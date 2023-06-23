Передача F-16 затягивается, Зеленский дал обещания ЕС, Венгрия думает снять вето: новости дня

Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка вже посідає другу сходинку у рейтингу підтримки серед німців, вважає, що Україні слід здати частину територій, якщо це зупинить війну.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав тих, хто пропонує Україні поступитися територіями, віддавати свої.

Президент Польщі також порівняв Росію з диким звіром, якого треба пристрелити.

Перший президент Литви Вітаутас Ландсбергіс порівняв Росію з раковою пухлиною Європи і світу, яку необхідно видалити, в іншому разі вона знищить світ.

А ще були новини щодо військової і фінансової підтримки України, санкцій проти Росії, амбітних заяв щодо євроінтеграції, новини стосовно Грузії і Туреччини.

Ну а надвечір стало відомо, що Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених.

Але і це ще далеко не все!

Все важливе і цікаве за 23 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Скандальні заяви проти України

Почнемо з ворожих до України заяв, які лунали у Німеччині.

Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

Скандальне порівняння пролунало після запитання модераторки, чи вважає він, що Україна має припинити опір.

Хрупалла спершу сказав, що не має на увазі, що Україна повинна капітулювати, але що "метою має бути готовність говорити, щоб обидві сторони могли врятувати обличчя". Далі він додав, що "будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем".

Порівняння пролунало, коли його опонент, лідер фракції "Вільних демократів" Хрістіан Дюрр, спитав, чи Хрупалла пропонував би те саме, якби йшлося про його власну країну.

Проблема в тому, що, за даними найсвіжіших опитувань, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" посідає вже друге місце за популярністю у Німеччині. Ця партія перегнала вже навіть керівну Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца.

Разом з тим, позитив у тому, що перше місце зберігають "Християнські демократи" (ХДС).

Президент Польщі Анджей Дуда дуже доречно відповів тим, хто пропонує Україні поступитися територіями.

"Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось натомість нехай віддасть шматок своєї території", – наголосив він.

Президент Польщі також порівняв Росію з диким звіром, якого треба пристрелити.

"Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона продовжуватиме наступати. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією", – зазначив він.

А ще ексспікер Бундестагу з партії Шольца Вольфганг Тірзе додав песимізму, назвавши РФ непереможною і закликав до дипломатії.

Політик правлячої Соціал-демократичної партії вважає, що у військовому плані Росія "непереможна". Тому, за його словами, дипломатії необхідно знову віддати належне, щоб гармати замовкли якнайшвидше.

У той же час Тірзе підкреслив, що повинна бути військова солідарність з Україною.

Перший президент Литви Вітаутас Ландсбергіс проти "політики умиротворення", на яку, вочевидь, натякає соратник канцлера Німеччини.

Він, зокрема, порівняв Росію з раковою пухлиною Європи і світу, яку необхідно видалити, в іншому разі вона знищить світ.

"Перемога прийде тоді, коли не буде Російської імперії, якщо ж вона невіддільна від Росії, тоді коли не буде Росії. Росія стала раковою пухлиною Європи і світу. Якщо її вилікувати, світ може вижити, але якщо ні, то це може призвести до знищення світу", – сказав Ландсбергіс.

Не можна не згадати і неоднозначний коментар експрезидента США Барака Обами.

В інтерв’ю він пояснював журналістці CNN, чому "збройного вторгнення в Крим не було". Але, коментар до кінця не зрозумілий. Або, він мав на увазі, що збройного вторгнення Росії в Крим не було. Або, він мав на увазі Україну, яка не робила спроб відбити півострів військовим шляхом.

"Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – додав Обама.

Зазначимо, що теза про відсутність "військового вторгнення" в Крим була неодноразово спростована самим же Путіним, який визнавав приналежність так званих "зелених чоловічків" – військових без розпізнавальних знаків – до армії Росії.

Щодо надання винищувачів, БМП і не тільки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для успішного контрнаступу збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК, щоб покінчити з російським домінуванням у повітрі.

Щодо винищувачів F-16, то вони, вочевидь, будуть в України не скоро.

За даними Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року, однак конкретні терміни ще не визначені.

Проте, більше конкретики щодо передачі Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder від німецького виробника зброї Rheinmetall. Їх мають передати вже цього літа.

А Франція передала Україні обладнання для створення 3D-моделей місць воєнних злочинів.

Євросоюз наближається до виділення восьмого траншу з Європейського фонду миру (ЄФМ) у розмірі 500 мільйонів євро на зброю Україні. Як повідомляє Euractiv, Угорщина може зняти вето з виділення зазначеної суми.

Крім того, ЄС надасть "Укрзалізниці" кошти на модернізацію пунктів пропуску на кордоні.

Слід додати, що посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік.

Посилення санкцій проти РФ

Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну.

Його головною метою є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.

РФ у відповідь заборонила в’їзд низці європейських посадовців.

Але не Євросоюзом єдиним! США запровадили санкції проти двох офіцерів ФСБ, які втручались у вибори.

Щодо євроінтеграції

Ще одна тема – євроінтеграція України. Наш уряд і президент ставлять амбітну мету – виконати всі "кандидатські" рекомендації ЄС і вже цього року почати переговори щодо вступу.

В уряді, зокрема, прогнозують, що Україна виконає решту "кандидатських" рекомендацій ЄС вже до жовтня цього року.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.

А поки посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас радить Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.

"Протягом останнього року досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення. Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна – гарний тест на справжню відданість справі", – написав Маасікас у Twitter.

Цікаво, що через сім років після референдуму щодо Brexit частка британців, які хочуть знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.

Грузія

Ув’язненого гендиректора опозиційного телеканалу "Мтаварі" Ніку Гварамію випустили з в’язниці після помилування президенткою.

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав звільнення та ще кілька кроків назустріч від офіційного Тбілісі.

Зокрема, він також привітав підтвердження з боку прем’єра Іраклія Гарібашвілі, що повторних спроб схвалити закон про "іноагентів" не планують.

Ну а керівна партія Грузії критикує президентку за помилування гендиректора опозиційного каналу.

"Ми сподівалися, що президентка стане на бік верховенства закону і правосуддя, здійснюваного грузинським народом, але вона вибрала інший бік і ухвалила рішення про помилування Ніки Гварамії", – сказав голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

Туреччина

Із хорошого – Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci.

У компанії Baykar розраховують розпочати виробництво в Україні у 2025 році.

Разом з тим, у ПАРЄ звинуватили Анкару у використанні заявки Швеції до НАТО як приводу посилити репресії.

ЗМІ дізналися про нову вимогу Туреччини для схвалення вступу Швеції в НАТО.

За даними Bloomberg, Туреччина вимагає від Швеції екстрадиції понад 130 осіб, більшість з яких є курдськими сепаратистами.

Серед них – ймовірні прихильники Робочої партії Курдистану, а також пов’язаних з нею курдських сил YPG в Сирії і послідовників ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає у США. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинувачує Гюлена в організації спроби держперевороту у 2016 році.

Решта новин дня

Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених. Пропонуємо почитати дуже цікаву і важливу статтю про українських військовополонених в Угорщині.

Представники США, Британії, Франції, КНР і Росії обговорили ядерну зброю.

Посольства України і США розкритикували голову медіарегулятора Болгарії за слова про Бучу.

Парламент Німеччини схвалив закон, що полегшує міграцію кваліфікованих працівників.

Азербайджан відкинув вимогу Єревана про гарантії безпеки для вірмен Карабаху.

У ЄС ліквідували албанську мережу наркоторговців, які катували і викрадали людей.

У Нідерландах міністр пішов у відставку через нестриману поведінку.