Київ карає "друзів РФ" в Молдові, визнання Палестини, шпигун в Австрії: все за вихідні

Естонія вперше за 34 роки членства в ООН запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу через чергове порушення повітряного простору російськими літаками.

На Балтії очікують, що такі провокації будуть посилюватися, США досить мляво відреагували на інцидент.

Кібератака спричинила збої в аеропортах Берліна та Брюсселя, а в аеропорту Дубліна евакуйовували один з терміналів через безпекові причини.

Президентка Єврокомісії не вважає, що світ наближається до третьої світової війни.

Пентагон почав вимагати в акредитованих ЗМІ погоджувати інформацію перед поширенням.

Естонія скликає Радбез

Естонія скликала Радбез ООН через порушення повітряного простору винищувачами РФ.

Це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу.

"Порушенню повітряного простору Естонії передувало всього за кілька днів до цього вторгнення 19 російських дронів у повітряний простір Польщі та знаходження одного російського ударного дрона в повітряному просторі Румунії протягом однієї години. Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції", – зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Засідання Радбезу ООН заплановане на 22 вересня.

Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Військово-повітряні сили Естонії заявили, що з 2014 року російські військові літаки понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії.

В неділю два німецькі винищувачі Eurofighter знову були підняті в повітря через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Реакція Росії і Трампа

У РФ заперечують, що їхні винищувачі порушили простір Естонії 19 вересня.

У російському Міноборони кажуть, що їхні винищувачі МіГ-31 "пролетіли над нейтральними водами Балтійського моря", прямуючи з північного заходу Росії до Калінінграду.

Американському президенту Дональду Трампу "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", – відповів на це американський президент.

"Провокації будуть посилюватися"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс впевнений, що ці провокації Росії будуть посилюватися.

"Ці провокації будуть лише посилюватися, доки Альянс повністю не перетворить повітряне патрулювання над Балтією на повітряну оборону, доки не будуть реалізовані моделі ротаційної протиповітряної оборони та доки не запрацює система "Eastern Sentry" у режимі 24/7", – наголосив він.

Глава МЗС Литви акцентував, що це не випадковості.

"Альянс випробовується у військовому плані. Ми повинні посилити позицію НАТО до такого рівня, щоб ніхто не наважився випробовувати нашу силу стримування", – додав він.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур повідомив, що зараз спільно з головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі розглядаються різні деталі та потреби Естонії. Також із союзниками по НАТО обговорюється, яких додаткових заходів можна вжити на східному фланзі НАТО.

Певкур каже, що була готовність "застосувати силу" проти російських літаків.

На його думку, такі провокації Росії проти країн НАТО є частиною стратегії, мета якої – дати зрозуміти західним країнам, що їхній інтерес полягає у власній обороні, а не в допомозі Україні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на необхідності рішучої відповіді та солідарності союзників.

"Що більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту", – попереджає він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до третьої світової війни.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості", – підкреслила вона.

До речі, у Чехії створять координаційну групу для захисту від ворожих безпілотників, а у Литві показали перший бронетранспортер місцевого виробництва.

Слід також додати, що кібератака спричинила збої в аеропортах Берліна та Брюсселя, а в аеропорту Дубліна евакуйовували один з терміналів через безпекові причини.

Тема зустрічі з Трампом

Американський президент Дональд Трамп заявив, що обговорював з китайським лідером Сі Цзіньпіном питання російсько-української війни, він вважає, що Китай може сприяти мирному врегулюванню.

"Подивимося, що станеться. Я сподіваюся, що нам вдасться зробити це. Ми з президентом Сі це обговорювали, і я гадаю, що він теж насправді хотів би побачити врегулювання, і думаю, що він працюватиме з нами, аби допомогти", – заявив Трамп.

До речі, делегація Конгресу США сьогодні вперше за шість років прибула в Китай.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН.

Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.

Також Зеленський зауважив, що Трамп очікує сильних кроків від Європи.

На думку українського президента, очільник Білого дому може підштовхнути Європу відмовитися від енергоресурсів РФ.

Санкції проти "агентів Кремля" у Молдові

Вже за тиждень у Молдові – парламентські вибори.

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що Росія підтримує злочинні угруповання в Молдові, щоб захопити владу і поставити цих злочинців на чолі держави.

"Втікачі, які сьогодні переховуються, зможуть повернутися додому і будуть зустрінуті хлібом і сіллю нашими опонентами. Ті, хто роками грабували Молдову, повернуться на посади міністрів, депутатів", – підкреслив прем’єр.

Він закликав громадян 28 вересня, коли вони підуть на виборчі дільниці, запитати себе, чого вони насправді хочуть для Молдови.

"У нас є тільки два варіанти: або ми дозволимо проросійській більшості увійти до парламенту, яка поверне всіх злочинців до влади, або ми продовжимо очищення правосуддя, щоб злочинці опинилися там, де їм і належить бути – у в'язниці, з законом на чолі і вкраденими грошима, повернуті народу", – резюмував прем’єр Молдови.

Крім того, вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти політиків з орбіти молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, що працюють на дестабілізацію Молдови в інтересах Кремля.

Близький схід

За даними Politico, президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної Асамблеї ООН планує консолідувати низку країн навколо ідеї визнання Палестинської держави, щоб продемонструвати глобальну противагу Ізраїлю та США і посилити тиск для досягнення миру.

Британія і Канада визнали Палестину. Віцепрем’єр країни Девід Леммі попереджає, що визнання Палестини не призведе до створення держави одразу.

Президент Португалії також заявив про підтримку визнання Палестини.

Решта новин

В Україні офіційно почали роботу нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії.

За даними APA, у керівництві енергетичного гіганта Австрії виявили агента РФ.

У Бундесвері кажуть про зростання кількості охочих служити.

Латвія викликала голову посольства РФ через порушення повітряного простору Естонії.

Трамп запровадив для іноземців "золоту карту" за $100 тисяч.

Пентагон почав вимагати в акредитованих ЗМІ погоджувати інформацію перед поширенням. Крім того, за даними Politico, дипломати США скаржаться на атмосферу страху і політизацію роботи.

"Гола пустеля": у Румунії майже повністю висохло велике озеро.