Глава Пентагона в Киеве, устранение Земана, прорыв польской границы: главное за 19 октября

У вівторок у центрі уваги візит у Київ міністра оборони США, події у Чехії та міграційна криза, наступ коронавірусу.

"Венеційка" рекомендує змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу; ще три країни ЄС хочуть офіційно підтримати європейську перспективу України; "Нафтогаз" хоче розширити напрямки імпорту газу; У Британії найбільше смертей від коронавірусу з березня; у Вільнюсі покупець поранив охоронця магазину після прохання вдягнути маску; КНДР здійснила запуск ракети, схожої на балістичну; у Польщі під керуванням водія-українця перекинувся мікроавтобус з нелегалами.

Більше новин за 19 жовтня у нашому дайджесті.

Про візит глави Пентагону, НАТО, Крим та Донбас

Сьогодні до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він повідомив, що прибув до України щоб підтвердити непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України, і висловити від імені США відданість ідеї розбудови спроможності України стримувати подальшу російську агресію.

Під час візиту відбулися зустрічі глави Пентагону з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Сергієм Тараном для обговорення двостророннього й регіонального співробітництва у галузі безпеки та реформ в галузі оборони.

На спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном Остін прокоментував й слова прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, який днями фактично висловив від імені Росії погрози щодо вступу України в НАТО.

Глава Пентагону наголосив, що жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО. Також він закликав Росію припинити війну на Донбасі та зупинити кібератаки проти союзників.

Відносини між НАТО та РФ вже не перший рік перебувають фактично на нулі. Нещодавно Альянс оголосив про скорочення місії РФ в НАТО вдвічі у відповідь на ворожу діяльність Росії. 18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО, а також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку та інформаційного бюро НАТО в Москві.

Сьогодні прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що призупинивши роботу постійного представництва при НАТО, Москва де-юре оформила фактичний стан відносин з Альянсом, рішення було необхідним і неминучим.

Він додав, що ніякого діалогу у Росії з НАТО і так не було, а в разі потреби, російський посол в Брюсселі зможе відповісти на всі відповідні питання.

Також в рамках візиту у Київ глава Пентагону обговорив із президентом України Володимиром Зеленським ситуацію в Криму і на Донбасі.

Зеленський відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

Тим часом, "Венеційка" рекомендує змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" пропонує регулювання принципів держуправління та правосуддя на окупованих територіях під час процесу їхньої реінтеграції. У Венеційській комісії зазначають, що документ більше нагадує політичні вказівки, ніж нормативно-правовий акт.

Деякі питання, пов’язані із застосуванням норм міжнародного права, піддані критиці.

Про Україну і ЄС

Три країни ЄС невдовзі офіційно підтримають європейську перспективу України. За словами президента Зеленського, Україна в цьому році почала готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України.

Він нагадав, що вже чотири країни-члени ЄС підписали такі декларації. Ще три документи будуть підписані найближчим часом.

Україна зробила позитивний крок на порядку денному антикорупційної реформи. Так охарактеризував ухвалення Верховною Радою закону про статус НАБУ голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. Він зазначив, що представництво ЄС в Україні готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ на основі заслуг.

Про те, як працюють та взаємодіють нові органи антикорупційної архітектури України - НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та АРМА - читайте в нашому спецматеріалі Парк антикорупційного періоду: чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші.

"Нафтогаз" хоче розширити напрямки імпорту газу. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив що Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії. Він підкреслив, що компанія вже володіє можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків: Польщі, Угорщини, Словаччини.

Напередодні виключення України з "зеленого списку" Євросоюзу наше міністерство закордонних справ пояснило, що буде після. Зокрема, речник МЗС Олег Ніколенко відзначив, що формально ЄС ще не ухвалив відповідне рішення. Однак у разі вилучення України зі списку дія безвізового режиму не скасовується. Натомість рішення вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Про стрибки COVID-19

Коронавірус у частині країн Євросоюзу наступає, обмеження знов посилюються, напруга зростає.

У Нідерландах стрімко зростає кількість випадків коронавіруса після послаблення обмежень. У Польщі - найбільший приріст заражень коронавірусом з травня. Румунія повідомила про рекордну кількість випадків коронавірусу і смертей. У Британії найбільше смертей від коронавірусу з березня і майже 48 тисяч випадків зараження.

У Європі посилюють обмеження та зобов’язують вакцинуватися.

Локдаун і комендантська година: Латвія готує жорсткі заходи через нову хвилю епідемії. Крім того, прем'єр країни ініціював обов'язкову вакцинацію для всіх жителів старше 50 років.

Болгарія зробить "паспорт здоров’я" необхідним для відвідин ресторанів і кіно. Естонія посилює правила щодо ковід-сертифікатів.

А в Італії, в якій з 15 жовтня набула чинності вимога ковід-сертифікату, 18 жовтня встановили новий добовий рекорд з завантаження "зеленої перепустки". Ковід-сертифікати завантажили 1 049 384 разів.

Є люди, які емоційно реагують на обмеження. У Вільнюсі покупець поранив охоронця магазину після прохання вдягнути маску.

Про міграційну кризу та ситуацію в Чехії

У Чехії почали процедуру позбавлення повноважень проросійського президента Земана. 18 жовтня спікер Сенату Мілош Вистрчил на брифінгу заявив, що, як свідчить звіт з госпіталю, президент Мілош Земан за станом здоров’я наразі не може виконувати свої посадові обов’язки, а тому його повноваження слід перерозподілити.

Поліція Чехії заявила про можливий "злочин проти республіки" після брифінгу про стан Земана.

Польща і Литва закликали ЄС посилити санкції проти Білорусі за штучне створення міграційного тиску на їхніх кордонах.

Ситуація на кордонах країн ЄС з Білоруссю залишається непростою. У Польщі повідомили про прорив через кордон рекордно великої групи мігрантів. А Латвія на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Інше: запуск ракети КНДР, землетрус в Туреччині

"Мрія" перевезла 110 тонн комплектів для тестування на COVID-19 в Австрію.

У Польщі перекинувся мікроавтобус з нелегалами, затримали водія-українця.

КНДР здійснила запуск ракети, схожої на балістичну.

Біля узбережжя Анталії стався землетрус магнітудою 6.

Британцям виплачуватимуть по 5 тис. фунтів для встановлення енергоефективних систем опалення.

Група протестувальників замкнулась у музеї El Prado в Мадриді, погрожують суїцидом.

Це лише частина цікавих новин 19 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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