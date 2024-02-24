Что принял и сделал Запад во вторую годовщину полномасштабной войны - дайджест новостей дня

Ми вирішили зробити окремий дайджест новин суботи, тому що у другу річницю повномасштабної війни Україна була центром особливої уваги Заходу. Сьогодні навіть саме з Києва прем’єрка Італії головувала на онлайн-саміті "Групи семи".

З якими заявами виступили західні країни? Які угоди підписали і що обіцяють?

Про всі важливі і цікаві новини суботи, 24 лютого, – в нашому дайджесті.

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"Більше снарядів, засобів ППО та інвестицій"

24 лютого, у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України, Київ відвідали президентка Єврокомісії, прем’єри Канади, Італії та Бельгії

Володимир Зеленський символічно зустрів західних лідерів в аеропорту Гостомеля.

"Звідси мало розпочатись те саме "взяти Київ і Україну за три дні"... Ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", – зазначив Зеленський.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час меморіальної церемонії з нагоди другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в Гостомелі пообіцяла подальшу підтримку Києву.

"Ми тут, щоб сказати, що Європа допомагатиме вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для військ, більше засобів ППО та більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України. Немає кращого місця, ніж цей аеропорт, щоб ще раз підтвердити нашу прихильність Україні", – вказала фон дер Ляєн.

Вона передала 50 автомобілів силовим структурам України, які призначені для підтримки в проведенні розслідувань та судового переслідування воєнних злочинів.

Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що вже до середини березня 2024 року ЄС проведе скринінг – важливий процес оцінки українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба після телефонної розмови з топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, Євросоюз планує до кінця березня поставити Україні майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок.

В уряді Великої Британії до 2-ї річниці повномасштабної війни повідомили, що протягом року вони інвестують 286 млн євро, щоб забезпечити артилерійські снаряди для України.

А ще Британія виділить Україні майже 10 млн євро на гуманітарну допомогу.

До речі, до Києва сьогодні приїхав вже колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Безпекові угоди з Італією і Канадою

Президент України Володимир Зеленський підписав у Києві безпекову угоду спочатку з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, а потім – прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Згодом Офіс президента опублікував тексти цих угод про співробітництво в галузі безпеки.

Безпекова угода України з Канадою складається з восьми розділів, які визначають її цілі; процес консультацій у разі нападу на одну зі сторін; а також конкретні сфери й напрямки співпраці.

Вона насамперед передбачає, що у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічної та військової підтримки на суму понад 2,2 мільярда доларів США.

Також уперше в подібних угодах передбачене створення Канадсько-українського стратегічного безпекового партнерства, яке визначає сфери для посилення співпраці в різних галузях, зокрема оборони.

Крім того, Зеленський заявив, що Канада допоможе відновити одну зі зруйнованих РФ дамб.

Угода з Італією також складається з восьми подібних блоків і розбита на 20 статтей.

Безпекова угода передбачає конкретний перелік видів озброєнь, зокрема засоби далекобійного ураження, які Італія надаватиме Україні, а також поглиблення співпраці у низці сфер і зобов'язання Італії з відбудови України.

"Ми продовжуємо надавати підтримку Україні в тому, що я завжди вважала, як ви знаєте, справедливим правом народу захищатися. Це обов’язково передбачає і військову підтримку, тому що плутати широковживане слово "мир" з "капітуляцією" як це роблять, – це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо", – наголосила голова італійського уряду.

Онлайн-саміт G7

Зазначені двосторонні угоди конкретизують обов'язання, які брали G7 на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року.

До речі, сьогодні відбувся онлайн-саміт "Групи семи" під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з Києва.

Президент Франції Емманюель Макрон не взяв у ньому участі. За даними джерел італійського інформагентства ANSA, Макрон "увесь день" намагався вирішити кризу з фермерами-протестувальниками. Францію представляв голова МЗС.

Президент України Володимир Зеленський на онлайн-саміті подякував лідерам G7 за допомогу та співпрацю

"Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість подолає всі виклики. І ми вже досягли багато, і світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке переможе. І ми повинні це забезпечити", – наголосив він.

Лідери G7 обіцяють надати Україні достатню фінансову допомогу протягом 2024 року і посилювати санкції проти РФ і третіх країн, які їй допомагають.

Також лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов'язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.

"Ми не повинні падати духом"

Будівлі ключових установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора, а західні лідери і дипломати масово публікували заяви на підтримку України.

Заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловленням солідарності з Україною вже опублікували Фінляндія, Нідерланди, Данія, Австрія та Латвія.

Офіційна сторінка НАТО у Twitter (X) опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг до другої річниці повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, висловив підтримку Україні.

"Ситуація на полі бою залишається надзвичайно серйозною. Мета президента (РФ) Путіна – підкорити Україну – не змінилася. І немає жодних ознак того, що він готується до миру. Але ми не повинні падати духом. Україна знову й знову демонструє неабияку майстерність та запеклу рішучість", – зазначив Столтенберг.

"Україна вступить до НАТО. Це не питання "якщо", а питання "коли". Готуючи вас до цього дня, НАТО й надалі стоятиме поруч з Україною. Заради вашої та нашої безпеки", – резюмував генсек Альянсу.

Як вказують британські аналітики, за два роки повномасштабної війни в Україні підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР, водночас вбито та поранено, ймовірно, близько 350 тисяч військовослужбовців РФ.

Міністерство закордонних справ Туреччини у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України запевнило, що виступає за такий формат завершення війни, у якому це буде справедливий мир з повагою до кордонів України.

Ключові посадовці Грузії також виступили із заявами на підтримку України до 2-ї річниці повномасштабної війни, у тому числі прем’єр, який звинувачував Київ у прагненні "відкрити другий фронт у Грузії".

"Бажаю дружньому українському народу миру, суверенітету і територіальної цілісності", – заявив прем’єр Іраклій Кобахідзе.

Але не обійшлося і без "дичини".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, заявив, що війна почалася в 2014 році з "розгулу українських неонацистів".

Водночас Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права.

Тим часом, президентка Словаччини відвідала у Братиславі мітинг на знак солідарності з Україною.

З Kiew на Kyjiw

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини напередодні, 23 лютого, оголосило про перехід на українську транскрипцію написання Києва – Kyjiw замість Kiew, як було раніше.

"Те, що вже давно стало звичною практикою для багатьох, тепер змінюється і в "Довіднику країн для офіційного використання". Це означає, що в офіційній німецькій кореспонденції тепер буде використовуватися українське написання Києва", – пояснили у відомстві.

Сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси.

Бербок і її український колега відвідали порт Одеси та Спасо-Преображенський собор, які зазнали руйнувань після російських обстрілів.

За її словами, Німеччина робить для підтримки України все "з усвідомленням, що це могло б статись із нами".

Гній для посла РФ

Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Варшавою Києва у протидії російській агресії залишиться незмінною.

"Ми підтримували, підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну у боротьбі за свободу! Зараз ця підтримка все ще залишається життєво необхідною. Незалежно від нашої "втоми від війни". Вільний світ не має допустити тріумфу Путіна і Росії", – заявив Анджей Дуда.

А польські протестувальники заявили, що сьогодні висипали дві тонни гною біля будинку посла РФ в польському місті Констанцин-Єзьорна.

Активісти поклали закривавлений російський прапор з літерою "Z" на купу гною та встромили в неї табличку з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо тебе в ЄС! Забирайтеся геть!".

Разом з тим, як відомо, останніми тижнями відносини України та Польщі додатково ускладнилися через загострення протесту польських фермерів, які виступають проти запланованого продовження пільгового режиму торгівлі ЄС з Україною та за додаткові обмеження для українського агроімпорту.

До речі, у суботу стався вже третій інцидент із пошкодженням потягу з українською агропродукцією. У Польщі почали розслідування.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу", – зазначив віцепремʼєр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

З іншого боку, у зв'язку з річницею початку широкомасштабної війни в Україні, польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" з третьої години ночі 24 лютого.

Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд.

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