Вашингтон передаст ATACMS, миллиарды для Орбана, антипутинское решение Армении: новости дня

Союзники сумніваються у тривалій підтримці Сполученими Штатами України, а у Британії нібито закінчилась зброя для передачі Україні.

На тлі складної політичної ситуації у США у Пентагоні заявили про готовність передати Києву далекобійні ракети.

Протягом наступних декількох днів має пришвидшитися транзит українського зерна Польщею.

За даними Financial Times, Брюссель планує розморозити мільярди євро для Угорщини у пошуках підтримки України, а Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів.

Всі важливі і цікаві новини вівторка 3 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Проблеми з допомогою Україні?

Державний департамент США розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України минулими вихідними.

"Я хотів би розділити розчарування президента, що, незважаючи на давню і сильну двопартійну підтримку України, яка бореться проти російського вторгнення, резолюція, яка була прийнята Конгресом в суботу, не включає вкрай необхідну підтримку", – сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Йдеться про резолюцію про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада. Тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, ухвалили без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Він додав, що "хоча ми маємо можливість продовжувати підтримувати здатність України захищати себе в найближчій перспективі, ми вже вичерпали більшу частину існуючого фінансування допомоги у сфері безпеки".

А до того ж і Пентагон попередив Конгрес про нестачу грошей для заміни наданої Україні зброї.

Ці заяви лунають на тлі процесу вироблення повноцінного бюджету в Сполучених Штатах. Сам процес ускладнюється тим, що американський політикум поринається у передвиборчу гонку – наступного року вибори президента країни.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається запевнити своїх союзників, що військова допомога Україні продовжуватиметься, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього.

Американський президент Джо Байден у вівторок уранці провів телефонну розмову з лідерами й міністрами закордонних справ союзників США на тлі непевності щодо подальшої військової допомоги Україні.

Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, у розмові взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії та Великої Британії, голова МЗС Франції, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії й генеральний секретар НАТО.

У Білому домі кажуть, що дзвінок мав на меті "скоординувати нашу постійну підтримку України".

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда розповів, що Байден закликав усіх підтримувати допомогу Україні.

"Тут я можу з упевненістю сказати, що всі запевнили у єдності щодо цього питання. Ми, всі лідери, як і раніше, налаштовані підтримувати Україну", – зазначив Дуда.

На тлі складної політичної ситуації у США у Пентагоні заявили про готовність передати Україні ракети ATACMS.

А от щодо невійськової допомоги від Сполучених Штатів, то вона під загрозою.

За даними CNN, США надсилали Україні демарш із закликом посилити боротьбу з корупцією.

Співрозмовники телеканалу зазначили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції.

Демарш, за словами джерел CNN, також містив необхідність для України здійснити критичні реформи в межах програми Міжнародного валютного фонду, зокрема ті, що стосуються боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

А тут ще й з Британії не дуже радісні новини. Як повідомляє The Telegraph, у Британії закінчилась зброя для передачі Україні.

За словами неназваного військового високопосадовця, Лондон продовжить постачати зброю для Києва, але зараз Україна потребує засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів, а у Британії "все це закінчилося".

Він також повідомив, що немає перспектив надання Україні більшої кількості британських танків, оскільки Лондон "віддав практично все, що міг дозволити собі віддати".

До речі, у Британії визнають, що Україна демонструє повільний прогрес у протистоянні Росії.

"Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", – зазначив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

Пришвидшення транзиту зерна через Польщу

Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна.

Це має зменшити тиск на українському кордоні і збільшити постачання українського зерна до Африки та інших країн.

Протягом наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону буде перенесено в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт.

Домовленість дозволить пришвидшити транзит територією Польщі.

Мільярди для Орбана і фонд для України

За даними Financial Times, Брюссель планує розморозити мільярди євро для Угорщини у пошуках підтримки України.

Єврокомісія має намір розморозити близько 13 млрд євро фінансування для Угорщини до кінця листопада, зазначили три посадовці, поінформовані про переговори.

Прогрес у питанні відновлення доступу Угорщини до фондів відбувається в той час, коли Брюссель намагається заручитися одностайною підтримкою свого збільшеного бюджету до кінця року, зокрема, щоб забезпечити безперервну фінансову допомогу Києву.

Тим часом Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів.

Вірменія "закрилася" для Путіна

Парламент Вірменії, попри розлючення Росії, ратифікував Римський статут.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ратифікацію вірменським парламентом Римського статуту: "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

Президент Євроради заявив, що Росія зрадила вірменський народ.

Також у Євросоюзі попереджають Азербайджан: в разі погіршення ситуації в Карабаху відносини з Баку можуть переглянути.

Європейський Союз, зокрема, розглядає можливість скоротити фінансову допомогу Азербайджану й навіть запровадити санкції проти його окремих посадовців.

До речі, Естонія відкрила у Вірменії офіс допомоги біженцям з Карабаху.

Тим часом, Баку опублікував програму реінтеграції Карабаху, який покинули більшість жителів.

Проблема мігрантів у Європі

Президент Німеччини вважає, що треба обмежити нелегальну міграцію.

Окремі країни Євросоюзу повертають контроль на кордоні зі Словаччиною.

Зокрема, Польща та Австрія. А Чехія запроваджує вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною.

Молдова

Молдова більше не купуватиме газ у "Газпрому" для правобережжя. Хоча, можуть бути винятки.

А ще у Молдові членам розпущеної проросійської партії "Шор" дозволили брати участь у виборах.

Косово вимагає санкцій для Сербії

Косово вважає збройний інцидент "відкритим актом агресії Сербії", вимагає санкцій.

У Сербії арештували екслідера косовських сербів, що зізнався в причетності до заворушень.

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