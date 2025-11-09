Угода Орбана і Трампа, затримка зброї з США, блокада кордону через збій: новини вихідних

Шатдаун у США призвів до затримки постачання зброї до Європи, а Фіцо виступив проти використання росактивів на користь України.

США на рік звільнили Угорщину від усіх санкцій проти російської нафти та газу, а також зняли санкції з президента Сирії.

Омбудсмен заявив про критичний стан затриманого в Італії українця, а Сейм Польщі відхилив ідею Навроцького карати за пропаганду "бандеризму".

Все важливе і цікаве за вихідні, 8 та 9 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Затримка зброї з США

Шатдаун у США затримав експорт зброї на понад $5 млрд для НАТО та України, пише Axios.

За словами посадовців, шатдаун вплинув на поставки зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS, для таких союзників, як Данія, Хорватія та Польща.

Як зазначається, кінцевий пункт призначення експорту не є чітким, але зброя, продана союзникам по НАТО, часто передається для допомоги Україні.

Внаслідок шатдауну багато співробітників Державного департаменту, чия робота полягає в інформуванні співробітників комітету Конгресу – і забезпеченні завершення процесу – були відправлені у відпустку, що спричинило уповільнення роботи.

Щодо підтримки з Європи

Тим часом у Європі наголосили на солідарності з українцями та підтримці їхнього шляху до миру й відновлення.

Про це, зокрема, заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у 30-ту річницю вступу України до Ради Європи.

"Сила Європи полягає не в владі над іншими, а в принципах, за якими ми живемо разом. Рада Європи сприяє підвищенню відповідальності за Україну", – сказав він.

Французькі рибалки відправляють Україні сітки для антидронових тунелів, а словацький прем’єр виступив проти використання росактивів на користь України.

"Ми хочемо закінчити війну чи підігріваємо її? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна тривала. Що це означає? Що війна триватиме ще принаймні два роки", – заявив Роберт Фіцо.

Орбан домовився з Трампом

США звільнили Угорщину від усіх санкцій проти російської нафти та газу.

Про це повідомило агентство Reuters після зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана з американським президентом Дональдом Трампом у п’ятницю.

За словами представника Білого дому, для Угорщини діятиме однорічне виключення з американських санкцій проти російських енергоносіїв.

Угорщина у суботу заявила, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу, але у Білому домі наполягають, що це звільнення діє тільки протягом одного року.

До речі, Сполучені Штати зняли санкції з президента Сирії.

Рішення США було ухвалене менш ніж через добу після аналогічного кроку Ради безпеки ООН, яка також виключила імена президента Ахмада аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба з міжнародного списку санкцій.

Щодо ядерних випробувань

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія "почула" заяви США щодо проведення ядерних випробувань найближчим часом і оцінює "доцільність" початку підготовки ядерних випробувань.

За його словами, після цього очільник Кремля Владімір Путін дав "доручення розібратися на базі Радбезу Росії в міжвідомчому форматі з цим питанням", і дійти висновку про "доцільність або недоцільність початку підготовки до ядерних випробувань".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що російському правителю Владіміру Путіну варто пам'ятати про те, що ядерна не має починатися, адже виграти її неможливо.

Щодо загроз Європі

У Литві ввечері у суботу призупиняли роботу аеропорту столиці Вільнюса через загрозу, пов'язану з метеозондом. Метеозонд залетів у небезпечну зону аеропорту.

Тим часом Британія відправила Бельгії обладнання для протидії невідомим дронам.

Німеччина закупить 20 військових вертольотів Airbus на майже 1 млрд євро.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловився категорично проти витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп.

При цьому він визнав, що у нинішніх геополітичних реаліях Іспанії необхідно піти на збільшення витрат на оборону і безпеку.

"Якщо Європа хоче здобути автономію, нам доведеться збільшити наш оборонний і безпековий бюджет", – додав він.

Протидія ісламістським терактам

BFMTV повідомляє, що у Парижі трьох дівчат віком близько 20 років затримали за підозрою у підготовці теракту.

За даними французьких ЗМІ, вони обговорювали атаки у барах або концертних залах французької столиці.

Правоохоронці вийшли на їхні переписки завдяки перехопленню спілкування 19-річної лідерки групи з ісламістом, який вже був у фокусі уваги.

Дівчата обговорювали придбання автоматів Калашникова і виготовлення "поясів смертника".

Щонайменш один раз дівчата організували фізичну зустріч, що навело слідчих на думку, що вони можуть перейти до дій.

Затримання співпало з наближенням 10-ї річниці ісламістських терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, який вважається одним з найбільших у Європі.

А у Німеччині 16-річного підлітка з РФ підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ.

Блокада кордону через збій

У суботу Україна призупинила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні через збій. Ввечері того ж дня Державна митна служба України повідомила про вирішення проблеми, зазначивши, що робота пунктів пропуску на кордоні відновлюється.

А Молдова починає денонсацію угоди СНД про безвізові поїздки.

Суперечка через чіпи

Виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф каже, що Китай погодився відновити поставки мікросхем виробника чипів Nexperia, які були призупинені на тлі конфлікту між двома державами.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі Китаю заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

Це рішення ухвалили після того, як 30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автовиробників та побутової електроніки, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

Nexperia базується в Нідерландах, але належить китайській компанії Wingtech.

Як зазначає агентство Reuters, у Міністерстві торгівлі Китаю, після ухвалення рішення про відновлення поставок мікросхем, сподіваються, що Європейський Союз "посилить" зусилля, щоб закликати нідерландську сторону скасувати конфіскацію Nexperia.

"Китай вітає продовження використання ЄС свого впливу для заклику до Нідерландів негайно виправити свої помилкові дії", – додали у заяві.

Слід також додати, що Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року.

Решта новин

Справа "Північних потоків": омбудсмен заявив про критичний стан затриманого в Італії українця.

Сейм Польщі відхилив ідею Навроцького карати за пропаганду "бандеризму".

Байден: зруйнований Білий дім – ідеальний символ президентства Трампа.

У Португалії скасовують тимчасовий захист білорусів, які втекли від війни в Україні.

У Швеції з дрона облили фарбою віллу російської торговельної делегації.