Еврейский погром в Амстердаме, поддержка ВСУ без Трампа, шпионы в Брюсселе: новости дня

Лідери ЄС обговорюють подальшу підтримку України на тлі перемоги Трампа, Макрон попереджає про вирішальний момент в історії для європейців.

Орбан очікувано сіє сумніви щодо спроможностей Європи, а Ердоган вважає, що з адміністрацією Трампа війну в Україні можна "легко завершити".

А канцлер Шольц, якого Маск назвав "дурнем", дав зрозуміти, що готовий обговорити нову дату дострокових виборів у Німеччині.

Байден зняв одну з заборон щодо України. Будемо сподіватися, що це добрий сигнал і що за ці декілька місяців він продемонструє ще більше рішучості!

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Європа після перемоги Трампа

Обрання Дональда Трампа президентом США стало шоком для Європи, яка виявилася жахливо неготовою до цього підсумку виборів.

Зараз у шокованих європейців є спокуса "залягти на дно" і не робити різких дій, сподіваючись, що Трамп натомість не реалізує свої найекстремальніші погрози, як-от широке запровадження мит на європейський експорт, відмова підтримувати Україну або вихід з НАТО.

Але це було б катастрофічною помилкою, попереджає старший науковий співробітник Лондонської школи економіки, колишній економічний радник президента Єврокомісії Філіпа Легрена.

Його пропозиції щодо комунікації з Трампом – у статті Як Європа може "задобрити" Трампа та схилити його до підтримки України.

Агентство Bloomberg пише, що у четвер в Будапешті лідери Європейського Союзу обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Ніщо в початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу, сказав один зі співрозмовників агентства.

Деякі європейські посадовці заявили, що справжні проблеми полягають не стільки в самих грошах, скільки в наявних військових ресурсах, які надходять в основному зі США.

На конференції у Будапешті французький лідер Емманюель Макрон заявив, що європейці не повинні делегувати свою безпеку США, а мають ширше захищати свої інтереси.

На думку Макрона, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".

"По суті, питання, на яке ми повинні відповісти, полягає в тому, чи хочемо ми читати історію, написану іншими? Війни, розпочаті Владіміром Путіним, вибори в США, технологічний і торгівельний вибір, зроблений китайцями, чи ми хочемо писати нашу власну історію?" – зауважив він.

Макрон впевнений: країни ЄС мають сили написати свою історію.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що з поверненням Дональда Трампа до Білого дому європейським державам важливо бути проактивними у контактах з ним, та чітко відстоювати інтереси Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Команда Трампа і вплив Маска

Нагадаємо, Дональд Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами.

Принаймні одна з цих розмов, як дізналося агентство Bloomberg, включала обговорення того, як він може підійти до переговорів з Путіним.

Трамп нібито дав зрозуміти, що усвідомлює: він не може просто підштовхувати Україну до поступок Путіну, не давши нічого натомість, сказав неназваний посадовець на умовах анонімності.

В Орбана кажуть, що Трамп мусить подзвонити Путіну, аби прискорити завершення війни.

Президент Турреччини Ердоган вважає, що з адміністрацією Трампа війну в Україні можна "легко завершити".

До речі, з’явилися нові подробиці розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Видання Axios дізналося, що американський мільярдер Ілон Маск брав участь у цій телефонній розмові.

"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа", – пише видання.

А ще обраний президент США визначився, хто очолить апарат Білого дому при його адміністрації.

Про те, хто може зайняти ключові позиції у новій адміністрації президента Трампа, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Трамп та його команда: хто може зайняти ключові пости у новій адміністрації США.

Тим часом, в самих Сполучених Штатах Мін’юст розповів, як Іран намагався вбити Трампа перед виборами, а губернатор Каліфорнії заявив, що готовий протистояти політиці Трампа.

Байден зняв одну з заборон щодо України

У жовтні Україну атакували близько 2 тисяч російських дронів, повідомили в розвідці Британії. Днями дрон РФ навіть влучив у будинок, де живе посол Естонії в Києві.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", – прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Сьогодні стало відомо, що Україна отримає від естонської компанії Frankenburg Technology тестові ракети ППО, які можуть збивати дрони.

Тим часом, на Донеччині РФ намагається захопити якомога більше територій до морозів, заявляють в Генштабі Сил оборони Естонії.

Адміністрація президента США Джо Байдена врешті зняла фактичну заборону на роботу американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту наданої ЗСУ техніки.

Про це з посиланням на анонімного посадовця США повідомили Reuters та CNN.

CNN уточнює, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

В адміністрації Байдена сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєння, які використовуються українськими військовими, зазначає Reuters.

Про зняття заборони на роботу американських підрядників Пентагону в Україні говорилось ще влітку 2024 року, але тоді зрештою від цієї ідеї відмовились.

ЄС на два роки продовжив військову навчальну місію для України.

Політична криза в Німеччині

Мільярдер Ілон Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем" у четвер після розпаду його трипартійної коаліції.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Уряд Німеччини спокійно відреагував на заяву мільярдера.

У п'ятницю заступниця речника уряду Крістіан Гоффманн прокоментувала слова Маска: "Це просто свобода слова на X", – сказала вона на пресконференції в Берліні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на готовність обговорити нову дату дострокових парламентських виборів у країні.

Після розвалу коаліції Шольц наполягав, що хоче провести голосування щодо вотуму довіри до свого уряду меншості 15 січня – з можливими новими виборами в березні. Тепер він дав зрозуміти, що готовий відступити від своєї позиції.

Наразі Соціал-демократична партія планує залишати Олафа Шольца своїм кандидатом на виборах.

Проте, більшість німців підтримують Пісторіуса, а не Шольца як кандидата СДПН на посаду канцлера.

Тим часом, опозиційний консервативний союз ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем покращує свій рейтинг, а Альянс Сари Вагенкнехт "подруги Путіна" втратив найбільше серед усіх партій.

Лідер опозиції Німеччини Мерц хоче нових виборів до інавгурації Трампа.

Виборчий регулятор Німеччини радить не квапитись з достроковими виборами.

Більше половини німців схвалюють швидкі дострокові вибори.

А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розлютився на журналіста, який розкритикував його "російську" політику.

Єврейський погром в Амстердамі

У Нідерландах після футбольного матчу з ізраїльською командою стались заворушення.

В Амстердамі спалахнули заворушення до та після футбольного матчу за участі місцевого клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі Тель-Авів".

Напередодні пропалестинські активісти хотіли зустріти ізраїльський клуб протестом біля арени, але мер не надав дозволу на акцію з безпекових міркувань.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після заворушень заявив, що розпорядиться відправити до Амстердама два літаки для того, щоб безпечно забрати співвітчизників. Речник ізраїльської армії заявив, що до Амстердаму готують "рятувальну місію" з медичними командами на борту.

Але після додаткових консультацій в Ізраїлі вирішили відмовитися від спецрейсів для евакуації своїх співгромадян з Амстердаму.

Очільник МЗС Ізраїлю терміново вирушив до Нідерландів. Прем’єр Нідерландів запевнив Нетаньягу – винних у заворушеннях знайдуть.

Президентка Єврокомісії обурилась нападами на ізраїльських вболівальників в Амстердамі. В місті заборонили демонстрації після нападів на ізраїльських футбольних фанатів.

Слід додати, що першому ультраправому спікеру Австрії завадили покласти вінок в пам'ять жертв Голокосту.

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