Зеленский ждет даты от НАТО, ЕС меняет правила въезда, Киев судится с Польшей: главное за день

Радник Байдена обговорив з Кремлем умови переговорів про "гарантії безпеки"; США і Британія направили в Україну експертів для підготовки до кібернападу РФ; у ЄС фінально схвалили п’яту ковід-вакцину, перші дози надійдуть на початку року; Україна готується оскаржити дії Польщі в міжнародному арбітражі; Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців; Україна чекає на рішення щодо свого майбутнього в НАТО на саміті в Мадриді; у Парижі чоловік брав у заручники двох жінок у магазині; у Молдові пройшли вибори з рекордно низькою явкою.

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Про меседжі Зеленського послам

21 грудня президент України Володимир Зеленський відкрив загальну нараду послів у державній резиденції "Синьогора".

У своїй промові він, зокрема, заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році.

Президент зазначив, що не можна прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50.

За його словами, Україна прагне досягти членства в Євросоюзі у найближчі роки та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО.

Він вважає, що саме на саміті НАТО 29-30 червня наступного року Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі.

Також Зеленський вважає, що українська дипломатія має позбутися "комплексу бідного родича та відчувати себе регіональним лідером". На його думку, це буде можливо зробити, якщо дипломати міркуватимуть амбітно та позбудуться негативного мислення.

Президент закликав послів "позбутися фраз на кшталт "це неможливо", "це не для нас", і тим більше "це не нашого рівня" тощо".

Крім того, глава держави доповів, що підготовлено чіткий, зрозумілий план з 10 кроків, як виконати мінські угоди. Це 10 кроків із залученням Нормандії та США. Їх передали президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині.

Зараз триває діалог між адміністраціями президентів РФ та України про можливість домовленостей.

Зеленський відмовився прямо відповідати на запитання про те, чи вірить він у реальність прямих переговорів з Путіним ближчим часом. Проте, він зазначив, що президент РФ для нього не бог, щоби в нього вірити чи ні, та додав, що треба працювати над всіма форматами.

Про обговорення умов переговорів з РФ

Захід продовжує обговорювати з РФ умови переговорів "про гарантії безпеки".

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Серед інших, умови переговорів з Кремлем обговорив радник Байдена з нацбезпеки. Як зазначається у заяві на сайті Білого дому, він чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має відбуватися у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.

Джейк Салліван також підкреслив готовність США брати участь у дипломатичних переговорах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг виступив за проведення ради Росія-НАТО на початку 2022 року. Він повідомив, що НАТО залишається готовим до змістовного діалогу з Росією і що він має намір скликати нове засідання Ради НАТО-Росія якомога швидше у новому році.

За його словами, будь-який діалог з Росією має базуватися на основних принципах європейської безпеки та вирішувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії. Також це має відбуватися у консультації з європейськими партнерами НАТО, у тому числі з Україною. А от в Росії заявили, що не хочуть участі Києва в переговорах зі США про майбутнє України в НАТО.

Тим часом, президент РФ Владімір Путін і президент Франції Еммануель Макрон поговорили про Україну і "гарантії безпеки" для РФ. Питання так званих "гарантій безпеки" обговорив з Путіним і новий канцлер Німеччини Олаф Шольц. На початку наступного року з Путіним планує зустрітися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За даними ЗМІ, США і Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії Владіміра Путіна.

На початку року в Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки.

Про Україну та Польщу

В України є суперечка з Польщею по дозволам на автоперевезення. Через це Україна готується до подачі скарги на дії Польщі в торгівельний арбітраж.

Не дивлячись на це слід зазначити, що торгівля між Україною і Польщею цьогоріч перевищить рекордні $10 мільярдів. Вперше після вступу Польщі до ЄС у 2004 році для України сформувалося позитивне сальдо у торгівлі з цією країною.

Таким чином, у 2021 році Польща впевнено закріпилася на позиції другого найбільшого торговельного партнера та експортного ринку України, поступаючись лише Китаю.

Вона також увійшла до ТОП-5 імпортерів української аграрної продукції.

У загальному обсязі частка сільськогосподарської продукції зараз наближається до $2 млрд. При цьому баланс у цьому секторі є практично рівним.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок презентував цифрову платформу міністерства закордонних справ NAZOVNI, яка покликана збільшити експорт та інвестиції.

Про реакцію на звинувачення щодо Порошенка

Посол Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка, та наголосила на важливості неупередженого розслідування.

Посольство США також відреагувало на звинувачення у держзраді проти народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка.

Зазначається, що Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка і що дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Про сертифікати для подорожей і антивакцинаторів

Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців.

У Румунії ультраправі антивакцинатори штурмували парламент.

У Німеччині на ковідних протестах сталися сутички: десяток затриманих і травмовані поліцейські.

У ЄС фінально схвалили п’яту ковід-вакцину, перші дози надійдуть на початку року.

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ЄС об’єднав Сербію і Чорногорію у переговорах про членство.

У Парижі чоловік взяв у заручники двох жінок у магазині, до ранку обох звільнили.

У Молдові пройшли вибори з рекордно низькою явкою після того, як з них зняли головних кандидатів.

Україна веде переговори з Грузією про долучення до лікування Саакашвілі.

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