Ядерная эскалация РФ, поляки готовят блокаду, 30 стран за гарантии безопасности: новости дня

У Держдепі США впевнені у схваленні багатомільярдного запиту Байдена для України, а Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну країни посилило санкції проти Росії.

Крім того, Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для ЗСУ, а Німеччина вже надала чергову партію зброї і обладнання – від бронемашин до захисних окулярів.

Росія не припиняє шкодити Європі. Банк Фінляндії та Податкова служба зазнали атаки проросійських хакерів, а президентка Молдови звинуватила РФ у "купівлі" виборців на місцевих виборах.

Шторм "Сіаран" вбив у Європі щонайменше три людини.

Важливі і цікаві новини четверга, 2 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Запит Байдена і посилення санкцій

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив своїм однопартійцям – республіканцям – у Сенаті, що він відкритий для виділення подальшої допомоги Україні, але спочатку Конгрес повинен окремо схвалити пакет підтримки Ізраїлю.

Також Джонсон повідомив, що хоче об’єднати допомогу Україні й захист кордону з Мексикою.

За словами республіканця, він вважає правильним об’єднати в одному пакеті додаткове фінансування України й захисту кордону, "тому що я думаю, що ми отримаємо двопартійну згоду з цих питань".

А от у Держдепі впевнені, що запит на фінансування України пройде обидві палати Конгресу.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю (в рамках одного документу), і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити в Україну ракети ATACMS більшої дальності.

За даними Reuters, Сполучені Штати готують Україні новий пакет військової допомоги на $425 млн.

До речі, посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.

Крім того, американці оголосили масштабний пакет санкцій проти мереж постачання військових технологій у Росію.

Під нові санкції США потрапили розробник "Ланцетів" і газовий проєкт Путіна в Сибіру.

Також Литва посилила контроль за товарами, які прямують до Росії і Білорусі, а Латвія з лютого конфіскуватиме авто з російською реєстрацією.

Ядерна ескалація РФ

Путін підписав відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.

Росія заявляє, що не відновить випробування ядерної зброї, якщо цього не зробить Вашингтон. Але експерти з контролю над озброєннями занепокоєні тим, що вона може наблизитися до випробувань, які Захід сприйме як російську ядерну ескалацію на тлі війни в Україні.

Євросоюз засудив відкликання Росією ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.

"Невиправдані наміри Росії відкликати ратифікацію договору є серйозним кроком назад у зобов’язаннях Росії сприяти міжнародній безпековій архітектурі, і це підриває триваючі зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї та роззброєння… ЄС закликає Росію продовжувати поважати мету і завдання договору", – наголосив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, додавши також, що йдеться про постійного члена Ради безпеки ООН.

Також США засудили рішення Росії дозволити проведення ядерних випробувань.

"Дії Росії лише підірвуть довіру до міжнародного режиму контролю над озброєннями. Ми цінуємо аналогічні заяви про занепокоєння, висловлені багатьма іншими державами протягом останніх тижнів щодо цієї дії", – зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар також нагадав, що Росія вже тривалий час посилює ядерні ризики й підвищує напруженість н тлі своєї незаконної війни проти України.

Російський вплив

Банк Фінляндії та Податкова служба зазнали атаки проросійських хакерів, а президентка Молдови звинуватила РФ у "купівлі" виборців на місцевих виборах.

Крім того, президентка Молдови Мая Санду прокоментувала реакцію РФ на тимчасову заборону на мовлення в країні шести телевізійних каналів.

"Курям на сміх, що РФ, яка вигнала або закрила всі вільні ЗМІ, викладає нам уроки демократії. Ми не беремо уроки демократії у Кремля", – заявила Санду.

В Молдові на час надзвичайної ситуації заблокують шість телеканалів. Йдеться про Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.

"Це рішення спрямоване на стримування незаконного фінансування, тому що саме про це йдеться. Усі ці телеканали, за роз'ясненнями уряду та КНС, фінансуються нелегальними грошима і, відповідно, займаються пропагандою та розколом, а це не те, чим мають займатися ЗМІ. Преса повинна забезпечувати правильну та об'єктивну інформацію", – підкреслила Санду.

Допомога Україні

Кіпр став 30-ю державою, яка приєдналася до декларації країн G7 про "гарантії безпеки" для України.

Німеччина передала Україні нову партію допомоги з бронемашинами та зимовою формою, а Швейцарія передасть в Україну 5 пожежних машин.

Протести польських перевізників

Державна прикордонна служба України попередила про можливе ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею через протести польських перевізників.

Польські перевізники спочатку хотіли почати блокаду з п’ятниці, 3 листопада, але поті перенесли її на 6 листопада.

Вони збираються блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".

Все про вимоги польських перевізників – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка "Шлях" до конфлікту: чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон.

Також Польща на три тижні продовжила контроль на кордоні зі Словаччиною.

На тему Польщі додамо, що заступник голови ради безпеки Росії та колись її президент Дмитрій Медведєв у четвер опублікував пасквіль на вісім тисяч слів про польсько-російські відносини, в яких називає Варшаву "небезпечним ворогом" Москви й погрожує їй втратою державності.

Щодо урядів у Європі

У Іспанії Соціалістична партія, PSOE, виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Педро Санчеса досягла згоди з сепаратистами Каталонії.

Очікується, що суперечливий закон про амністію буде зареєстрований у парламенті в четвер, а перше голосування щодо інавгурації Санчеса, яке PSOE хоче провести простою більшістю голосів, може відбутися вже 8 або 9 листопада, повідомила в середу громадська телерадіокомпанія RTVE.

Парламент Албанії після сутичок між депутатами перейшов на роботу в онлайн-режимі.

Сербія йде на другі дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться 17 грудня – відповідне рішення вже оголосив президент країни Александар Вучич.

Нові вибори можуть виявитися вкрай непростими для Вучича.

Докладніше – у свіжій статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Сербія радикалізується: які наслідки матимуть вибори у дружній до РФ країні.

Шторм у Європі

Через шторм "Сіаран" у Нідерландах, Франції та Іспанії загинули по одній людині.

Понад мільйон домогосподарств у Франції залишились без світла через шторм.

У найбільшому аеропорту Нідерландів скасовували сотні рейсів.

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Швейцарія скасувала додаткові обмеження для геїв, які здають кров.

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