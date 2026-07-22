Венгрия закрывает кластеры, новое правительство Молдовы, полиция в доме Гитлера: новости дня

Зеленський контактував з перемовниками Трампа і збирається їхати до США.

В Україні будуть виробляти британські артсистеми L119.

Німецькі військові допомагають Польщі зміцнити кордон з Росією, а країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок надзвичайної ситуації.

Все важливе і цікаве за середу, 22 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Контакти щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Перед цим про розмову з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент Axios Барак Равід, зазначивши, що темою були "дипломатичні зусилля для завершення війни".

За даними "Суспільного", Зеленський планує візит до США для участі у похороні Ліндсі Грема та зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Завтра, 23 липня, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі, столиці Філіппін.

Рубіо повідомив, що обговорить із Лавровим війну Росії в Україні.

Вчора президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 12–14 липня у Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії.

Агентство Bloomberg пише, що до складу неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек. Зазначається, що вони провели зустріч з кількома соратниками очільника Кремля Владіміра Путіна. Зокрема, з Валєрієм Фадєєвим, який є головою російської Ради з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктором Зубковим, який колись був віцепрем’єром при Путіні, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи цю подію, зазначив, що ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".

"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", – наголосив Тихий.

До речі, у Німеччині вироблятимуть деталі для АЕС у співпраці з "Росатомом".

Вироблення британських артсистем

Британська оборонна компанія BAE Systems та стратегічний оборонний партнер в Україні підписали ліцензійну угоду щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun.

До речі, Київ зможе направляти кошти, отримані в рамках програми фінансової підтримки від ЄС на 90 млрд євро, на закупівлю британського озброєння. Сьогодні посли Євросоюзу погодили участь Сполученого Королівства у підтримці оборонних потреб України через європейську програму фінансової підтримки на 90 млрд євро, відомій як Ukraine support loan.

Україна і США підписали заяву про наміри для співпраці у сфері дронів, повідомило "Радіо Свобода".

Двостороння заява про наміри, яку офіційно підписали Вашингтон і Києвом, встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами, повідомили джерела.

Пентагон прагне швидкого доступу до українських інновацій на полі бою, розроблених упродовж років повномасштабної війни з Росією.

Rheinmetall суттєво наростить виробництво у Німеччині.

Крім того, у Німеччині розповіли про терміни передачі Україні ТЕЦ, пов'язаної з "Північним потоком".

Посилення східного флангу НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз для країни немає прямої воєнної загрози з боку Росії, проте громадянам варто бути пильними щодо потенційної диверсійної діяльності.

Країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок надзвичайної ситуації.

Естонія надасть Латвії допомогу у боротьбі з нелегальною міграцією.

Німецькі військові допомагають Польщі зміцнити кордон з Росією. Вчора у Варшаві стався технічний збій під час тестування системи повітряної тривоги.

Угорщина блокує кластери

Через позицію Угорщини питання відкриття кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня.

Тим часом експрем’єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про боротьбу з "автократичним режимом" партії прем'єра Петера Мадяра.

Крім того, в Угорщині йде з посади генпрокурор часів Орбана.

США і Іран

США та Іран, як пише Bloomberg, дають зрозуміти, що мирних переговорів не передбачається.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує бити по мостах та електростанціях Ірану у відповідь на атаки в Ормузькій протоці.

За словами американського міністра оборони Піта Гегсета, США витратили на війну в Ірані понад $37 млрд.

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