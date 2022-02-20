Мюнхен підтримав Україну, РФ лишається в Білорусі, домовленість Макрон-Путін: новини вихідних

Президент Зеленський відвідав Мюнхенську безпекову конференцію; Росія і Білорусь продовжать навчання "через загострення на Донбасі"; Макрон і Путін домовилися спробувати зупинити вогонь на Донбасі і скликати саміт про безпеку; Lufthansa призупиняє всі рейси в столицю України з 21 лютого; Франція, Австрія і Німеччина просять своїх громадян покинути Україну; Україна отримала партію зброї та військового спорядження від Канади; Болгарія зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС; Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи; у Туреччині перекинувся туристичний автобус - 6 загиблих.

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Зеленський у Мюнхені: ядерна зброя, Радбез ООН, санкції

У суботу у Мюнхені завершилася дводенна щорічна безпекова конференція.

На ній виступив і президент України Володимир Зеленський.

У своєму виступі він заявив, що називання Заходом можливих дат нападу РФ не є реальною допомогою Україні.

На думку президента, ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

Зеленський нагадав, що РФ своєю агресією намагається зупинити рух України до ЄС, і поступки Росії тут неприпустимі.

Також він закликав НАТО позначити можливі дати вступу до Альянсу.

Президент зазначив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни в усіх можливих форматах і майданчиках.

Він зазначив, що мир потрібен не лише в Україні, а потрібен світу, як і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна не отримала гарантій безпеки, які їй обіцяли за Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї.

Він наголосив, що в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

За його словами, з 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму і тричі безуспішно.

Президент зазначив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. А якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки Україні, Київ матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна звертається до Будапештського меморандуму, оскільки вимагає конкретних рішень щодо гарантування своєї безпеки.

Він додав, що "ми зараз звернемося на виконання доручення президента Зеленського до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом провести консультації і вийти з них з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України".

Відмова Росії не має бути підставою для непроведення консультацій, підкреслив Кулеба. Втім, за його словами, Україна сподівається, що РФ все ж підтвердить свою участь.

Зеленський під час виступу також запропонував провести зустріч лідерів Ради безпеки ООН за участю трьох країн, що не є постійними членами РБ, задля обговорення російської безпекової кризи. За його пропозицією, крім постійних членів Радбезу ООН - Великої Британії, США, Франції, Китаю та РФ - на саміті мають бути присутніми Україна, Німеччина та Турція.

Він не уточнив, чому йдеться саме про Німеччину та Туреччину.

На думку Зеленського, саміт має бути присвячений безпековий ситуації загалом, а не лише російсько-українській війні.

Варто зауважити, що повноцінні саміти РБ ООН не є звичною практикою та проводяться украй рідко. Зокрема, такий саміт відбувся у 1992 році, після розвалу СРСР і сумнівного за юридичною чистотою "вступу" Росії до ООН.

Росія нещодавно також запропонувала скликати саміт, але не повноцінний, а лише за участю 5 постійних членів РБ ООН.

Володимир Зеленський, серед іншого, на конференції заявив, що західні санкції не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.

Він висловив сумнів щодо того, чи будуть взагалі введені західні санкції у разі вторгнення Росії в Україну.

Президент розповів, що у нього була суперечка з одним із лідерів, який попереджав його про вторгнення, але виступав проти превентивних санкцій. Зеленський сказав, навіщо Україні санкції щодо РФ після бомбардувань.

На "українському ланчі" на полях Мюнхенської безпекової конференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна веде переговори про запровадження превентивних санкцій проти Росії.

Кулеба пояснив, що частина системних дій Росії, спрямованих на її агресію проти України, які вже відбулися – лишаються непокараними.

За його словами, Росія так і не була серйозно покарана за політику паспортизації.

Також Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що, на відміну від США, не має даних про те, що Путін вирішив напасти на Україну.

Повний текст промови президента України на безпековій конференції можна прочитати за посиланням.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Мюнхені із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим повідомив, що Болгарія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Захід у Мюнхені: безпрецедентні санкції, план Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не проводить відведення своїх військ від кордонів України попри свої заяви.

Він заявив, що ризик конфлікту реальний, і НАТО продовжує дипломатичні зусилля для пошуку дипломатичного рішення.

Генсек вважає, що необхідно розкривати плани Росії, щоб зірвати її наміри створити привід для вторгнення в Україну через "сфабриковані операції".

А заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане висловив думку, що президент РФ Владімір Путін, атакуючи Україну отримує результат, протилежний його очікуванням - більш незалежну, більш європейську Україну.

Заступник генсека НАТО нагадав, що через посилення агресивності РФ Альянс посилився за останні роки, і навіть Німеччина, яка намагалася уникати військових дій – нещодавно посилила свою присутність у державах Балтії, поблизу кордону з РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції заявила, що Європейський союз прагне позбутися залежності від газу з Росії, оскільки Москва може маніпулювати поставками і використовувати їх як важіль тиску.

За її словами, приблизно 24% всієї енергії в ЄС – це газ. ЄС імпортує 90% цього газу і 40% із цього імпорту – російський газ.

Вона додала, що в останні 6 місяців "Газпром" постачає найнижчий можливий рівень газу, який вони мають постачати по контрактах.

Фон дер Ляєн зазначила, що окрім альтернативних шляхів постачання газу, ЄС вкладає значні кошти в альтернативні джерела енергії.

Також вона нагадала, що Єврокомісії розробила міцний і всеохоплюючий пакет санкцій разом із США, Великою Британією та Канадою на випадок вторгнення Росії в Україну.

За її словами, у випадку нападу РФ на Україну Єврокомісія обмежить доступ Росії до фінансових ринків і встановить експортний контроль, який зупинить можливість Росії модернізувати свою економіку.

Урсула фон дер Ляєн також сказала, що ЄС посилює свої можливості відбивати кібератаки, а також готується до можливого напливу біженців у випадку конфлікту.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати разом із союзниками запровадять безпрецедентні економічні санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. За її словами, будуть запроваджені далекосяжні фінансові санкції та економічний контроль.

Також она зазначила, що Білий дім знає план Путіна щодо агресії проти України.

Гарріс наголосила, що держави НАТО єдині у оцінці дій Росії, оскільки ті надто очевидні.

Віцепрезидентка вважає, що РФ ще деякий час наполягатиме, що вона не бере участь у нападі на Україну, чекаючи моменту, щоби вступити у гру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що напад Росії на Україну буде серйозною помилкою Москви з високими політичними, економічними та геостратегічними втратами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції сказав, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі.

Він попередив, що у разі російського вторгнення в Україну "шок прокотиться по всьому світу".

Також в інтерв’ю BBC у Мюнхені прем’єр повідомив, що, за наявними даними, Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

А міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на безпековій конференції запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій. У тому числі, планують зупинити для російських олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, зупинити їхні подорожі, ускладнити доступ російських компаній до фінансових ринків

Глава Європейської ради Шарль Мішель у Мюнхені висловив думку, що демократичний вибір України сприймається у Кремлі як екзистенційна загроза через його потенційний ефект на весь регіон.

За його словами, ціна для Росії буде високою, якщо вона нападе на Україну, але й для Європи ціна буде помітною.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що на тлі російської загрози Євросоюз повинен підготувати свої війська для адекватного реагування.

Війська РФ залишаються в Білорусі

Міністр оборони Білорусі заявив у неділю, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань - це означає, що російські війська залишаться в Білорусі.

За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, Александр Лукашенко та президент Росії Владімір Путін ухвалили таке рішення "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

Він не вказав місця проведення цих перевірок готовності. Навчання РФ і Білорусі почалися 10 лютого і мали завершитися в неділю.

Країни Заходу побоюються, що Росія може скористатися цими навчаннями для того, щоб розпочати вторгнення в Україну з території Білорусі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі CNN висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про те, що війська Росії та Білорусі продовжать спільні військові навчання після запланованої дати закінчення.

За його словами, це свідчить про те, що розроблений сценарій, який він виклав на Раді Безпеки ООН минулого тижня, про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання для агресії проти України, рухається вперед.

Блінкен зазначив, що Росія "за останні місяці наростила сили, що перебувають біля кордонів України, від 50 000 до 100 000, а зараз – до понад 150 000".

Тим часом, ватажки ОРДЛО заявляють про, нібито, підготовку Україною збройного наступу на Донбасі.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу заявив в суботу, що ЄС не бачить підстав для звинувачень України.

Розмова Макрона з Путіним, шанс для дипломатії

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Лідери двох країн погодилися з "необхідністю сприяння дипломатичному вирішенню нинішньої кризи та зробити все, щоб цього досягти", - заявили у Єлисейському палаці.

Вони погодились, що необхідна інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

Вони також погодились з необхідністю поновлення роботи в рамках нормандського формату на основі обмінів та пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

Після спілкування з Путіним президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Говорили пів години. Президент України розповів, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

Міністр закордонних справ Жан-Ів ле Дріан та Сергєй Лавров повинні провести зустріч найближчими днями. Крім того, дипломатична робота у найближчий час має призвести до можливого проведення зустрічі на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

Глава МЗС України попри загострення на Донбасі і скупчення російських військ, а також попри заяви Заходу про рішення Путіна напасти на Україну, бачить шанс для дипломатичного вирішення конфлікту.

Він підкреслив, що найближчими днями планується серія дипломатичних кроків, серед яких зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, розмови світових лідерів з президентом РФ Владіміром Путіним тощо.

Сам Кулеба з 19 по 23 лютого здійснить закордонні візити до Німеччини, Бельгії та США.

Про припинення авіарейсів та евакуацію

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. У компанії це пояснили ситуацією з коронавірусом.

У п’ятницю, 18 лютого, літак Lufthansa не вилетів з Франкфурта до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни.

Примітно, що рейс прямував до Львова, куди в останні дні посольства деякий західних держав, у тому числі Нідерландів, і НАТО перемістили працювати з Києва своїй персонал, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Франція, Австрія і Німеччина просять своїх громадян покинути Україну.

Інше: партія зброї, "туристичне" ДТП в Туреччині

Україна отримала партію зброї та військового спорядження від Канади.

Ще одна держава приєдналась до Кримської платформи.

У Туреччині перекинувся туристичний автобус: 6 загиблих, понад 40 травмованих.

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