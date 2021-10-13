26 новых авиарейсов, столкновения в Косово, неонацист в еврейской могиле: главное за 13 октября

Україна отримає від Британії до 21 млн фунтів кредиту; У Нідерландах стрибок заражень коронавірусом; Єврокомісія представила заходи для подолання наслідків рекордного зростання цін на енергоносії; В результаті сутичок у Косові вогнепальне поранення дістав серб; Голову центробанку Словаччини звинуватили в корупції; Глава Пентагону наступного тижня приїде в Україну; Олігарх з РФ купив острів у Фінляндії з кіпрським "золотим паспортом".

Більше новин 13 жовтня читайте в нашому дайджесті.

Про плани Wizz Air в Україні

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім літаків, збільшивши їхню загальну кількість з 4 до 11.

П'ять нових літаків будуть розміщені в Києві. Ще два літаки отримають базу у Львові.

Wizz Air також планує у 2021-2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, 9 з Львова, 3 з Одеси і 2 з Харкова — загалом 26 нових рейсів.

Крім того, на карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'являться чотири нові країни - Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Про кредит від Британії та COVID-19 на Заході

Україна отримає від Британії до 21 млн фунтів кредиту для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень.

Контракт на поставку наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень укладено в рамках чинного меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та Державним секретарем королеви Великої Британії, що діє через UKEF (Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства).

У країнах Євросоюзу ситуація із COVID-19 лишається не простою. У Нідерландах зафіксували найбільший з липня стрибок заражень коронавірусом.

У 18 департаментах Франції показники захворюваності вказують на ризик чергової хвилі епідемії.

На засіданні уряду країни у середу обговорювали продовження потенційного застосування ковід-сертифіката ("паспорта здоров’я") до 31 липня 2022 року.

Нагадаємо, щосуботи 13 тижнів поспіль у Франції проходять протести проти ковід-сертифікатів, які збирають тисячі людей. Але, учасників акцій поступово меншає.

Вакцинуватися у Європі хочуть не всі, тому у країнах намагаються заманювати громадян захищатися від COVID-19 різними способами. Наприклад, у Фінляндії рекламу вакцинації запустили у популярному додатку для знайомств.

А Латвія протягом 5 місяців виплачуватиме по 20 євро вакцинованим людям літнього віку на оплату комунальних рахунків. Міністр добробуту Латвії Гатіс Еглітіс підкреслив, що таке рішення дозволить одночасно стимулювати вакцинацію в групі ризику і допомогти старшому поколінню справлятися зі зрослими комунальними платежами за газ, електрику та опалення в зимовий період.

Про протистояння зростанню цін на енергоносії

Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Невідкладні заходи щодо захисту споживачів і бізнесу передбачають надання екстреної підтримки доходів малозабезпеченим споживачам, наприклад, за допомогою ваучерів або часткової оплати рахунків.

Також пропонується дозволити тимчасову відстрочку оплати рахунків, забезпечити тимчасове цільове зниження податкових ставок для вразливих домогосподарств і надавати допомогу компаніям або галузям відповідно до правил державної допомоги ЄС.

Також в Естонії обговорюють можливість підтримки споживачів через зростання цін на енергоносії. Лідер Центристської партії Юрі Ратас сказав, що домовленість буде вже найближчим часом і заходи мають швидко знизити ціни для тих, хто найбільше потерпає від їхнього зростання.

Про сутички в Косові

На півночі Косова – нові сутички, поліція застосовувала сльозогінний газ.

Косовська поліція, яка приїхала з Південної Митровиці, увірвалася до однієї з міських аптек, де стала перевіряти митні папери на закупівлю ліків. За словами очевидців, поліцейські так само перевірили кілька магазинів.

Правоохоронці назвали це "діями щодо запобігання контрабанді товарів".

Місцеві жителі, шоковані вторгненням поліції, почали збиратися на вулицях, що призвело до ескалації ситуації: поліцейські застосували сльозогінний газ, учасники стихійного протесту стали закидати їх камінням у відповідь.

В результаті сутичок у Косовській Митровиці вогнепальне поранення дістав один із сербів, поранені також шість поліцейських.

Подібні зіткнення були зареєстровані в сусідньому місті Звечан.

Президент Сербії Александар Вучич виїхав з Белграда до центрального сербського міста Рашка, щоб зустрітися з представниками косовських сербів.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч закликала НАТО, у якого 3000 миротворців у Косово, втрутитися і припинити насильство.

Про корупцію у Європі

Голову центробанку Словаччини та члена правління Європейського центрального банку Петра Казимира звинуватили в корупції. Прокурор спеціальної прокуратури висунув йому обвинувачення за злочини, пов'язані з корупцією, 8 жовтня.

У вівторок Казимир заперечив правопорушення і заявив, що захищатиметься від звинувачень.

Словацький новинний вебсайт www.aktuality.sk з посиланням на кілька невстановлених джерел повідомив, що Казимиру було висунуто обвинувачення у справі, пов'язаній із передбачуваним хабарем для колишнього голови податкової адміністрації країни.

Адвокат Казимира Ондрей Муларчик підтвердив, що Казимира звинуватили у хабарництві, і він оскаржить це рішення.

А в Австрії опозиція створить спецкомітет для розслідування підозр у корупції щодо партії Курца.

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку на тлі корупційного скандалу під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером Австрійської народної партії. На посаді канцлера його замінив глава МЗС Александр Шалленберг.

Курц заперечує всі звинувачення і стверджує, що вони не відповідають дійсності.

Про політичні розклади в Євросюзі

Ліберальні партії Чехії, які перемогли на парламентських виборах, планують підготувати коаліційну угоду до 8 листопада. Широка коаліція SPOLU таі PirSTAN, яка отримала в Палаті депутатів 108 місць з 200, претендує на правління країною і має намір сформувати новий уряд.

Підрахунок голосів на виборах у Чехії засвідчив поразку правлячої партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше лишилися поза парламентом.

У Німеччині три основні німецькі політичні партії - Соціал-демократи (СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП) - до кінця тижня завершать попередні переговори про урядову коаліцію.

Потенційний канцлер Німеччини від соціал-демократів Олаф Шольц розраховує на новий уряд вже до Різдва.

А у Польщі віцепрем'єр-міністр, глава партії влади "Право і справедливість" Ярослав Качинський на початку наступного року піде у відставку з посади в уряді.

Про своє рішення Качинський повідомив депутатам-однопартійцям на засіданні фракції у середу.

Качинський підкреслив, що це рішення продиктоване необхідністю посилення контролю над партією.

Інше: протест шахтарів та купівля острову

Глава Пентагону наступного тижня приїде в Україну.

Чорногорія оприлюднила список іноземців, що отримали "золоті паспорти" - в ньому 6 українців.

У Польщі за допомогу в незаконному перетині кордону з Білорусі затримали українців.

Прикордонники отримали гуманітарну допомогу від НАТО.

"Зелений перехід": у Болгарії сотні працівників вугільної галузі вийшли на протест.

Скандал у Німеччині: неонациста поховали у єврейській могилі.

МЗС підтримує контакти із Саакашвілі у в'язниці і вивчає його справу.

Олігарх з РФ купив острів у Фінляндії з кіпрським "золотим паспортом", щоб обійти дозвіл Міноборони.

Це лише частина цікавих новин 13 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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