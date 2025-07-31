НАБУ вернули права, ЕС ответил Зеленскому, отставка премьера Литвы: новости дня

В країнах Балтії закликали до посилення тиску на Росію після чергового російського обстрілу України. Донька Келлога вважає, що це відповідь Путіна на дедлайн Трампа і що господар Кремля випробовує рішучість і силу Америки.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, який має відновити незалежність НАБУ і САП. В Євросоюзі привітали цей крок, але нагадали, що це – ще не завершення процесу.

У Німеччині зросло число охочих служити в армії, а у Франції – рекордна кількість пенсіонерів.

Все важливе і цікаве за четвер, 31 липня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Відповідь Путіна на дедлайн Трампа?

У ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару по столиці загинули щонайменше 15 людей.

"Напевно вже час обнулити усі часові рамки, які давали Путіну для демонстрації конструктиву. Президент Трамп був дуже щедрим і надто терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення", – написав у своєму X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічного удару Росії по Україні.

Він закликав до максимального тиску на Москву.

"Пора синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі", – наголосив Андрій Сибіга.

Меган Моббз, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, коментуючи нічний обстріл Моббз заявила, що це – відповідь Путіна на дедлайн американського президента Дональда Трампа.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними", – написала донька спецпредставника президента США.

До речі, Дональд Трамп порадив заступнику голови російської Ради безпеки Дмитрію Медведєву, який погрожував війною проти Сполучених Штатів, "стежити за словами" і попередив, що той заходить занадто далеко.

"Скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає що він президент, стежити за словами. Бо він заходить на дуже небезпечну територію", – додав американський президент.

Державний секретар США Марко Рубіо звернув увагу, що Медведєв, "по суті, не є важливою фігурою в російській політиці".

Фінляндія та Естонія засудили масштабний російський удар по Києву.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після чергово російського обстрілу України наголосив, що політичний і економічний тиск на Росію повинен швидко посилитися, щоб остаточно знищити її військову машину.

Литва також закликає посилити тиск на РФ на тлі смертоносного удару по Києву. Крім того, до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника РФ.

На думку глави МЗС головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліни Валтонен, такий російський удар вказує на те, що "Росія не тільки зневірена, але й надзвичайно зла і не готова відступити".

"Фінляндія залишається незмінним прихильником України, і ми постійно працюємо разом з їх союзниками і зміцнюємо Україну. І тиснемо на Росію, особливо в економічній сфері", – додала Валтонен.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі також засудив останній масований обстріл Росією українських міст і наголосив, що "вбивства мають припинитися", а Путін повинен погодитися на негайне припинення вогню.

НАБУ повернули права

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю антикорупційних інституцій після прийняття скандального закону №124214.

"За" проголосували 331 депутат, проти не дали жодного голосу. 9 депутатів не голосували.

Одразу після цього спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук невідкладно підписав ухвалений закон та направив його президенту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав проєкт закону №13533, який має відновити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

За його словами, цей документ – "гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави".

Текст закону був негайно опублікований у "Голосі України".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що "Україна віддана реформам і боротьбі з корупцією на шляху до ЄС і НАТО".

"Ми все виправили", – додав він.

Реакція Заходу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта привітали ухвалення в Україні закону, який має відновити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також привітала ухвалення законопроєкту №13533.

"Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але виклики залишаються. ЄС підтримує вимоги громадян щодо реформ", – підкреслила Марта Кос.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Він додав, що Єврокомісії "ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону, адже його щойно ухвалено".

"Однак хочу наголосити: це – ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права", – підкреслив речник Єврокомісії.

Гійом Мерсьє наголосив, що в ЄС сподіваються, що Україна "швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права".

А ще речник Єврокомісії зазначив, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.

Швеція і Норвегія також привітали ухвалення закону щодо НАБУ і САП.

В Міністерстві закордонних справ Німеччини назвали голосування за закон "позитивним і необхідним кроком на шляху до відновлення втраченої довіри".

"Тепер необхідно продовжити реформи у сфері боротьби з корупцією", – наголосили в заяві.

Крім того, Єврокомісія нагадала Україні про вимогу призначити голову Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про те, що доведеться зробити президенту Володимире Зеленському, щоби Європа "простила" атаку на НАБУ, дивіться у нашому свіжому відео.

Щодо реформи ОБСЄ

Глава ОБСЄ заявила про необхідність реформувати організацію.

"Ми маємо розпочати реформи в ОБСЄ, що уможливлять ефективне й вчасне ухвалення рішень. Зокрема, неприйнятно, що організація працює без затвердженого бюджету з 2021 року. Без реформ ОБСЄ не зможе виконувати свої завдання", – наголосила Еліна Валтонен.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна має бачення, як вивести ОБСЄ з глухого кута, та невдовзі презентує свій план партнерам.

"Україна має чітке бачення того, як комплексно реформувати ОБСЄ. Ми запропонуємо 5 кроків, які можуть вивести організацію з глухого кута", – заявив Сибіга.

Торговельні угоди Трампа

У Литві кажуть, що торговельна угода між ЄС і США вигідна для країни.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Південною Кореєю.

А от з Мексикою поки не домовилися, але американський президент вирішив відкласти 30%-ві тарифи проти Мексики на 90 днів.

Щодо визнання Палестини

Президент Фінляндії готовий схвалити визнання Палестини, якщо буде рішення уряду. Португалія також не виключає визнання Палестинської держави.

У Німеччині натякнули на потенційне прискорення визнання Палестини.

А от Естонія не збирається визнавати Палестину.

Решта новин

Обраний президент Польщі і президент України провели першу розмову.

Прем’єр-міністр Литви подав у відставку. Прем’єр Литви прокоментував своє оголошення про відставку.

У Британії другий день перебої з рейсами через збій у системі управління повітряним рухом. В уряді повідомили, що ознак зловмисних дій не виявили.

Швеція закликає ЄС заморозити угоду з Ізраїлем через ситуацію у секторі Гази.

Орбан перед виборами роздасть бюджетникам гроші на житло.

У Франції – рекордна кількість пенсіонерів.

У Німеччині зросло число охочих служити в армії.