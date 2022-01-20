ОПЗЖ под санкциями США, оружие из Чехии, лотерея для вакцинированных: новости четверга

США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ "за дестабілізацію України"; США дозволили країнам Балтії передати Україні зброю американського виробництва; Чехія відправить Україні артилерійські боєприпаси; Польща сподівається домовитися з Україною без арбітражу про "автодозволи"; НАТО проведе найбільші навчання за Полярним колом; Лукашенко визначив дату референдуму за зміни до конституції; у Чехії сталась масштабна ДТП з кількома десятками автомобілів; Австрія запроваджує лотерею в якості стимулу до вакцинації.

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Про переговори через Росію

ЄС, США, НАТО і ОБСЄ вперше провели спільні переговори через дії РФ.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, держсекретар США, генсек НАТО і головуюча в ОБСЄ Польща вперше провели чотиристоронні переговори щодо багатосторонньої координації європейської безпеки.

Чотиристоронній телефонний контакт відбувся в середу ввечері після нещодавніх обмінів думками між партнерами, зокрема з українською стороною та напередодні переговорів США з Росією.

Вони обговорили військове нарощування РФ навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов’язані зі спробами Росії змінити умови безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність підтримувати фундаментальні принципи існуючої архітектури європейської безпеки, закріплені, зокрема, в ОБСЄ.

Тим часом, Кремль не виключає нової телефонної розмови між президентами РФ та США Владіміром Путіним та Джо Байденом після отримання письмової відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, востаннє президенти США і РФ говорили телефоном 30 грудня. Під час цієї розмови Байден заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Після цього між США, НАТО і РФ відбулася низка переговорів у різних форматах.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Байден про "незначне вторгнення"

На нещодавній пресконференції у Білому домі президент США Джо Байден вкотре заявив, що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення. При цьому він припустив, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Байден сказав, що, на його думку, Путін перевіряє західних лідерів. За його словами, відповідь на будь-яке російське вторгнення залежатиме від масштабу дій Москви і від того, чи союзники США сваритимуться через те, як реагувати.

На питання про те, що він мав на увазі під "незначним вторгненням", Байден сказав, що союзники по НАТО не єдині в тому, як реагувати залежно від того, що саме робить Путін. Він зазначив, що між ними "є розбіжності" та що він намагається переконатися, що "всі знаходяться на тій самій сторінці".

Водночас президент США висловив упевненість, що Путін не хоче повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про можливе "незначне вторгнення" Росії в Україну.

У Twitter Зеленський нагадав, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких.

Ще більше зброї для України

У Британії заявили про готовність надати Україні ще більше зброї.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та спільні інтереси. Він зазначив, що Британія вісім років допомагає Україні будувати обороноздатність і вирішила посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Міністр підкреслив, що Британія підтримує своїх союзників.

Минулої ночі Росія звинуватила Британію в розгортанні напруженості в регіоні шляхом розміщення зброї. Посольство Москви в Лондоні повідомило у Twitter: "Зрозуміло, що британська поставка летальної зброї Україні лише підживить кризу та посилить напруженість".

Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Угоди про передачу третій стороні дозволять Естонії передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литві буде дозволено надсилати ракети Stinger, зазначило одне з джерел.

У Латвії, на тлі загрози російського вторгнення в Україну, заявили, що готові "поставити летальну та нелетальну продукцію" Києву.

Які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після їхньої доставки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Сполучені Штати виділили Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги. Йдеться про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.

Новий чеський уряд хоче допомогти Україні і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

Пізніше стало відомо, що Чехія відправить в Україну артилерійські боєприпаси, уряд Чехії має затвердити це рішення наступного тижня.

Через російську загрозу витрати на оборону збільшить Естонія.

А у Нідерландах запропонували направити в Україну експертів для боротьби з кібератаками РФ.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Про санкції щодо "росагентів" та РФ

Міністерство фінансів США оголосило про накладання санкцій на чотирьох громадян України, у тому числі двох народних депутатів "Опозиційна платформа - за життя", "за сприяння Росії у дестабілізації України".

Під санкції потрапили депутати ОПЗЖ Тарас Козак та Олег Волошин, також колишній депутат-регіонал, співавтор "законів 16 січня" Володимир Олійник та Володимир Сівкович, заступник секретаря РНБО за президентства Віктора Януковича.

У Мінфіні заявили, що ці четверо осіб залучені до керованої російським урядом діяльності задля дестабілізації України.

У Словаччині запевнили Київ у підтримці санкцій проти РФ.

Нагадаємо, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік поставив під питання доцільність збереження економічних санкцій ЄС проти Росії за агресію проти України, зауваживши, що Росія все одно не поверне Крим. На цю заяву відреагувало Міністерство закордонних справ України.

Згодом прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер запевнив у незмінності позиції свого уряду щодо анексії Криму і санкцій проти Росії.

Він нагадав, що Словаччина приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та ввели санкції проти Російської Федерації за часів прем’єрства Роберта Фіцо.

Переговори Зеленського й Дуди

20 січня президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для переговорів з польським колегою Анджеєм Дудою.

Президент України і президент Польщі Анджей Дуда 20-21 січня проводять консультації в резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

Предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

Консультації проводять, серед іншого, на тлі "транспортних блокад" між країнами.

Нагадаємо, між Україною і Польщею триває транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

Через це Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Польща, у свою чергу, сподівається домовитися з Україною про "автодозволи" без арбітражу.

А з 30 листопада 2021 року Укрзалізниця запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Польські ЗМІ пов’язують блокування "Укрзалізницею" транзиту до Польщі залізничним транспортом з конфліктом Варшави та Києва довкола дозволів на автоперевезення.

Інше: лотерея для вакцинованих, масштабна ДТП у Чехії

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