Большое соглашение с Турцией, РФ выгоняет немецких журналистов, наказание ИГИЛ: главное за день

Президенти України і Туреччини підписали Угоду про вільну торгівлю; до України прибув сьомий літак із США з 85 тоннами боєприпасів; Білорусь заявила про порушення кордону "шпигунським" безпілотником з України, МЗС спростовує; Британія другий день поспіль піднімає винищувачі через військові літаки РФ; ВООЗ побачила шанс завершення пандемії коронавірусу в Європі; від погодних катаклізмів за останні 40 років загинули 142 тисячі європейців; Естонія зупинила транзит нафтопродуктів через Білорусь; США заявили про ліквідацію у Сирії топ-керівника ІДІЛ.

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Ердоган у Києві

3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва.

Вони, разом із президентом України Володимиром Зеленським, підписали Угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Зеленський назвав підписання угоди історичним моментом.

Напередодні проєкт угоди схвалив український уряд.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, після укладання цієї угоди всі дружні країни Чорного моря – Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна – будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами походження.

Детальніше читайте у статті Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.

На спільній пресконференції президентів Зеленський повідомив, що Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств - у Харкові і Львові.

Крім того, президент України оголосив, що виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Baykar в Україні розшириться.

Про майбутнє рішення заздалегідь повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, передбачається будівництво заводу в Україні для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар", які будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

Також, напередодні зустрічі з турецькими колегами, Резніков казав, що Україна проситиме Туреччину про позачергові поставки бронежилетів та шоломів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, заявив, що вважає "безвідповідальними" заяви про ймовірне російське вторгнення.

Він зазначив, що деякі зроблені безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ.

Слід додати, що за даними польських військових, російські війська хоч і скупчені біля кордонів України, але не приведені в бойову готовність. Польські військові генерали стверджують, що сил РФ недостатньо, щоби зайняти всю Україну – хоча достатньо, щоби відкусити ще один шмат.

Реджеп Таїп Ердоган також нагадав про незмінність турецької позиції про підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, "включно з Кримом".

Також він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

На перемовинах він ще раз повторив, що Туреччина із задоволенням прийме саміт на рівні лідерів України та РФ, або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє виходячи з того, як знизити градус напруги, замість того, щоб роздмухувати пожежу.

Тим часом, споживчі ціни в річному обчисленні в Туреччині прискорилися майже до 20-річного максимуму на рівні 48,69% у січні через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування.

Про допомогу Україні

До України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США, на його борту - 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що у відповідь на запит України готують рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Євросоюз планує швидко виділити Україні новий транш макрофінансової допомоги, крім 1,2 млрд євро, якщо умови попереднього пакету макрофіну будуть виконані.

Про стягування військ, "порушення кордону" Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що за останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння.

За його словами, це найбільше військове розгортання Москви в Білорусі з часів закінчення холодної війни.

Серед перекинутих військ - сили спеціальних операцій, винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400.

2 лютого у Пентагоні повідомили, що Штати відправляють 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

В МЗС РФ назвали "деструктивним кроком" рішення США перекинути до Європи додаткові кілька тисяч військових, заявивши, що це посилює напругу.

Тим часом, Білорусь заявила про порушення кордону "шпигунським" безпілотником з України. Речник МЗС України Олег Ніколенко заперечив факт інциденту та назвав це черговою провокацією влади у Білорусі.

Перехоплення російських літаків

Британські винищувачі Typhoon перехопили та супроводили чотири російські бомбардувальники за межі зони інтересів Великої Британії.

Їх підняли після того, як в зоні інтересів Великої Британії помітили два російські Ту-95 та два Ту-142.

Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 на перехоплення російських літаків в рамках місії НАТО Quick Response Alert.

Винищувачі підняли у середу з авіабази Евенес на Крайній Півночі для перехоплення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50

Російський літак А-50 летів для супроводження чотирьох бомбардувальників Ту-95 та Ту-142, яких зустріли британські винищувачі Typhoon і супроводжували за межі зони інтересів Британії.

Шанс на завершення пандемії та послаблення обмежень

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив у четвер, що континент зараз входить у "ймовірну розв'язку" пандемії коронавірусу.

Клюге зазначив, що країни Європи отримали виняткову можливість взяти під контроль передачу COVID-19 завдяки трьом факторам. Це - високий рівень імунізації завдяки вакцинації та природному зараженню, схильність вірусу до меншого поширення в теплішу погоду і менший ступінь важкості хвороби варіанту "Омікрон".

Тим часом, у країнах Європи продовжують анонсувати послаблення карантину.

Так, Швеція за тиждень скасує більшість карантинних обмежень.

Італія анонсувала послаблення карантину.

У Чехії дозволили ходити в ресторани без COVID-сертифікатів.

Слід додати, що Британія схвалила п'яту вакцину від COVID-19.

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