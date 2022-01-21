Stinger і Javelin для Києва, нова зустріч США-РФ, Кремль пояснив вимоги до НАТО: новини дня

Держсекретар США та міністр закордонних справ РФ зустрілися в Женеві; Британія відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї, а країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin; в РФ зажадали виведення сил НАТО з Румунії і Болгарії; Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року; Німеччина хоче щороку залучати з-за кордону 400 тисяч кваліфікованих працівників; парламент Франції визнав і засудив геноцид уйгурів у Китаї.

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Зустріч Блінкена і Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у п’ятницю зустрілися в Женеві, щоб обговорити зростаючу напруженість навколо України.

Переговори тривали менше запланованого - 1,5 години.

Ентоні Блінкен після переговорів заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну.

Він додав, що найкращим кроком для Росії зараз було б відведення військ від України.

За його словами, Росія зараз стоїть перед вибором: переговори або ескалація. Він додав, що Вашингтон зараз готовий до двох сценаріїв, і нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення США запровадять жорсткі заходи проти РФ.

Блінкен також заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО готові і надалі підтримувати Україну на тлі російської загрози, щоб забезпечити її захист.

Глава МЗС Росії після зустрічі з держсекретарем США в Женеві заявив, що Ентоні Блінкен пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля. Згодом держсекретар підтвердив ці слова.

Лавров сказав, що на зустрічі повторив держсекретарю США вимогу нерозширення НАТО на схід.

Він очікує, що США згадають питання України у своїй письмовій відповіді, але, за його словами, "не треба зводити до нього всю проблему європейської архітектури безпеки".

Глава МЗС Росії повідомив держсекретарю США Ентоні Блінкену, що ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки" матиме найсерйозніші наслідки.

Про відмову Байдену та заяви Заходу на тлі загрози РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запрошення президента США Джо Байдена найближчим часом обговорити ситуацію довкола України.

За даними видання Spiegel, Шольц прийняв таке рішення через поїздку до Мадриду, численних зустрічей та його бажання бути присутнім у Німеччині у зв'язку з розвитком пандемії коронавірусу.

Обидві сторони наразі розраховують організувати зустріч до середини лютого.

Тим часам, у країнах Заходу продовжують застерігати Росію від вторгнення.

Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц попередили Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною помилкою.

Глава МЗС Іспанії заявив про єдність ЄС щодо кризи довкола України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що Росію в разі вторгнення в Україну чекатимуть нові Афганістан і Чечня.

А ЄС у понеділок планує затвердити рішення з обіцянкою "масштабних наслідків" для РФ за будь-яку агресію проти України. За словам високопоставленого європейського дипломата, Рада ЄС у понеділок не ухвалюватиме рішення про конкретні санкції проти РФ.

Слід додати, що президент США Джо Байден зробив нову заяву щодо України після критики його коментарів щодо можливого вторгнення Росії.

За його словами, будь-який перетин кордону України Росією буде вважатися вторгненням.

19 січня на пресконференції у Білому домі президент США Джо Байден сказав, що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Після цього президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Байдена, заявивши, що "незначних агресій не буває і маленьких народів не буває".

Протитанкова зброя, гаубиці, Stinger і Javelin

Британія відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї.

Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin.

Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 мм.

Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок гаубиць в Україну, а уряд Нідерландів відкритий до поставок оборонної зброї в Україну.

Ексглава МЗС Польщі заявив, що швидкі поставки зброї Україні найкраще стримають Путіна.

Канада надасть Україні до 120 млн доларів кредиту на тлі протистояння РФ.

А Іспанія на тлі військової загрози РФ відправляє військові кораблі в Чорне море.

Про вимогу РФ до НАТО щодо Румунії і Болгарії

В РФ зажадали виведення сил НАТО з Румунії і Болгарії.

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Болгарський прем’єр Кирил Петков заявив, що його країна сама вирішує питання власної безпеки у координації з союзниками по НАТО.

За його словами, Північноатлантичний договір не передбачає нижчої категорії членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або в обмеженій мірі.

А президент Румунії скликає раду нацоборони через напруженість між РФ і НАТО.

Також про Україну: заклик Зеленського, НАТО, УЗ

Зеленський закликав Захід до санкцій проти РФ, не чекаючи вторгнення, а словацький міністр назвав "особистою думкою" свою заяву щодо кримських санкцій проти РФ.

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

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