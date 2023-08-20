Сколько F-16 дают Украине, шведы готовят самолеты Gripen, реакция на Чернигов: все за выходные

Після "похмурої" п’ятниці через новину про прогнози американців щодо українського контрнаступу, вихідні наповнилися обнадійливими новинами.

За два дні Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди і Данію. Серед основних тем переговорів – винищувачі для ЗСУ. Поки зі шведами обговорюють можливість передачі їхніх літаків, в інших двох країнах офіційно підтвердили надання американських винищувачів.

За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому, але не наступного місяця.

Британська розвідка цього тижня побачила певні успіхи українського контрнаступу на півдні. А The Wall Street Journal пише, що на Заході хотіли б запропонувати Україні вступ до НАТО в обмін на втрату частини території.

За даними видання The Washington Post, більшість затриманих у Польщі російських агентів – українці, а у Румунії православна єпархія продає значки з гербом Росії.

Все важливе і цікаве за вихідні 19 та 20 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський у Швеції і винищувачі Gripen

У суботу президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції.

Звідти він повідомив про те, що українці вже навчаються на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Він додав, що зі шведським прем’єром детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Gripen.

Швеція й Україна задекларували намір спільно виготовляти БМП CV-90.

На пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном Зеленський також повідомив, що Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО.

А ще президент анонсував переговори зі Швецією про угоду щодо "гарантій безпеки", а також переговори щодо надання Україні західних винищувачів.

Американські F-16 для ЗСУ

І вже наступного дня, у неділю, Зеленський прибув до Нідерландів, де повідомив про рішення Нідерландів щодо передачі винищувачів F-16!

"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – заявив президент.

За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому.

"Тобто не наступного місяця – це неможливо. Але незабаром, ми сподіваємося", – додав прем’єр Рютте.

Слід зауважити, що Нідерланди мають на озброєнні загалом 42 винищувачі F-16. Як раніше писало агентство Bloomberg, 24 з них зараз використовуються армією країни і не можуть бути передані Україні до середини 2024 року. Ще 12 із 18 літаків мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснення причин.

Ймовірно, Нідерланди проявляють таку рішучість через те, що у 2014 році у небі над Донбасом росіяни з російського ЗРК "Бук" збили малайзійський лайнер MH17. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.

Окружний суд Гааги (Нідерланди) 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт.

Міністерство оборони Данії сьогодні нагадало, що країна разом із Нідерландами передасть Україні винищувачі F-16, які дозволять захистити український повітряний простір від російської агресії.

Зеленський після Нідерландів прибув до Данії.

"Ми розширюємо нашу співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів та просуваємо питання з винищувачами F-16", – зазначив український президент.

ОНОВЛЕНО: Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16.

У п’ятницю вранці стало відомо, що Сполучені Штати обіцяють дозволити Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні.

Як повідомив агентству Reuters американський посадовець, США запевнили Данію та Нідерланди, що прискорять схвалення запитів на передачу F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть підготовку.

Ввечері в США повідомили, що схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії.

Згодом у Білому домі підтвердили інформацію про те, що Сполучені Штати збираються схвалити запити на передачу F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть підготовку.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі.

"Цього тижня ми це підкреслили й поставили знак оклику", – додав Салліван.

Датський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен повідомив, що Данія та Нідерланди отримали "дружню відповідь" від Сполучених Штатів на свій запит, і що відповідь зараз "є частиною наших подальших дій".

Водночас він зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Війна з РФ

Західні винищувачі – важлива складова, яка у сукупності з іншими має допомогти Україні повернути свої території.

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала успішність наступальних дій українських та російських сил за останній тиждень.

Назагал протягом останнього тижня більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною.

"Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян", – вказують у британській розвідці.

Натомість у районі міста Куп’янськ Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів, йдеться в огляді.

"По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки", – вказують у Міноборони Британії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа.

За даними The Washington Post, американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

За словами очільника МЗС, у Києві "спокійно ставляться до таких заяв". Він нагадав, що "на думку неназваних чиновників, генералів та аналітиків, Україна мала б припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року".

"Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії", – зазначив Кулеба.

Серед західних чиновників є побоювання, пише The Wall Street Journal, що "максималістські цілі" України гарантують нескінченну війну, і тому вони хотіли б запропонувати Україні угоду, щоб вона змирилася з фактичною втратою частини території в обмін на членство в НАТО чи ЄС або обіцянки довгострокової військової та економічної допомоги.

Володимир Зеленський виключив можливість "обміну будь-чого" на українські території.

"У нас є один документ, у нас є "формула миру", у нас є одне бажання – мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами", – зазначив президент України.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай.

Обстріл Чернігова

Тим часом, Росія продовжує здійснювати воєнні злочини. Російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".

Міністерство закордонних справ Франції зауважило, що згідно з міжнародним правом, навмисний обстріл цивільних об'єктів є воєнним злочином.

"Це ще одна ілюстрація боягузтва та цинізму Росії. Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними", – йдеться в заяві.

Удар по Чернігову засудили посол США в Україні і держсекретар США.

Інше щодо України

Rheinmetall уже до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні.

Bild стверджує, що РФ домовляється з Туреччиною про експорт зерна в обхід України.

Сьогодні, 20 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушив в Угорщину, де має обговорити із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном "вплив російсько-української війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини".

Також лідери Туреччини й Угорщини мають детально обговорити "політику розширення НАТО" та відносини з Європейським Союзом, що, ймовірно, пов’язано зі членством Швеції та прагненнями Анкари зблизитись із ЄС.

Щодо проблем з експортом українського зерна, то ЄС, як повідомляє польська радіостанція RMF FM, може накласти санкції на Польщу, якщо вона продовжить своє одностороннє ембарго на зерно з України.

Американське видання The Washington Post дізналось, що більшість затриманих у Польщі російських агентів – українці, їх вербували через Telegram.

Слід додати, до України прибув новий посол Франції.

Решта новин дня

У Румунії православна єпархія продає значки з гербом Росії.

Шольц сумнівається, що Трамп стане президентом США.