив, що проти завершення війни за будь-яку ціну.

Тим часом більшість німців вважає, що Україна може поступитися територіями заради миру.

Країни Європи думають і про власну оборону.

Посол США при НАТО оглянув кордон Литви з Білоруссю, а майбутня литовська прем’єрка анонсувала загальний військовий призов.

Німеччина створила Раду з нацбезпеки, а також готується ухвалити закон, який сприятиме поповненню лав Бундесверу.

Все важливе і цікаве за середу, 27 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Віткофф про завершення війни

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня, я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал", – сказав він в інтерв’ю Fox News, додавши, що "ми щодня спілкуємося з росіянами".

За даними Bloomberg, в Нью-Йорку планують обговорити гарантії безпеки для України.

В інтерв’ю телеканалу Fox News спецпредставник президента США з питань Близького Сходу також розповів, що вірить у можливість закінчити війну до кінця року або раніше.

"Наші технічні команди працюють над цим, і ми сподіваємося, що до кінця цього року, а може, і значно раніше, ми зможемо знайти складові для досягнення мирної угоди", – сказав Віткофф.

Він також повторив, як неодноразово вже заявляли представники адміністрації Трампа, що глава Кремля Владімір Путін нібито хоче завершити та війну.

Президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Владіміра Путіна припинити конфлікт, заявивши, що має на увазі "дуже серйозні" наслідки у разі продовження бойових дій.

"Це не буде світова війна, але це буде економічна війна, і економічна війна буде поганою. Це буде погано для Росії, і я не хочу цього", – сказав Трамп.

А ще американський президент каже, що заяви російської сторони щодо легітимності президента України Володимира Зеленського є лише "показухою" в рамках мирних переговорів.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вважає, що Нобелівський комітет повинен звернути увагу на мирні зусилля Дональда Трампа, коли буде розглядати кандидатів на премію миру.

"В душі він гуманіст. В душі він хоче, щоб вбивства припинилися. І я можу сказати вам наступне: я просто сподіваюся, що коли прийде час оцінювати з погляду Нобелівської премії миру роботу, виконану президентом Трампом, то буде широко визнано те, що саме відбулося на світовій арені", – заявив спецпосланець президента США.

Три складові гарантій безпеки

Західні партнери підготували попередній план безпеки України на випадок завершення війни, пише Financial Times.

Він передбачає три рівні оборони.

Приблизний план включає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни, узгодженої Україною та Росією.

Лінію фронту, за задумом, оборонятимуть українські війська, озброєні та підготовлені країнами НАТО.

Європейські сили стримування мали б розміститися глибше на території України як третя лінія оборони, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".

До речі, Кремль знову повторив, що не погодиться на військових з країн НАТО в Україні.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, коментуючи розв’язану РФ війну проти України, заявив, що усі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну.

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", – попередив очільник уряду Німеччини.

Тим часом більшість німців вважає, що Україна може поступитися територіями заради миру.

Оборона Європи

Країни Європи думають не тільки про гарантії безпеки для України, але й власну оборону.

Посол Трампа при НАТО Метью Вітакер проінспектував кордон Литви з Білоруссю.

У Литві схвалили план реагування на інциденти в повітряному просторі.

А майбутня прем’єр-міністерка країни Інга Ругінене вважає, що Литва в кінцевому підсумку запровадить загальний військовий призов.

"Ми не можемо не бачити, де і як ми живемо", – додала Ругінене.

У Німеччині створили Раду з нацбезпеки.

Вона координуватиме консультації на високому рівні з питань оборони та безпеки.

"Ми повинні стати швидшими, креативнішими і рішучішими, зміцнивши нашу інфраструктуру, поліпшивши координацію і зробивши наше суспільство в цілому більш стійким", – підкреслив канцлер.

Крім того, уряд Німеччини схвалив законопроєкт, щоб поповнити лави Бундесверу.

"Нам потрібні не тільки добре оснащені збройні сили – ми працюємо над цим вже два з половиною роки і не збираємося зупинятися. Але нам також потрібен Бундесвер із сильним особовим складом. Тільки тоді стримування щодо Росії в цілому буде дійсно переконливим", – підкреслив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німецький концерн Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів, а також побудує у Румунії пороховий завод.

До речі, Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше – Україні.

Звільнення журналіста-українця у Польщі

У Польщі звільнили журналіста-українця, який порівняв Навроцького з "паханом".

Польське видання Obserwator Międzynarodowy заявило, що звільняє з посади заступника головного редактора Віталія Мазуренка.

Як повідомляє Onet, у вівторок ввечері гучний резонанс викликала заява Мазуренка, який у програмі Polsat News назвав Кароля Навроцького "паханом".

"Риторика і поведінка пана Навроцького не є президентською поведінкою, а поведінкою пахана. Так у російських в'язницях називають кримінального авторитета", – сказав журналіст.

Також він заявив, що поведінка Навроцького "спрямована проти беззахисних українських іммігрантів".

Керівник канцелярії польського президента Збігнев Богуцький заявив, що Мазуренко – журналіст та українець за походженням – має бути покараний за образу президента.

"Така поведінка українця, який отримав польське громадянство, чітко підтверджує правильність ініціативи президента Республіки Польща щодо продовження до 10 років терміну постійного проживання в нашій країні, після якого можна подавати заявку на отримання польського громадянства", – зазначив Богуцький.

Він підкреслив, що польське громадянство повинно бути винятковою честю і зобов'язанням ставити на перше місце Польщу та її інтереси.

25 серпня Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Новий законопроєкт Навроцького передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих українських громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

Щодо ініціатив Навроцького

Посольство України в Польщі оприлюднило роз’яснення щодо ситуації навколо вето президента країни Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України.

Зазначається, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас режим тимчасового захисту для українців продовжений рішенням Ради Європейського Союзу до 4 березня 2027 року, і він поширюється також на територію Польщі.

У дипломатичному відомстві наголосили, що рішення Ради ЄС є обов’язковими для всіх країн-членів, а їхня реалізація забезпечується національним законодавством.

Посольство закликало громадян України не робити поспішних кроків щодо зміни свого правового статусу та за потреби звертатися за індивідуальною консультацією до юристів.

Тим часом уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям.

"Закон, який ви ветували, матиме різні неприємні наслідки. Ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже самі запропонували зміни щодо виплати 800+... Натомість ветування закону, який регулював набагато більше питань, може мати руйнівні наслідки для польських компаній", – звернувся прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск до президента Кароля Навроцького.

Про те, як ініціативи нового президента Польщі бʼють по українцях і відносинах із Києвом, читайте в статті журналістки (Варшава) Олени Бабакової Покарати і принизити українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск матиме власного радника з питань безпеки – таким чином він хоче відсторонити представників президента Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Євроінтеграція України

Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

Тим часом Україна розробила новий Митний кодекс для інтеграції з ЄС, його передадуть в Брюссель.

Новий посол у США

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США.

Решта новин

У Вільнюсі назвали вулицю на честь загиблого в Україні литовського добровольця Тадаса Тумаса.

Угорщина подала до Суду ЄС через рішення щодо росактивів, ухвалене в її обхід.

Запрацювали надвисокі мита Трампа щодо Індії через імпорт російської нафти.

Тимчасовий уряд Нідерландів пережив спробу вотуму недовіри.

Данія викликала дипломата США через викриття діяльності людей Трампа в Гренландії. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає неприйнятними ймовірні спроби впливу американців на внутрішні процеси в Гренландії.

Трамп хоче тюрми для 95-річного Сороса.