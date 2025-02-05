ЕС готовит ответ Трампу, смена лидера "Рамштайн", новые репрессии в Грузии: новости дня

Наступного тижня США можуть представити план "припинення війни" Росії проти України. Трамп каже, проходять "дуже конструктивні переговори", а у Кремлі вперше підтвердили контакти з адміністрацією нового американського президента.

На 12 лютого заплановане нове засідання у форматі "Рамштайн", на якому вже не будуть головувати Сполучені Штати.

ЄС готує "удар базуки" по Кремнієвій долині у разі, якщо Дональд Трамп запровадить мита.

А ще новий президент США націлився на сектор Гази і пропонує виселити звідти палестинців. У Туреччині і найбільших економіках Європи розкритикували цю ідею.

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Більше важливого і цікавого за середу, 5 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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США готують план завершення війни

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", а також запевнив, що він "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.

Коли журналіст запитав Трампа, чи буде він вимагати у очільника Кремля Владіміра Путіна залишити окуповану територію України, американський президент не відповів.

До речі, у Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України.

За даними агентства Bloomberg, наступного тижня на Мюнхенській безпековій конференції представник Трампа Кіт Келлог може представити план "припинення війни" Росії проти України.

У вчорашньому дайджесті ми писали, що конференцію у Мюнхені, яка проходитиме 14-16 лютого, планує відвідати і новий віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Серед очікуваних елементів "плану" – потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус території, окупованої Росією з одночасним наданням Україні неконкретизованих гарантій безпеки.

Сьогодні глава МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції з британським колегою нагадав, що досягнення миру в Україні є в національних інтересах США.

"Я хочу нагадати, що в "плані перемоги", представленому президентом Зеленським, був також пункт щодо природних ресурсів, якими багата Україна. А саме – щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти. Тому що це наш спільний стратегічний інтерес. І це теж одне з таких конкретних втілень реалізації концепту "Мир завдяки силі", – зауважив міністр.

Він додав, що це є елементом гарантій присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості найближчих союзників – Сполучених Штатів Америки – у розробці таких родовищ і їхньому захисті.

Він додав, що Україна має потужні підземні газові сховища, "і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи".

"Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", – відзначив міністр.

Цікаво, що серед Польщі, Чехії і Словаччини найбільше перемоги України хочуть поляки.

Про це свідчать дані анкетного опитування, результати якого оприлюднила сьогодні Центральноєвропейська обсерваторія цифрових медіа (CEDMO).

З цих трьох країн словаки найчастіше бажають перемоги Росії в конфлікті.

Додамо, що Рада Європи призначила спеціального посланця генсека РЄ з питань становища дітей в Україні.

Британія очолить "Рамштайн"

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", відбудеться 12 лютого, але на ньому замість США головуватиме Велика Британія.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час пресконференції у Києві повідомив про виділення Україні майже $70 млн на енергетику, бізнес та соціальну підтримку.

А ще британська розвідка констатувала, що січень 2025 року став для Росії другим найгіршим місяцем за втратами серед особового складу після грудня.

Внутрішня політика Трампа

Американський Сенат проголосував за затвердження Пем Бонді на посаді генеральної прокурорки США, яка також очолює Міністерство юстиції.

До цього вона була першою жінкою на посаді генеральної прокурорки штату Флорида, де отримала високу оцінку за свою роботу.

Крім того, вона була адвокаткою Дональда Трампа.

А ще комітет Сенату США з питань розвідки проголосував на підтримку кандидатури Дональда Трампа на посаду директора Національної розвідки – Тульсі Габбард.

Тепер за призначення директора Національної розвідки США голосуватимуть у Сенаті.

Габбард скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".

Тим часом газета The Wall Street Journal пише, що Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію.

За словами співрозмовників видання, це спроба зробити відомство відповідним до пріоритетів президента Дональда Трампа, включно із боротьбою з наркокартелями.

Речниця ЦРУ заявила, що цей крок є частиною зусиль, щоб "наповнити агентство новою енергією".

А співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID) відправлять в адміністративну відпустку.

В адміністрації американського президента Дональда Трампа Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення. Працівникам агентства в понеділок, 3 лютого, наказали залишатися вдома.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

4 лютого Рубіо заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Трампа не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.

ЄС готує відповідь Трампу

Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає говорити китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб спробувати розрядити нову торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Як відомо, у вівторок, 4 лютого, Китай запровадив цільові тарифи на американський імпорт і попередив кілька компаній, включно з Google, про можливі санкції у відповідь на тарифи Трампа.

Американський президент повідомив, що розмова з лідером Китаю станеться тоді, коли буде "відповідний час".

Нагадаємо, минулого тижня Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Видання Financial Times зазначає, що Євросоюз може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

Європейська комісія прагне використати свій так званий "інструмент протидії примусу" (ACI) в потенційній суперечці з Вашингтоном.

Застосування АСІ дозволить ЄС націлитися на американські великі технологічні підприємства (Big Tech).

Один з посадовців сказав, що "всі варіанти на столі", і вказав на ACI як на найжорсткішу відповідь, яка може бути прийнята без порушення міжнародного права.

Трамп націлився на сектор Гази

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з прем’єром Ізраїлю допустив взяття під контроль сектора Гази за допомогою американських військ.

"Що стосується Гази, ми зробимо те, що необхідно. Якщо це буде необхідно, ми це зробимо. Ми візьмемо на себе цей шматок і будемо його розвивати", – сказав він.

При цьому, за планами Трампа, палестинців практично не залишиться на цих територіях.

Раніше він висловив думку, щоб жителі Гази переїхали у нове місце проживання, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

Замість Гази президент США запропонував надати палестинцям "хороший, свіжий, красивий шматок землі" для життя.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план президента Дональда Трампа щодо захоплення сектора Гази.

"Газа повинна бути вільною від ХАМАС. Як заявив сьогодні президент, Сполучені Штати готові очолити і зробити Газу знову прекрасною. Наша мета – тривалий мир в регіоні для всіх людей", – написав Рубіоу соцмережі Х (Twitter).

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо захоплення Гази дасть палестинцям "більше надії" на краще майбутнє – яке потенційно може бути далеко від Гази.

А ще американський президент Дональд Трамп видав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.

Крім того, він хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї і звести до нуля експорт нафти.

Президент Сполучених Штатів пригрозив знищити Іран у разі замаху на нього.

Слід додати, що, за даними NBC News, Пентагон розробляє плани виведення всіх американських військ із Сирії.

Реакція на заяви Трампа щодо Гази

Глава МЗС Туреччини назвав плани Трампа на Газу неприйнятним.

Хакан Фідан сказав, що переселення палестинців з Гази – це те, з чим "ні ми, ні регіон не можемо змиритися".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала пропозицію президента США і нагадала, що Газа, як і Західний берег ріки Йордан і Східний Єрусалим, належить палестинцям.

"Вони є відправною точкою для майбутньої держави Палестина. Вигнання палестинського цивільного населення з Гази було б не тільки неприйнятним і суперечило б міжнародному праву, воно також призвело б до нових страждань і нової ненависті", – зазначила Бербок у своїй заяві.

У французькому МЗС заявили, що країна "знову виступає проти будь-якого примусового переміщення палестинського населення Гази".

У заяві речник Міністерства закордонних справ Крістоф Лемуан наголосив, що таке рішення стало б серйозним порушенням міжнародного права.

Також британський уряд у середу м'яко відштовхнув провокаційну пропозицію президента США Дональда Трампа виселити палестинців і перетворити Газу на "Рив'єру Близького Сходу".

Нові репресії в Грузії

Парламент Грузії позбавив мандатів майже всіх опозиційних депутатів, а також в першому читанні схвалив нові репресивні закони.

Серед іншого, максимальний термін адміністративного арешту зросте з 15 до 60 діб. Зростають терміни адмінарешту і штрафи за "дрібне хуліганство" – статтю, за якою найчастіше затримують протестувальників.

А ще парламент Грузії, де немає опозиції, взявся розслідувати "злочини" влади часів Саакашвілі.

Тим часом медійниці Мзії Агломабелі загрожують роки ув’язнення за ляпас начальнику поліції. Десятки політиків та експертів з європейських країн та США підписали листа із закликом до влади Грузії відпустити її та інших затриманих на протестах.

Проблеми з військовою мобільністю в ЄС

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