Тайные переговоры ООН с РФ, 1,5 млн боеприпасов из Литвы, учения США в Черном море: новости дня

Мабуть, головна тема п’ятниці – проблеми українського зерна.

ООН веде таємні переговори з РФ для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії Збройних сил України.

На тлі повідомлень про прогрес у контрнаступі, Україна почала отримувати чергову порцію західних танків.

Литва передала Україні 1,5 мільйона боєприпасів.

У Греції, яка не встигла оговтатися від масштабних пожеж, вирує інше лихо.

У Польщі затримали трьох підозрюваних у побитті українських підлітків.

Всі важливі і цікаві новини 8 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Ще 100 Leopard 1, Abrams на підході

Спочатку, традиційно, – про справи воєнні і військові.

Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії Збройних сил України на полі бою.

"Ми вже бачимо певний прогрес у їхньому контрнаступі", – зазначила заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх.

За її словами, зараз США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне на полі бою.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії зазначає, що Збройним силам України, ймовірно, вдалось прорвати передній край оборони окупаційних військ РФ у Запорізькій області.

На тлі повідомлень про прогрес у контрнаступі, Україна почала отримувати чергову порцію західних танків.

Нам вже доставили перші 10 танків Leopard 1, передані Данією, Німеччиною та Нідерландами.

"І ще більше вже в дорозі", – йдеться у заяві данських Збройних сил.

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва.

Крім того, восени ЗСУ мають отримати 31 американський танк Abrams, які наразі в процесі переобладнання.

За даними Politico, перша партія з 10 танків Abrams прибуде в Україну в середині вересня, після того, як група українських солдатів минулого місяця завершила програму підготовки з їх використання.

Але сьогодні стало відомо, що, на запит української сторони, навчання ще продовжили. Вони будуть тривати до того часу, поки триває переоснащення американських танків.

Нагадаємо, 6 вересня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли бронепробивні боєприпаси зі збідненим ураном.

120-мм снаряди зі збідненим ураном передадуть для озброєння танків Abrams, які отримає Україна.

Після цього Росія очікувано почала верещати і лякати українських ватників тим, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть спричинити зростання захворюваності на рак та інші хвороби.

Згодом Пентагон спростував російські заяви про небезпеку снарядів зі збідненим ураном.

У Єврокомісії жорстко відповіли про доречність снарядів зі збідненим ураном для України.

Литва передала Україні 1,5 мільйона боєприпасів.

"Литва продовжує безперервну військову допомогу Україні", – йдеться у повідомленні литовського оборонного відомства.

Тим часом, Литва продовжує шукати шляхи посилення власної безпеки. Через негативні демографічні тенденції там закликають обговорити включення жінок до призовних списків.

Таємні переговори з РФ щодо зерна

Ще одна велика тема п’ятниці – проблеми з експортом українського зерна.

Як повідомляє німецький Bild, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде таємні переговори з російською владою щодо відновлення "зернової угоди" в обмін на санкційні поступки Москві.

Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко наголосив на незмінності української позиції щодо того, що послаблення санкцій проти РФ призведе до нового шантажу з боку Кремля.

"Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та не заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", – підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, Росія припинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі, яку запровадили за посередництва ООН та Туреччини, вимагаючи санкційних поступок. Зазначена ініціатива, котру ще називають "зерновою угодою", передбачала експорт українського зерна Чорним морем.

Розвідка Великої Британії сьогодні відзначила, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.

У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни і залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.

"Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів", – стверджує британська розвідка.

Британія на 20 листопада готує саміт країн, які потерпають від високих цін на продукти через розв’язану РФ війну. Мета саміту – "допомогти вразливим людям та економіці". Співорганізаторами з-поміж держав є також ОАЕ та Сомалі.

Питання стало ще більш нагальним після того, як зустріч президента Туреччини з Владіміром Путіним не допомогла повернути Кремль до так званої "зернової угоди", і обсяги майбутнього експорту з України залишаються під питанням.

Крім того, на саміті G20 прем’єр Британії закликатиме Індію вплинути на РФ у питанні війни проти України. А в в ЄС не певні, що G20 зможе узгодити декларацію через розбіжності щодо війни.

Також стало відомо, що Румунія і США проведуть з Україною навчання в Чорному морі та дельті Дунаю.

Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства.

Знищення зернової інфраструктури

Росія разом з припиненням участі у Чорноморській зерновій ініціативі почала знищувати українську зернову інфраструктуру на Одещині.

Уряд Британії повідомив, що РФ своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.

4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

У Румунії запровадять заходи захисту населення навпроти українських портів на Дунаї.

Слід додати, що Україна намагається скасувати заборону на продаж зерна в п’яти сусідніх країнах ЄС. Через це, у тому числі, погрожує подати скаргу до СОТ. В МЗС Польщі заявили, що український тиск щодо агроімпорту переходить межі.

Шторм у Греції

Не встигла Греція оговтатися від масштабних пожеж, як прийшло інше лихо.

З вівторка по всій країні евакуювали 820 осіб, 750 з них – в регіоні Фессалія, через шторм "Даніель".

Кількість жертв масштабних повеней у Греції зросла до 10, четверо зникли безвісти.

Через стихійне лих прем’єр відклав ключову промову.

Президентка Грузії і імпічмент

Президентка Грузії продовжить непогоджені урядом візити у Європі, за які їй погрожують імпічментом.

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив, що питання імпічменту президента Грузії – це ризик, який викличе ще більшу напруженість ситуації, а також посилить поляризацію.

Разом з тим, Боррель вступився за Грузію на шляху її євроінтеграції: провал вступу Грузії до ЄС зіграє на руку Кремлю.

Решта новин дня

У Польщі затримали трьох підозрюваних у побитті українських підлітків.

Іспанія: ЄС не планує швидко відмовлятись від скрапленого газу з РФ.

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