Поступка Угорщині заради зброї, Київ заперечує удар по Польщі, Румунія посилює ППО: новини дня

У Євросоюзі загострюються дебати про розширення, прогнози щодо членства України в ЄС, Орбан сумнівається у кордонах України, Британія оголосила нові санкції за російські псевдовибори на окупованих територіях України, а з Карабаху виїхало більше половини населення.

Всі важливі і цікаві новини п’ятниці 29 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Що кажуть розвідки у Європі

За даними естонської розвідки, РФ нарощує тиск на Куп'янському напрямку, а британці повідомляють про концентрацію "вагнерівців" в районі Бахмута Донецької області.

У британській розвідці припускають, що у цьому секторі досвід "вагнерівців" стане в нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.

До речі, як виявилося, Україна не просила Норвегію про екстрадицію ексвагнерівця Медведєва, який втік із РФ. Там він має статус свідка і може виїхати, куди забажає…

Росія створює безпосередні проблеми і для Румунії. Топ-генерал країни заявив, що Росія глушить GPS кораблів у румунських територіальних водах.

"Існує постійний ризик, пов'язаний зі збільшенням ймовірності інцидентів на кордонах НАТО та спричинений можливістю промахів певних дронів або ракет. Румунська інфраструктура або комерційні судна в територіальних водах Румунії можуть бути помилково уражені", – застеріг начальник Генштабу Румунії Даніель Петреску.

Він також заявив, що в цьому контексті Румунія повинна мати підхід, що призведе до підвищення стійкості румунського суспільства перед обличчям нових загроз.

Як повідомляє Reuters, Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною, через інциденти з падінням безпілотників, якими РФ атакує українську територію.

Президент Латвії назвав три фактори, які змусять Кремль задуматися про припинення війни.

"По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС", – зазначив Едгарс Рінкевичс.

По-друге, вважає він, західні союзники мають продемонструвати, що нарощують своє оборонне виробництво, аби мати достатньо зброї і для того, щоб допомагати Україні, і для поповнення власних запасів.

"По-третє – це звісно прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними", – зазначив Едгарс Рінкевичс.

Зброя для України

Україна пішла на поступку Угорщині, щоб розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в п’ятницю оголосило про призупинення статуту міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, чого неодноразово вимагав Будапешт.

Статус міжнародного спонсора війни призупинили також для п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

У НАЗК прямо пояснили, що сподіваються у відповідь на розблокування Угорщиною траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру й відмови Греції від блокування майбутнього пакета санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості РФ продовжувати війну.

Сім країн ЄС замовили 155-мм боєприпаси в межах схеми спільних закупівель ЄС під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), спрямованої на надання Україні артилерійських снарядів.

Європейське оборонне агентство відмовилося назвати вартість і кількість замовлень.

Тим часом, у Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України, а Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна планує обговорити з американськими представниками спільне виробництво озброєнь, зокрема й засобів протиповітряної оборони.

"Найближчим часом в Україну приїде американська делегація, з якою будуть переговори про допомогу в виробництві найпотрібнішої нам зброї, зокрема й ППО", – сказав Єрмак.

Допомога від США: $300 млн

Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн.

Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо.

Демократи побоюються, що виділення допомоги Україні у розмірі $300 млн в окремий законопроєкт буде представлено російською пропагандою як відмову від України.

Напередодні стало відомо, що республіканці в Палаті представників США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати та проголосувати за них окремо попри обіцянки спікера Кевіна Маккарті цього не робити.

Сам Маккарті може втратити свою посаду: ультраправі республіканці хочуть замінити спікера Палати представників.

За даними видання The Washington Post, група республіканців пропонує обрати новим спікером Палати представників Тома Еммера з Міннесоти. Вони вважають, що той краще розуміє їхні проблеми і зможе краще досягти консервативного порядку денного.

Тим часом Держдепартамент Сполучених Штатів займається підготовкою плану на випадок шатдауну – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.

Це може статися, якщо до 30 вересня у США так і не погодять бюджет на черговий фінансовий рік.

Напередодні у Пентагоні заявили, що ймовірний шатдаун зачепить і програму навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

Крім того, він може вплинути на обсяги військової допомоги Україні від США.

Слід додати, що українські пілоти, які будуть освоювати F-16, вже покращують англійську у Техасі.

Прогнози вступу до ЄС і опозиція Орбана

У Євросоюзі загострюються дебати про розширення.

Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, однак, чітко дав зрозуміти, що Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції, членство "другого сорту".

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це має вирішальне значення для всіх українців", – зазначив він.

Відзначивши, що розширення ЄС – це, зрештою, політичне рішення країн-членів, він додав: "Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові бути частиною Європейського Союзу".

В Угорщині, очікувано, закликають бути обережними з такими амбітними планами.

"Коли я спілкуюся з депутатами, то не відчуваю палкого бажання угорського парламенту голосувати за вступ України до ЄС через два роки. Тож я був би обережним з такими амбітними планами", – заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Він заявив, що вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна, та вбачає у цьому проблему навіть для рішення про початок переговорів про вступ.

"Коли ми будемо обговорювати майбутнє України у Брюсселі восени, у нас не вийде уникнути питання, чи ми можемо серйозно задумуватися про членство такої країни. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни? Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС. – Ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно", – пояснив Орбан.

В МЗС розповіли допитливому Орбану про розмір території України.

"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 26 вересня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже завершує "виконання всіх рекомендацій Євросоюзу" на урядовому рівні, що потрібно для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Про це посол розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

Також нова голова представництва ЄС в Україні вважає 2030 рік реалістичним терміном вступу України до Євросоюзу за умови збереження поточного темпу реформ.

Київ заперечує удар по Польщі

Джерело ЄвроПравди в українській владі повідомило, що Україна не вважає завершеним розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві.

Читайте також: Гірше за ракетну атаку: чому Україні варто визнати відповідальність за удар по Польщі.

Щодо українсько-польських відносин слід додати, що Польща та Угорщина проігнорували зустріч щодо експорту українського зерна.

"Вчорашня зустріч була зосереджена на обговоренні українського плану дій і заходів з контролю визначеної продукції і запобіганню руйнуванню ринку у п`яти країнах-членах ЄС", – сказав речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Під час зустрічі було домовлено доопрацювати план і були представлені пропозиції щодо цього.

У Єврокомісії сподіваються, що план буде реалізовано якомога швидше.

Гілл також розповів, що представники Польщі та Угорщини не взяли участь у засіданні координаційної платформи. Однак представник ЄК зауважив, що участь у засіданні не була обов’язковою.

Тиск на РФ

Норвегія закриває кордон для авто з російськими номерами з 3 жовтня. До цього повідомлялося, що Фінляндія запровадила цілодобові перевірки на кордоні з Норвегією, щоб також запобігти в'їзду російських автомобілів на свою територію.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Після цього аналогічну заборону ухвалили у Фінляндії.

Британія оголосила нові санкції за російські псевдовибори на окупованих територіях України. Крім того, Швейцарія долучилась до липневих санкцій ЄС проти постачання іранських дронів до Росії.

Карабах продовжують покидати вірмени

З Карабаху виїхало більше половини населення: за останніми даними майже 93 тисячі вірмен.

"Необхідно терміново забезпечити безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку тим, хто все ще потребує допомоги в Карабасі, а також тим, хто виїхав звідти. Європейський Союз підтримує роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), який сприяє терміновій евакуації поранених і хворих, а також наданню невідкладної допомоги на місцях", – заявили у ЄС.

Європейська комісія також оголосила про додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 5 млн євро для допомоги людям, переміщеним з Нагірного Карабаху до Вірменії, а також тим, хто опинився у вразливому становищі всередині Карабаху. ЄС та його держави-члени готові надати додаткову гуманітарну допомогу.

В МЗС Німеччини побоюються, що Нагірний Карабах внаслідок військової операції Азербайджану можуть залишити майже всі жителі.

У Баку кажуть, що виїзд вірмен з Карабаху – їхній вибір і люди можуть повернутися.

Схоже, що на тлі останніх процесів у Москві всерйоз непокояться через можливість виходу Вірменії зі створених РФ інтеграційних утворень, в першу чергу – з ОДКБ.

А тому активізували зусилля зі зміщення прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. У вірменській столиці тривають масові протести.

Про те, чи буде ця спроба вдалою і наскільки виправдані звинувачення, що Вірменія готова до розриву з РФ, читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.

Щодо мігрантів

Німеччина, Польща й Чехія створюють робочу групу для протидії нелегальній міграції.

Крім того, майже дві третини італійців підтримують закриття кордонів через мігрантів.

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