Шаг к передаче Tomahawk, замена войск США в Румынии, помощь от Грузии: новости дня

Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет "Томагавк", тепер рішення за Трампом.

Конгрес США розділився через наміри президента Дональда Трампа поновити ядерні випробування.

Парламент Молдови у п’ятницю висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Александру Мунтяну, який понад 20 років жив в Україні.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 31 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Зелене світло" для Tomahawk

За даними CNN, Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет "Томагавк", заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США – утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках президента Дональда Трампа.

Оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети, заявили два європейські посадовці. Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, що США мають "багато "Томагавків", які потенційно можуть надати Україні.

"Коаліція рішучих" і генератори з Грузії

Наступного вівторка, 4 листопада, в Мадриді відбудеться зустріч країн так званої "коаліції рішучих", яку проведе Міністерство закордонних справ Іспанії.

Видання El Mundo назвало зустріч "секретною і закритою", але в українському МЗС спростували "секретний" характер зустрічі.

Грузія передасть Україні генератори, а Латвія відправить Україні партію військової допомоги і 65 автівок.

Щодо ядерних випробувань США

Конгрес США розділився через наміри президента Дональда Трампа поновити ядерні випробування. Поки республіканці хвалять Трампа за те, що він дав відсіч ядерним погрозам господаря Кремля Владіміра Путіна, демократи ставлять під сумнів корисність, безпеку, фінансування та прецедент такого кроку.

Німеччина закликає США і Росію дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Торговельна війна Трампа

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай "зробив справжню помилку", погрожуючи припинити експорт рідкісноземельних металів.

А президент США Дональд Трамп заявив, що отримав вибачення від прем'єр-міністра Канади Марка Карні за "антитарифну" телевізійну рекламу, але зазначив, що торговельні переговори між двома країнами не будуть відновлені.

Щодо російських окупантів

З України до Литви доставили бійця РФ, якого підозрюють у воєнних злочинах. Йдеться про підозрюваного у скоєнні воєнного злочину проти литовського громадянина на українській території.

Європол допоміг Україні та Молдові ідентифікувати понад 650 найманців російських ПВК.

Щодо урядів в країнах Європи

У Нідерландах, за попередніми підрахунками, ліберальна партія "Демократія 66" (D66) стане найбільшою партією на парламентських виборах.

За даними агенції ANP, попри те, що ще не всі голоси підраховані, партію лідера D66 Роба Єттена не може обігнати ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса (PVV).

Парламент Молдови у п’ятницю висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Александру Мунтяну, який понад 20 років жив в Україні.

Оборона Європи

Президент України Володимир Зеленський сказав, що розміщення у Білорусі російської БРСД "Орєшнік" створює нові ризики для Європи, зокрема безпосередніх сусідів Білорусі.

Румунська міністерка закордонних справ Оана Цою заявила, що НАТО посилить присутність в країні після скорочення контингенту США.

Литва поповнила запаси армії партією протитанкових ракет на 5,5 млн євро.

Вимога Єврокомісії по Україні

ЄС вимагає від трьох країн скасувати обмеження для агроекспорту з України.

ЄС, зокрема, хоче, щоб Угорщина, Словаччина та Польща скасували обмеження на експорт з України через те, що нова угода забезпечить збалансовані умови торгівлі.

Решта новин

Президент Навроцький очолює рейтинг довіри серед поляків, на другому місці Сікорський.

У Німеччині стався сильний вибух на АЗС, двоє важкопоранені.

Король Чарльз позбавив титулу принца Ендрю, якого звинувачували у зв'язках з Епштейном.

Поліція Словаччини уточнила, що обмеження руху по тротуарах не стосується пішоходів.

У Туреччині засудили до довічного 11 людей через пожежу в готелі, що забрала 78 життів.

Німецький турист повернув собору у Відні череп через 60 років після крадіжки.

У Сербії призупиняли все залізничне сполучення через "мінування" всіх поїздів.