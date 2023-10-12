Страны НАТО помогают Израилю, ядерные учения в Европе, танки от Дании и Чехии: новости дня

Головні теми дня: досить успішні результати "Рамштайну", допомога країн НАТО Ізраїлю, інцидент на газогоні у Фінській затоці.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом, Боррель нарешті приїхав у Китай.

Трамп розкритикував Нетаньягу, а прем'єр Грузії похвалив Орбана.

Все важливе і цікаве за четвер 12 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Посилення ППО, гаубиці і не тільки

Попри побоювання, на вчорашніх зустрічах – у форматі "Рамштайн" та засіданні міністрів оборони країн НАТО – Україна не опинилися в тіні останніх подій в Ізраїлі.

Про досить успішні результати "Рамштайну", у тому числі про нові партії зброї від партнерів, читайте у цікавому репортажі нашої журналістки Іванни Костіної (з Брюсселя) "Рамштайн" під впливом Ізраїлю: що пообіцяли Україні на зустрічі партнерів та членів НАТО у Брюсселі.

На додачу сьогодні стало відомо, що Данія та Чехія узгодили спільний транш військової допомоги Україні. Серед іншого, обидві країни планують поставити близько 50 бойових машин піхоти та бойових танків.

Іспанія підтвердила передачу Україні установок для ЗРК Hawk та анонсувала поставку боєприпасів, а Нідерланди вже "за кілька тижнів" відправлять свої F-16 для навчання українців у Румунії.

Щодо допомоги також додамо, що Литва планує реалізувати проєкти з відновлення України на 1 млн євро.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на те, що Європейський Союз нині збільшує роль у підтримці України на тлі заглиблення США у внутрішньополітичний виборчий процес.

Але, поки Сполучені Штати навряд чи варто списувати з рахунків. Окрім чергового пакету військової допомоги та запевнень у подальшій підтримці, про що ви можете прочитати у статті про результати "Рамштайну", від США надійшли 1,15 млрд доларів грантових коштів до нашого держбюджету.

Разом з тим міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала президента України Володимира Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією та зміцненні державного управління.

До цього колишній глава МЗС України Павло Клімкін зазначив, що до України висуватимуть усе більше умов для виділення грошей та військової допомоги. Але це, насправді, очікувано.

Країни НАТО допомагають Ізраїлю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що кілька країн-членів Альянсу нададуть допомогу Ізраїлю у зв’язку з останніми подіями.

Разом з тим він не уточнив, про які саме країни йдеться.

Відомо, що це Сполучені Штати. Цікаво, що США не ставлять умов Ізраїлю, як застосовувати американську зброю. Більш того, сьогодні до Ізраїлю на знак підтримки прилетів державний секретар Ентоні Блінкен.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Ізраїлю військову допомогу.

За його словами, ФРН передасть Ізраїлю два дрони Heron, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил, про які той просив.

"Крім того, є перші запити на боєприпаси для кораблів, які ми зараз будемо обговорювати з ізраїльтянами. Ми стоїмо на боці Ізраїлю", – наголосив Пісторіус.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, рішення передбачає, наприклад, заборону всіх зібрань на підтримку ХАМАС чи збір коштів для організації.

Також Шольц вважає Іран співвідповідальним за напад ХАМАС на Ізраїль.

Президент Емманюель Макрон обіцяв зустрітися з лідерами політичних партій в четвер та звернутися до нації по телебаченню, щоб закликати до єдності у Франції, де спостерігається збільшення проявів антисемітизму після нападу ХАМАС на Ізраїль.

За словами міністра внутрішніх справ країни Жеральда Дарманена, після атаки ХАМАС на Ізраїль кількість антисемітських дій у Франції зросла.

Французьких топ-політиків навіть взяли під охорону поліції через зростання антисемітизму. А у Парижі попри заборону зібралась пропалестинська демонстрація, її розганяють.

Також, у Нідерландах промігрантська партія бойкотувала вшанування жертв терактів в Ізраїлі.

Прем’єр Польщі попереджає, що через ескалацію в Газі до Європи мігрують "ісламські бойовики".

Тим часом, за даними Reuters, Туреччина веде переговори про звільнення захоплених ХАМАС заручників.

До речі, представник Європейської комісії Ерік Мамер пояснив, чому Євросоюз не називає "воєнним злочином" або "актом терору" дії Ізраїлю щодо блокади сектору Гази, тоді як говорив це про удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"А зараз триває ситуація, коли, нагадаю, продовжуються атаки з Гази на Ізраїль, і, отже, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається на надзвичайно складному театрі військових дій", – пояснив Мамер.

Якщо згадали Росію, то, як повідомили у Білому домі, США не бачать ознак участі РФ у нападі ХАМАС на Ізраїль.

Цікаво, що експрезидент США Дональд Трамп, який може стати кандидатом в президенти від Республіканської партії, розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу менш ніж через тиждень після нападу ХАМАС на країну.

"Я ніколи не забуду, що Бібі Нетаньягу підвів нас. Це була дуже жахлива річ", – сказав Трамп.

Інцидент з газогоном

У Фінляндії припускають, що пошкодити газопровід Balticconnector міг не вибух і що до диверсії на Balticconnector причетний "державний суб’єкт".

Докладніше про інцидент і про те, чому Фінляндія і Естонія не впевнені, що їхній газогон "зламали" росіяни, читайте у цікавій статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець.

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