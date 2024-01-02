Ответ на ракеты из РФ, Польша не пустит зерно из Украины, отречение королевы: новости за праздники

Новий рік розпочався для українців кількома масованими ракетними та дроновими атаками РФ, ключова з яких припала на ніч та ранок 2 січня. І саме це стало головною новиною цих днів у відносинах України із західними партнерами, від яких надійшла негайна підтримка.

Утім, новини новорічного періоду цим не обмежилися.

Так, Чехія тепер говорить про відмови від своєї валюти та про перехід на євро. У Данії королева несподівано зреклася престолу.

А ще не дуже добрі (для нас) новини стосуються дружніх до Путіна партій у Європі.

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Реакція на обстріли України

Масований ракетно-дроновий РФ по Україні, другий настільки масштабний за останній тиждень, не залишив байдужим нікого з наших друзів. "Прокинься, Європо!" – це слова одного з західних європарламентарів, відкрийте цю новину, щоби побачити деталі.

Але однієї байдужості мало. Тому очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків, яких чекає від Заходу у відповідь на дії РФ.

І треба визнати, що частину з його вимог підтримали також західні дипломати та політики.

Наприклад, у Берліні від депутатів лунають заклики до Шольца дати Україні Taurus після останніх обстрілів. А в МЗС визнали: тепер немає сумніву чого саме хоче Путін. А ще важливо розуміти, чого не хоче лідер РФ. Голова Євроради відповів на це питання: обстріли України показують, що РФ не зацікавлена в "мирних переговорах".

Також західні лідери говорили про те, що президент РФ має опинитися у міжнародному трибуналі через новорічний обстріл, нагадували про потребу діяти негайно та закликали передати ЗСУ більше систем ППО.

А ще радимо прочитати реалістичний прогноз одного з німецьких депутатів, який вважає, що у Заходу є лише 5-8 років, щоб підготуватися до війни з Росією.

Польща не поступається

Якщо хтось (всупереч попередженням ЄвроПравди) очікував негайного завершення проблем у відносинах із Польщею з нової влади, то заяви і дії під Новий рік мали довести, що це не так.

Перш за все, так і не завершилася блокада польсько-українського кордону, попри її абсурдність. Почитайте новину про те скільки тисяч вантажівок стоїть в чергах на кордоні.

По-друге, лишаються питання і щодо зерна: новий уряд Польщі поки не зніматиме заборону на імпорт зерна з України, попередив профільний посадовець. Нагадаємо, що зерновий транзит Польща дозволяє, хоча міністр і це вже ставить під питання.

Утім, Польща намагається дати Києву сигнал, що попри це, вона змінила ставлення до Києва на більш дружнє. Наприклад, Варшава замінила заявку на Венеційській бієнале: там покажуть роботу українців замість польської участі.

Друзі РФ у Європі

На жаль, є кілька невеселих новин про успіхи партій, які вважають проросійськими. проросійських

Так, німецькі ультраправі заявили про значне зростання числа членів партії. І цей успіх підтверджують опитування: так, ультраправі лідирують перед виборами у важливій німецькій землі.

Хоча навіть старі друзі Путіна розуміють, що цей "ярлик" нині став токсичним. Так, у Франції у партії Ле Пен заперечують допомогу від Росії попри розслідування журналістів The Washington Post з цього приводу.

А ще у Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерою Z.

Курйози

Та все ж, на дворі Новий рік! Тому спробуємо допомогти вам чи то посміхнутися, чи то здивуватися.

Так, минулої ночі дуже здивувалися поляки, коли з’ясували, що Google "знецінив" польський злотий. Згодом стало відомо, що це була помилка.

А ще звернули на себе увагу новини з Гданську. Там не дали сісти в літак двом чоловікам, які один за одним невдало "пожартували" в аеропорту

Інші новини

"Топ" суто новорічних нових від ЄвроПравди, між тим, очолив колишній литовський міністр, який "розшифрував" святкову промову Путіна: "У РФ лайно попереду, в минулому і під ногами".

Абсолютно несподівану новину новорічна річ принесла й данцям: їхня королева Маргрете ІІ оголосила про зречення від престолу.

Несподіванку зовсім іншого штибу приготував президент Чехії: він оголосив, що країні настав час перейти на євро.

Якщо ви звернули увагу на похолодання, яке йде в Україну, то ось вам приклад того, які морози бувають на Новий рік. У Фінляндії попередили громадян про морози до -35, які триватимуть до четверга. І це не рекорд – Швеції зараз фіксують рекордні -40°C!

Вільнюс продовжив українцям право безкоштовного проїзду у громадському транспорті. А Туреччина повідомила погану новину: вона не пропустить в Чорне море мінні тральщики, подаровані Україні.