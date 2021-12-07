Переговори Байдена з Путіним, санкції проти “Вагнера”, обвал будинку у Франції: головне за день

Байден і Путін говорили 2 години; лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена постачати Україні будь-яку необхідну зброю; Швейцарія знову залучить армію для боротьби з пандемією; в аеропорту Парижа затримали підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі; парламент Молдови ратифікував поправки до угоди про вільну торгівлю з Україною; у Румунії на українських туристів напала ведмедиця; у порту Гавра перехопили контейнер з 1,5 тоннами кокаїну.

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Про переговори Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден перед відеоконференцією з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив ситуації на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Розмова Байдена з Путіним розпочалася у вівторок о 17:00 за київським часом.

У Кремлі заявляли що розмова президентів США та РФ буде робочою і від неї не варто чекати проривів.

Зустріч у форматі відеоконференції тривала дві години і п’ять хвилин.

Згідно з повідомленнями обох сторін, ключовою її темою мала бути Україна.

У відеозустрічі президент США Джо Байден наголосив, що Штати і союзники відреагують потужними "економічними та іншими заходами", якщо Путін наважиться на військову ескалацію.

Зазначається, що президенти уповноважили свої команди продовжити взаємодію за підсумками розмови, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками і партнерами.

Окрім питання України, говорили також про стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над деякими регіональними проблемами, як Іран.

Чого чекати від розмови президентів США та РФ? Про це дивіться у цікавому відеоблозі на нашому Youtube-каналі.

Детальніше про позицію сторін та про переговори у Європі щодо можливості російської агресії – у статті ЄвроПравди Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ.

Захід підтримує Україну та застерігає РФ

Тим часом, Захід попереджає Росію про наслідки у разі вторгнення в Україну, лунають заклики про більш серйозну підтримку нашої країни.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Росію про розширення існуючих санкцій проти неї та готовність ЄС вжити додаткових обмежувальних заходів у разі посилення агресії проти України.

Вона підкреслила, що ЄС відповідним чином реагуватиме на будь-які подальші агресивні дії Росії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти Євросоюзу чи його сусідів, включаючи Україну.

Увечері 6 грудня збирався військовий комітет НАТО, де ключовою темою була Україна. Але розмова не була пов'язана з очікуваною відеозустріччю президентів США та РФ.

30 начальників штабів країн-союзниць зібралися на віртуальну зустріч Військового комітету для обговорення безпекових викликів, що постали перед Альянсом, у всіх оперативних просторах та географічних регіонах.

Головний командувач союзних сил у Європі та помічник генсека з розвідки та безпеки надали комітету останню інформацію. Начальники штабів обмінялися даними для формування спільного розуміння ситуації.

У Сенаті США пропонують надати Україні будь-яку необхідну зброю, а ексрадник Трампа закликав країни НАТО розмістити війська в Україні на ротаційній основі.

Прем’єр Британії пообіцяв усіма інструментами запобігати агресії РФ проти України.

Майбутній канцлер Німеччини попередив про неприйнятність нової загрози РФ для України, а новий віцеканцлер допустив використання "Північного потоку-2" для стримування РФ. Вимагати від Німеччини зупинити "Північний потік-2", у разі вторгнення РФ в Україну, будуть США.

Глава МЗС Латвії закликає відключити РФ від SWIFT і вдарити по "Північному потоку-2" у разі вторгнення.

У парламенті Чехії попросили уряд підготувати подальші санкції проти Росії.

Британська The Guardian повідомляє, що США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Вакцинація дітей, армія проти пандемії

Голова європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге заявив, що обов’язкова вакцинація проти коронавірусу має бути "абсолютним крайнім заходом".

Він також додав, що запровадження обов’язкової вакцинації не має сприяти нерівності у доступі до охорони здоров'я.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".

Парламент Німеччини повинен розглянути це питання найближчим часом.

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

Водночас в Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію.

Тим часом, у Польщі анонсували обов’язкову ковід-вакцинацію для низки професій з 1 березня, а в Іспанії схвалили вакцинацію дітей від 5 до 11 років.

Франція закриє нічні клуби і розширить масковий режим у школах. Польща з 15 грудня введе нові обмеження для закладів і транспорту.

Швейцарія знову залучить армію для боротьби з пандемією.

А от Латвія частково послаблює коронавірусні обмеження, але не для нещеплених.

Про фігурантів гучних вбивств

Посли Європейського Союзу у середу погодять санкції проти очільника приватної військової компанії "Вагнера" Дмитра Уткіна та ще двох людей, пов’язаних із групою.

За даними європейського редактора "Радіо Свобода" Рікардо Джозвяка, санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Обмеження будуть накладені в рамках глобального режиму санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Для росіянина Вадима "Соколова"-Красікова, звинуваченого у вбивстві чеченського командира у Берліні, просять довічне ув’язнення.

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, застрелили в берлінському парку 23 серпня 2019 року. Він був оголошений Росією у розшук за звинуваченням у тероризмі.

В аеропорту Парижа затримали підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі. Чоловіка було затримано вранці незадовго до посадки на рейс і зараз він перебуває під вартою прикордонної поліції в аеропорту.

Як повідомляє французький телеканал RTL, заарештовано 33-річного Халеда Аєда Аль-Отаібі, колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії. Він мав квиток на рейс до Ер-Ріяда.

Інше: 1,5 тонни кокаїну, напад ведмедиці на українців

Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі із держсекретарем США.

"Пояси гурманів": на кордоні з Молдовою зловили українців, обвішаних банками червоної ікри.

У Румунії на українських туристів напала ведмедиця.

Парламент Молдови ратифікував поправки до угоди про вільну торгівлю з Україною.

У Німеччині підроблений ковід-сертифікат призвів до вбивства у родині.

У Франції внаслідок вибуху обвалився житловий будинок. Під завалами знайшли живих малюка з матір’ю та тіло чоловіка.

Мін'юст Грузії і Пенітенціарну службу оштрафували за публікацію відео з Саакашвілі.

Сейм Литви продовжив надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через "мігрантів Лукашенка".

У Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу.

У селищі на півночі Швеції температура впала до -43,8 градуса морозу.

В ЄС авіаперевезення впали на 73%, найбільше постраждали Словенія, Словаччина і Хорватія.

У порту Гавра перехопили контейнер з 1,5 тоннами кокаїну.

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