Провокація РФ в Естонії, поступка ЄС Орбану, антиукраїнський крок Словаччини: новини дня

Російські літаки сьогодні вторглися в повітряний простір Естонії. Як на це відреагували НАТО і союзники?

Також у фокусі п’ятниці – розширення санкцій проти Росії. І, схоже, ЄС може запровадити обмеження проти агресора і його партнерів синхронно зі Сполученими Штатами.

Сьогодні Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій, в якому пропонують заборонити до 2027 року імпорт в ЄС російського СПГ, санкції проти "тіньових суден" РФ і китайських компаній, а також вперше вдарити по криптобіржах.

Паралельно в США підготували законопроєкт, що має значно розширити американські санкції щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

Крім того, Німеччина прагне більш інтенсивного використання заморожених активів РФ, попри юридичні труднощі.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 19 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Росія не чує позицію Трампа

Глава розвідувальної служби Великої Британії МІ6 Річард Мур заявив у п'ятницю, що не бачить "жодних доказів" того, що господар Кремля Владімір Путін зацікавлений у досягненні миру шляхом переговорів з Україною.

За словами Мура, кремлівський правитель хоче домогтися цілковитої капітуляції України.

Він також сказав, що Путін "відкусив більше, ніж може проковтнути", і недооцінив українців у розв’язаній ним війні.

До речі, MI6 запускає у даркнеті платформу для вербування агентів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ігнорує заклики американського лідера Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної нею війни.

"Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії", – підкреслив він.

За словами президента, це означає, що потрібно активніше реалізовувати ініціативи, які посилюють Україну, зокрема програму PURL, спільне виробництво озброєнь, фіналізацію гарантій безпеки.

"На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", – наголосив Зеленський.

Спецпредставник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог в інтерв’ю The Telegraph попереджає, що якщо "прогнутися" перед Путіним, далі він може напасти на країну НАТО.

"Путіна і Росію слід розглядати як експансіоністську державу. Він прагне відродити Російську імперію – просто подивіться в історію. Дайте йому дюйм – він відхопить милю", – зазначив Келлог.

Тим часом президент США Дональд Трамп вчора в ефірі Fox News закликав Європу тиснути на Китай, який може змусити РФ припинити війну.

А ще сьогодні американський президент похизувався "дуже продуктивною" розмовою з Сі – про торгівлю і війну в Україні.

19-й пакет санкцій

Сьогодні Єврокомісія схвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Нагадаємо, що це пропозиція, яку має затвердити Рада ЄС, і для його ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

За даними Financial Times, заради санкцій проти Росії ЄС планує навіть розморозити 550 млн євро для Угорщини.

У рамках 19-го пакету санкцій проти Росії Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.

ЄС пропонує санкції проти ще 118 "тіньових суден" РФ.

Крім того, ЄС націлюється на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай, повідомила фон дер Ляєн.

А ще проєкт 19 пакету санкцій вперше пропонує вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій.

"Ми посилюємо протидію обходу санкцій. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися… Тож вперше наші обмеження вдарять про криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними Financial Times, сьогодні у Конгресі представлять законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

У разі прийняття, законодавство також буде спрямовано проти російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни.

Щодо заморожених активів РФ

Німеччина прагне більш інтенсивного використання заморожених активів РФ, попри юридичні труднощі.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його уряд підтримує зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для допомоги Україні.

Досі ЄС використовував лише відсотки, отримані від активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

"Ми виступаємо за пошук креативних способів використання цих заморожених активів", – наголосив міністр економіки країни.

Куерпо також зазначив, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.

Провокація РФ в Естонії

Головна новина вечора п’ятниці – три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин.

Прикордонна служба Польщі сказала, що російські винищувачі пролетіли над розвідувальною платформою у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки.

У НАТО кажуть, що перехопили російські літаки, які вдерлись в Естонію.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Альянс перехопленням літаків належно відреагував на провокацію.

Естонія ініціювала консультації НАТО після інциденту з винищувачами РФ. Російську провокацію також планують обговорити на неформальному саміті ЄС 1 жовтня.

Естонка Кая Каллас, яка очолює дипломатичну службу ЄС, обурилась російською провокацією

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість", – заявила Каллас.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Естонії і закликає схвалити нові санкції проти РФ.

Глава МЗС Латвії про порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: це провокація.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже наголошує, що потрібно посилювати військову присутність НАТО та місію "Східний вартовий", щоб запобігати такій безвідповідальній поведінці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після інциденту закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію.

"Україна підтримує Естонію на тлі нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", – додав він.

До речі, ще до інциденту стало відомо, що Естонія направила ноту Росії через пропаганду навчання в РФ і на окупованих територіях України.

Крім того, у Франції кажуть про посилення ворожих дій у космосі з боку Росії.

Східний фланг НАТО

Цікаво, що вторгнення російських літаків відбулося в той в день, коли Сили оборони Естонії почали позапланові навчання з відбиття загроз із повітря.

Приводом для навчань стало нещодавнє порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, зазначили естонські військові.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Сьогодні стало відомо, що у Польщі неподалік Любліна знайшли ймовірні уламки ракети.

Військова поліція повідомила, що в населеному пункті можуть бути залишки ракети, яка, ймовірно, використовувалася для збиття дрона під час атаки Росії на Україну.

США схвалили продаж Польщі Javelin на $780 мільйонів.

Решта новин

Словаччина ініціювала обговорення у Раді ЄС обмеження українського агроекспорту.

Білорусь вислала дипломата Чехії у відповідь на висилку свого представника.

За даними Politico, Німеччина думає, як замінити Францію в програмі розробки винищувача FCAS.

У Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самим шукати собі житло.

У Німеччині знову піднімуть ціну на популярний проїзний квиток.

Кількість біженців у Німеччині зменшилася вперше з 2011 року.

"Неналежний і неприпустимий": у США відхилили позов Трампа проти NYT на $15 млрд.

"Талібан" відхилив пропозицію Трампа повернути США контроль над авіабазою біля Кабула.