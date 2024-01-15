Уряд Туска проти України, румуни розширюють блокаду, ще один безпековий договір: новини дня

У фокусі дня – Швейцарія, безпекові угоди з Україною, підготовка НАТО до оборони та протести фермерів.

Відомому чеському актору погрожують через підтримку збору коштів для України, а у Фінляндії оголосили обвинувачення бізнесмену, який продавав РФ військові товари.

В італійській Тоскані під час весілля обвалилась підлога: понад 30 постраждалих.

Все важливе і цікаве за понеділок, 15 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Зеленський у Давосі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим дводенним візитом до Швейцарії.

За його словами, він прибув, щоб обговорити повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", – написав президент.

У Офісі президента також повідомили, що у межах візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Крім того, він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі раніше анонсували, що Зеленський візьме участь в одному із заходів 16 січня.

Зеленський виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Як повідомило Bloomberg, Туреччина пропустить форум у Давосі через його позицію щодо війни в Газі.

А от Китай братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зокрема, в президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн запланована двостороння зустріч не тільки з президентом України, а й з прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем.

Цікаво, що вчора в Давосі відбулася зустріч на рівні радників щодо української "формули миру".

Китай на ній не був представлений – попри те, що був запрошений.

Коментуючи відсутність представника на зустрічі, речниця китайського МЗС Мао Нін сказала, що "Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи".

За її словами, позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським підтвердила наміри країни організувати мирну конференцію щодо України на найвищому рівні.

Президентка Швейцарії сказала, що представники обох країн негайно почнуть підготовку до мирної конференції, і "з нашого боку ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватись".

Після переговорів із президенткою Швейцарії Володимир Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" не запрошуватимуть.

"Ми б хотіли, щоб країни Глобального Півдня обов’язково були присутні. На останній зустрічі на рівні радників були присутні 83 країни… Для нас дуже важливо показати, що весь світ – проти агресії Росії і весь світ – за те, щоб був справедливий мир", – додав Зеленський.

А ще Віола Амгерд оголосила, що у швейцарській Женеві у жовтні 2024 року відбудеться конференція з гуманітарного розмінування України.

Амгерд вказала, що гуманітарне розмінування є передумовою для повернення переміщених українців у домівки та збору урожаю.

"Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратись менше урожаю, це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки", – пояснила голова швейцарської Федеральної ради.

Ще один безпековий договір

З підписанням угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією активізувалися переговори також про безпекову угоду Україна-Канада.

Як розповіла "Європейській правді" Наталка Цмоць, посол Канади в Україні, Оттава вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною", – заявила вона.

Нагадаємо, Британія вирішила випередити США і узгодила угоду про так звані "гарантії безпеки", яка є максимально амбітною.

У ній втілені усі ідеї, що обговорювалися у Вільнюсі, але не слід покладати на угоду даремних очікувань.

Про те, що саме дає Україні ця угода – у детальному аналізі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.

Цікавий момент – прем’єр Ріші Сунак під час виступу сьогодні у британському парламенті використав вже термін "безпекові зобов’язання", а не "безпекові запевнення", як це було у Києві.

Він також попередив, що якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому, а інші зловмисники будуть заохочені.

"Ось чому безпека України – це наша безпека", – наголосив він, отримавши схвальну реакцію парламентарів.

Сунак також наголосив, що Британія будує "нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років".

Слід додати, що у консервативної партії прем'єр-міністра Великої Британії справи йдуть кепсько – їх чекає приголомшлива поразка на виборах. Але це навряд чи вплину на підтримку України.

НАТО готується до оборони

Британська розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням.

Разом з тим, в Європі визнають, що Росія "значно збільшує обсяги оборонного виробництва".

Британія направить 20 тисяч військових для навчань НАТО у Європі, які відбудуться в першій половині цього року.

"Під час навчань наші військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, надаючи життєво важливі гарантії проти путінської загрози", – зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс, говорячи про навчання.

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО.

У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

У НАТО заявили, що стаття Bild про війну між РФ і Альянсом – це навчальний сценарій.

Представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер повідомив, що результати аналізу ситуації відбиваються на складанні планів та підготовки навчань, а також у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.

Речник наголосив, що військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу, тому проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності Бундесверу.

Протести фермерів

Ще одна велика тема дня – протести фермерів.

У Румунії перевізники й фермери продовжують протест у багатьох містах. З 12:00 понеділка румунські фермери блокують рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на кордоні Україною. Тобто, блокують вже два пункти пропуску.

Тривають протести фермерів і у Німеччині.

Учасники демонстрації у Берліні почали з’їжджатися з усієї країни ще з вечора неділі, численні трактори були на шляху до центру також вночі і вранці у понеділок. Всього очікують близько 5000 тракторів чи іншої техніки та близько 10 тисяч осіб.

На техніці висять плакати проти скасування субсидій та з ширшими скаргами на владу, у тому числі "розкрадання", "кумівство" і "розпалювання війни".

На протесті у Берліні виступив міністрів фінансів Крістіан Лінднер від "Вільних демократів". Фермери зустріли його з гнівом.

Політика голосно ображали і освистували.

Лінднер не пообіцяв жодних поступок щодо дизпалива для аграріїв. "Я не можу обіцяти їм більше державної допомоги з федерального бюджету сьогодні", – сказав він. Але може бути більше свободи для компаній і менше бюрократії, додав він.

Слід додати, що економіка Німеччини скоротилася на 0,3% минулого року у порівнянні з 2022-м, повідомило в понеділок федеральне статистичне агентство Destatis.

А у Польщі, чиї фермери фактично "дали старт" серії протестів у Європі, хочуть виступити проти продовження торговельних пільг для України, повідомляє Financial Times.

Європейська комісія хоче продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.

Ввечері в Єврокомісії повідомили про успішну зустріч з польськими міністрами щодо безмитного імпорту з України.

Різне щодо України

Європейські країни прийняли понад 3 тисячі пацієнтів з України.

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