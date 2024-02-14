Спикер-трампист блокирует помощь, возврат украинцев из ЕС, атака на НАТО через 3 года: новости дня

В Сполучених Штатах збільшується тиск на спікера Палати представників, який блокує ухвалення законопроєкту з допомогою Україні і Ізраїлю.

Американська розвідка повідомляє про "серйозну загрозу нацбезпеці", що пов'язана з Росією.

Новий головком ЗСУ Сирський вперше засідав на "Рамштайні". Якими є результати зустрічі?

НАТО, на тлі збільшення загроз від Росії, продовжує посилювати обороноздатність, але є ще куди прагнути.

Повна картина середи, 14 лютого, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Політичні ігри в Конгресі США

Заклик президента США Джо Байдена до спікера Палати представників Майка Джонсона негайно винести на розгляд законопроєкт, який включає допомогу Україні, не спрацював. Байден звернувся до спікера нижньої палати Конгресу після того, як цей законопроєкт схвалив Сенат.

Замість того, щоб розглянути документ, більша частина грошей якого має піти на американську оборонну промисловість, Палата представників оголосила імпічмент очільнику МВС Алехандро Майоркасу.

Це перший прецедент, коли парламент таким чином висловлює міністру недовіру, з 1876 року – тоді захід застосували до міністра оборони.

Республіканці звинувачують Майоркаса у "злочинах і недбалості" через ситуацію з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою.

Американський президент зазначив, що міністр Майоркас став мішенню "дрібних політичних ігор".

За даними телеканалу NBC, спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особистої зустрічі з Байденом, перш ніж продовжити роботу над проєктом з фінансуванням для України та Ізраїлю.

Прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалося версії Сенату щодо додаткової допомоги, а скоріше загального шляху просування законодавчого пакета, додає телеканал.

Водночас представник Білого дому вказав на непослідовність спікера.

"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене", – заявило джерело з Демократичної партії.

Про яке скрутне становище може йтися?

З одного боку, його однопартійці – республіканці – посилюють тиск.

Сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Владіміру Путіну переломити хід війни.

"Якщо Путін переможе, республіканці програють. Якщо відбудеться остаточна зміна позиції на полі бою до листопада, в цьому немає жодних сумнівів", – сказав Тілліс.

Як повідомив американський телеканал CNN, у США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці", що пов'язана з Росією.

З іншого боку, на Майка Джонсона тисне Дональд Трамп, якого можуть обрати президентом США восени 2024 року і який заради цього не планує давати Байдену перед виборами жодних перемог – навіть у такому критичному питанні, як допомога іншим країнам.

Разом з тим, Трамп підкреслює, що не проти фінансування допомоги іншим країнам, але тільки у вигляді кредитів.

До речі, як зазначає The Hill, сенатори-республіканці говорили з Трампом про перетворення допомоги Україні на кредит.

Наприклад, сенатор Ліндсі Грем, який голосував проти пакета допомоги Сенату, в понеділок підтримав цю ідею, стверджуючи, що "додатковий пакет допомоги повинен бути кредитом для відповідних країн, як це пропонує президент Трамп".

Водночас не всі республіканці підтримали ідею експрезидента.

"У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого", – сказав сенатор Мітт Ромні.

У лавах Демократичної партії також критикують пропозицію Трампа.

Та, поки що, спікер Палати представників Майк Джонсон, ймовірно, орієнтується на Дональда Трампа. Він пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

"Рамштайн" з Сирським

19-те засідання формату "Рамштайн", яке відбулося сьогодні, вперше проходило за участю нового головнокомандувача ЗСУ.

Міністр оборони України Рустем Умєров представив партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Також в засіданні брав участь начальник ГУР Кирило Будановим.

10 країн ІТ-коаліції підписали угоду про 6-річну співпрацю, Німеччина та Франція оголосили про створення "коаліції ППО" для України, а Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання ЗСУ сучасних дронів.

Канада виділить Україні близько $44 млн на обслуговування F-16, а з Фінляндії нам передали шість "швидких" з обладнанням.

3-4 роки для НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж Росія вирішить випробувати Альянс.

З початком російського вторгнення в Україну у 2014 році Альянс взяв курс на збільшення витрат на оборону.

"Торік ми стали свідками безпрецедентного зростання витрат європейських союзників та США – на 11%", – повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, у 2024 році члени Альянсу в Європі витратять на оборону 380 млрд доларів.

"Це вперше перевищить 2% їхнього спільного ВВП", – констатував Столтенберг.

Він очікує, що цього року 18 союзників витрачатимуть 2% ВВП, утім, для частини союзників "попереду велика дорога" у цьому питанні.

Думає про посилення оборони і нейтральна Швейцарія. Країна виділить додаткові $22,58 млрд на оборону до 2035 року.

Блокади кордону

Віцеспікер Сейму Польщі Пйотр Згожельский назвав реакцію мера Львова Андрія Садового на розсипане зерно "бандерівською мовою" і заявив, що вплив українського сільського господарства потрібно буде врахувати у підготовці вступу України у ЄС.

Перед цим міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю.

Нагадаємо, нова хвиля протестів польських фермерів почалася через їхнє невдоволення намірами ЄС продовжити ще на рік пільгові умови торгівлі з Україною, попри запобіжники для імпорту певних видів аграрної продукції.

Українські перевізники готують свою відповідь польським фермерам.

З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" вони планують розпочати акцію протесту.

Акція має розпочатися о 9:00. Учасники акції фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою.

Українці у Європі

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов передбачає, що у 2025 році, коли повинен завершитись термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян.

А п’яте найбільше місто Норвегії Драммен вирішило приймати біженців тільки з України, чим викликало гостру критику серед національних партій та уряду.

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