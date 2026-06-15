Начало переговоров о вступлении в ЕС, реакция на удар по Лавре, мирное соглашение с Ираном: новости дня

Головна новина дня – Євросоюз відкрив перший кластер переговорів про вступ України!

Єврокомісарка з питань розширення звернула увагу, що напередодні дня, коли Україна відкрила перший переговорний кластер з ЄС, Росія здійснила масовану атаку: Москва найбільше боїться демократичної України, що міцно вкорінилася в Європі.

У Польщі після скандалу зібрали 100% суми на автобуси для Вінниці, а сина кронпринцеси Норвегії засудили до 4 років ув’язнення.

Все важливе і цікаве за понеділок, 15 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Відкриття першого кластера

Нарешті, після багатомісячного блокування з боку Угорщини, Україна змогла офіційно почати переговори про вступ.

У понеділок у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Засідання Міжурядової конференції відбувається у Люксембурзі напередодні зустрічі Ради ЄС у загальних справах. Зустріч розпочалася о 19 годині за київським часом і відбувається у закритому режимі. На ній вже пролунали виступи головування у Раді ЄС (до кінця місяця цю роль виконує Кіпр), єврокомісарки з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єра України Тараса Качки.

Головування офіційно передало Україні проміжні та заключні критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Внаслідок масованої російської атаки на Київ вночі 15 червня сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар, який значно пошкодив Києво-Печерську лавру.

На G7 обговорять тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.

Він повідомив, що пропонував зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним на саміті "Групи семи".

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом", – сказав Зеленський журналістам.

За його словами, Москва не відповіла цю пропозицію.

"Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити", – сказав він.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що посли Франції, Німеччини і Британії не принесли "нічого нового" на зустріч в його міністерство минулого тижня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни, а фінансування України.

Саміт лідерів "Групи семи" проходитиме у Франції з 15 по 17 червня.

Очікується, що президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії G7 у Франції у вівторок.

Трамп сьогодні прибув до швейцарської Женеви о 16:00 за місцевим часом, звідки вирушає на саміт G7. Президент України летить на саміт "Групи семи" знову з Кишинева замість Польщі.

Реакція в ЄС на удар по святині у Києві

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що масована атака на Україну у ніч на 15 червня продемонструвала всю міру жорстокості Росії.

Зокрема, Барро засудив "надзвичайно серйозні пошкодження Успенського собору, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

"Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним", – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що ніщо не може виправдати напад Росії, у результаті якого постраждав об’єкт зі Світової спадщини ЮНЕСКО.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та глава МЗС Антоніо Таяні засудили масовану російську атаку на Україну у ніч проти 15 червня. Вони наголосили на необхідності продовження підтримки України.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що ці атаки демонструють небажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах.

"Але час не на боці Росії. Коли лідери G7 зустрінуться сьогодні в Ев'яні, ми обговоримо, як посилити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів задля справедливого та тривалого миру в Україні", – додав Кошта.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що РФ невипадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня – день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС.

Вона згадала, що внаслідок удару РФ загинули рятувальники в Харкові, а також була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

"Час, обраний для нападу Росії, говорить сам за себе. У день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше. Демократичної України, що міцно вкорінилася в Європі", – наголосила єврокомісарка.

Марта Кос наполягає, що ЄС відкриє всі кластери для України в липні.

Угорщина також засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі.

"Лавра є одним із найсвятіших місць православного християнства. Будь-які атаки на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об’єкти, є неприйнятними", – підкреслила глава угорського МЗС Аніта Орбан.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що Росія вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства.

"Об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння, що існує майже тисячу років. Сьогодні він палає через Росію", – підкреслив міністр.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що цим ударом РФ продемонструвала божевільне нехтування людськими життями, культурною спадщиною та "тієї самою духовною традицією, яку Росія вважає своєю".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив нічну масовану атаку РФ та заявив, що це сигнал про необхідність ще більше посилювати підтримку України.

До речі, у Польщі після скандалу зібрали 100% суми на автобуси для Вінниці, а міністр оборони Латвії передав українським військовим 14 бронемашин.

Санкції ЄС проти Росії

Рада ЄС у понеділок ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.

Цей пакет включає загалом 34 фізичних та 47 юридичних осіб та покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Росії від енергетики, вдаривши по її "тіньовому флоту", та завадити поширенню російської пропаганди.

До нового санкційного списку увійшли 10 фізичних осіб і одна організація, серед яких – російські пропагандисти, причетні до зовнішніх інформаційних маніпуляцій і втручання, зокрема Анатолій Кузічов, Кирил Федоров, Роман Антоновський і Марія Волконська, головна редакторка контрольованої державою "Кримської газети".

Крім того, Рада ЄС на рік продовжила санкції за незаконну анексію Криму, а також запровадила санкції проти ще 6 осіб за дестабілізацію Молдови.

А ще Рада ЄС схвалила угоду з Канадою про участь у програмі з переозброєння. До речі, уряд Чехії схвалив участь у програмі з переозброєння ЄС SAFE.

Щодо угоди США з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

"Угода з Ісламською Республікою Іран укладена. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно з цим, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече", – написав він у Truth Social.

Згодом Трамп повідомив, що протока вже частково відкрита.

"Як ви знаєте, вони проводять невеликі пошуки кількох мін, які вже знайшли. Але, по суті, кораблі вже починають виходити. У п’ятницю вона буде повністю відкрита", – сказав президент Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар оголосив, що церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева.

Європейські лідери підтвердили готовність до місії в Ормузькій протоці.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував повідомлення ЗМІ про те, що мирна угода з Іраном передбачає розблокування 24 млрд доларів заморожених іранських активів.

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