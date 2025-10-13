Вказівка Трампа щодо РФ, торгова угода України з ЄС, новий уряд Франції: новини дня

Президент США в Ізраїлі оголосив про завершення війни у Газі і дав вказівку Віткоффу "зосередитись на РФ".

На шляху до Ізраїлю Трамп у спілкуванні з журналістами пригрозив Путіну наданням Україні ракет Tomahawk.

Тим часом у Сполучені Штати вирушила українська делегація. Можливо, 17 жовтня Трамп прийме у себе Зеленського. Український президент каже, що Київ має "непогані варіанти" фінансування цих далекобійних ракет.

Все важливе і цікаве за понеділок, 13 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Вказівка Трампа щодо Росії

Президент США Дональд Трамп сьогодні відвідав Ізраїль, де оголосив війну в Газі офіційно завершеною.

Під час виступу в ізраїльському Кнесеті Трамп доручив спецпредставнику в питаннях Близького Сходу Стіву Віткоффу після завершення війни в Газі "зосередитись на Росії".

Сьогодні ввечері американський президент та представники Єгипту, Катару і Туреччини у Шарм-Ель-Шейху підписали документ щодо припинення війни у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на Трампа у питанні завершення війни РФ проти України.

Трамп пригрозив Путіну, а Медведєв – Трампу

Напередодні поїздки до Ізраїлю президент США двічі розмовляв зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

А під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю, американський президент пригрозив очільнику Кремля Владіміру Путіну наданням ракет Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у звичній для російських посадовців хамській манері у відповідь Трампу зазначив, що передача Україні Tomahawk може "скінчитись погано для всіх" і "насамперед для Трампа".

"Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватимуть… саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Отож-бо", – написав Медведєв.

Він також додав, що "залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза".

Зеленський збирається до Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час двох розмов із Трампом наприкінці минулого тижня вони обговорювали російські атаки на українську енергетику та цивільну інфраструктуру, питання ППО та енергетики.

"Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінка. Ми домовились наступного дня, в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним і обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська делегація вирушила до США, а також наголосив, що цього тижня зустрінеться із Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", – додав президент України.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив в X, що Дональд Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня.

Варіанти фінансування Tomahawk

Український президент повідомив, що в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика", коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода".

До речі, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО під назвою PURL.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", – поділився український міністр.

Згодом стало відомо, що Словенія долучилась до програми закупівлі американської зброї для України.

Крім того, за даними Bloomberg, ЄС хоче прискорити згоду для "репараційної позики" Україні.

Почуття терміновості виникає через те, що значна частина відповідальності за фінансування військових і економічних потреб України зараз лягає на Європу, оскільки США заявляють, що більше не будуть оплачувати зброю для Києва, йдеться у публікації.

До того ж кілька держав-членів ЄС охоплені політичною та бюджетною кризою.

До речі, на 15 жовтня заплановане чергове засідання у форматі "Рамштайн".

У НАТО повідомили план міністерської зустрічі і засідання Контактної групи з оборони України.

"Зимова допомога" від ЄС

Київ сьогодні відвідала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, де оголосила про роботу над виділенням Євросоюзом 100 млн євро зимової допомоги Україні (на генератори, притулки і спорядження для холодної погоди) та про виділення 10 млн євро на створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Підготовка Європи

Тим часом Європа продовжує покращувати підготовку військ і посилювати свої військові спроможності.

НАТО розпочав свої ядерні навчання Steadfast Noon, а у Литві стартували військові навчання Storm Strike.

Німеччина планує придбати понад 400 бронемашин за 7 млрд євро, а Швеція витратить додаткові 900 млн євро на свої субмарини.

Торгова угода України з ЄС

Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною.

Узгоджена у понеділок позиція ЄС сприятиме збільшенню торговельних потоків між ЄС та Україною, водночас гарантуючи, що доступ України до ринку буде залежати від її поступового приведення у відповідність до виробничих стандартів Євросоюзу щодо добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, вона враховує специфічні потреби певних сільськогосподарських секторів ЄС шляхом створення надійного захисного механізму, який будь-яка сторона може активувати у разі порушення ринкових відносин.

Вона також гарантує, що доступ до ринку найбільш чутливих продуктів, таких як цукор, м'ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим. Повна лібералізація буде розглядатися лише для певних нечутливих продуктів, таких як молоко та молочні продукти.

Новий уряд Франції

Прем’єр Себастьєн Лекорню оголосив склад нового уряду Франції. Ультраправі і ультраліві вже готують вотум недовіри новому уряду.

Зіткнення потягів у Словаччині

Сьогодні вранці у Словаччині зіштовхнулися два потяги.

Унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу села Яблонов-над-Турньоу на південному сході Словаччини постраждали понад 90 людей, у тому числі українець.

Перший аналіз обставин великої залізничної аварії на сході Словаччини свідчить, що поїзди могли опинитись на одній колії через людську помилку.

Решта новин

Україна надала Польщі новий дозвіл на ексгумації жертв Волинської трагедії.

Експрезиденту Франції повідомили, коли і куди з'явитися до в'язниці для відбуття покарання.

Нідерланди втрутились у діяльність виробника мікросхем через загрозу "втрати технологій".

П’ята частина іспанців ностальгують за диктатурою Франко.

Ультраправі невдало виступили на місцевих виборах у Португалії.