Глава Пентагону в Києві, прем’єр Словаччини воює зі ЗМІ, новий уряд Іспанії: новини дня

Перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Київ відвідав глава Пентагону і зустрівся з Зеленським.

Серед іншого, він підкреслив, що військова підтримка України з боку США "продовжується" і оголосив про черговий пакет зброї на $100 млн.

Як ми вже повідомляли, Фінляндія поступово перекриває кордони з Росією через використання Кремлем нелегальних мігрантів як зброї. В країні вже побачили часткові позитивні результати.

За даними фінської газети IltaLehti, у ніч на середу Фінляндія може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ.

Росія обурена. А ще у Кремлі обурені через рішення Молдови заблокувати ЗМІ, якими управляють безпосередньо з Росії, і оголосили відповідь.

Докладніше про це і багато іншого – у дайджесті новин понеділка.

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"Сигнал підтримки" від США

У понеділок вранці глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва.

"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", – прокоментував міністр оборони США візит до української столиці.

З президентом Володимиром Зеленським вони обговорили підготовку до чергового засідання у форматі "Рамштайн", а також ситуацію на фронті.

Нагадаємо, 17-те віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться цього тижня.

Крім того, сторони обговорили мореплавство в Чорному морі й забезпечення функціонування альтернативного "зернового коридору" після демаршу РФ.

"Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки", – заявив Зеленський.

Глава Пентагону в Києві оголосив про пакет допомоги Україні на $100 млн.

До нього увійшли одна реактивна систем залпового вогню HIMARS і додаткові боєприпаси до неї, зенітні ракети Stinger, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4. І інше обладнання.

Він підкреслив, що військова підтримка України з боку США "продовжується", й "інші союзники і партнери також беруть на себе відповідальність" для її забезпечення.

Адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів для України.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги наступний рік обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

Слід додати, що рейтинг президента США Байдена впав до найнижчого рівня за весь час президентства – 40%.

Як повідомляє NBC News, переважна більшість виборців не схвалюють його зовнішню політику та дії щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Зменшення підтримки Байдена найбільш помітне серед демократів, більшість з яких вважають, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях в Газі, а також серед виборців у віці від 18 до 34 років, 70% з яких не схвалюють ставлення Байдена до війни на Близькому Сході.

На тему допомоги Україні також зазначимо, що США та Британія працюють над захистом української енергосистеми від атак РФ, а Литва перераховуватиме штрафи за недотримання санкцій на відбудову України.

Протидія впливу РФ

Як ми вже повідомляли, Фінляндія поступово перекриває кордони з Росією через використання Кремлем нелегальних мігрантів як зброї.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що закриття пунктів перетину кордону частково досягло бажаного результату.

За даними фінської газети IltaLehti, у ніч на середу Фінляндія може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ.

Росія обурена, що Фінляндія не порадилась із нею перед закриттям пунктів пропуску. Кремль заявив, що Фінляндія вигадала причини для закриття кордону.

Тиск мігрантами триває і на інших ділянках кордону країн Євросоюзу.

Так, на білоруському кордоні двоє людей пошкодили паркан, щоб переправити в Литву мігрантів.

Переправляти людей намагаються і це через Польщу. До речі, там затримали контрабандистів, які могли переправити 2 600 осіб через кордон з Білоруссю.

Тим часом, Росія намагається тиснути на країни Європи не тільки мігрантами, але й пропагандою.

Служба інформації та безпеки Молдови 30 жовтня розпорядилася заблокувати в країні 31 інтернет-портал, більшістю з яких управляють безпосередньо з Росії.

Сьогодні Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови Ліліана Дарія, якому вкотре висловило "рішучий протест" через "утиски" російськомовних ЗМІ і оголосило про заборону в'їзду деяким офіційним особам із Молдови.

Згідно з джерелами видання Newsmaker, йдеться про 11 депутатів від правлячої партії "Дія і солідарність" (PAS).

Ця партія президентки Маї Санду показала успіх на місцевих виборах у Молдові.

Скандальні білборди в Угорщині

В Угорщині з’явились білборди, спрямовані проти глави Єврокомісії.

Рекламу розмістили цієї ночі у зв’язку з кампанією перед виборами до Європейського парламенту, які заплановані на червень наступного року.

На фото Урсула фон дер Ляєн зображена разом з Алексом Соросом, сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса, який є постійним об'єктом ворожості з боку партії Орбана "Фідес".

"Не танцюймо під їхні дудки", – написано на білборді.

Подібні білборди із зображенням попередника фон дер Ляєн Жана-Клода Юнкера разом із Соросом-старшим викликали жорстку критику з боку Брюсселя у 2019 році. "Фідес" зняв їх після того, як головна правоцентристська група Європарламенту ЄНП пригрозила виключити угорську партію. "Фідес" вийшов з ЄНП через два роки.

Представник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що показав ці зображення Урсулі фон дер Ляєн.

"Вона і бровою не повела. Була абсолютна незворушною", – повідомив Мамер.

До речі, Угорщина подарувала Україні 100 апаратів штучної вентиляції легень.

Прем’єр Словаччини воює зі ЗМІ

Нагадаємо, що у сусідній з Угорщиною Словаччині новий прем’єр Роберт Фіцо є прибічником схожої з угорським прем’єром Віктором Орбаном політики.

Прем'єр Словаччини Фіцо вже оголосив бойкот чотирьом ЗМІ.

Він вважає, що телеканал Markíza, а також портали Denník N, SME і Aktuality.sk демонструють вороже політичне ставлення, яке ґрунтується насамперед на публікації неправдивої, неповної інформації або на приховуванні інформації.

Крім того, Словаччина продовжила контроль на кордоні з Угорщиною.

Різне щодо України

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ЄС не піде на жодні поступки країнам-кандидатам на членство – єврокомісар.

Польські блокувальники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу. Більш того, польські фермери приєднаються до протесту перевізників на кордоні з Україною.

Bloomberg: Туреччина, Румунія і Болгарія наблизилися до угоди щодо розмінування Чорного моря.

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