Реакція на обстріл Києва, Трамп обіцяє зберегти допомогу, нові посли України: новини дня

Росія здійснила чергову атаку на українську столицю, пошкоджено низку посольств.

Обраний президент США нібито сигналізував Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку Україні.

Тим часом, Європа разом з Україною обговорює стратегію у відносинах з США за президентства Трампа.

А ще – про санкції, допомогу Україні і "друзів Путіна".

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У Швеції скасували низку російських балетних вистав через зв’язки з Кремлем, а Хорватії сталася різанина.

Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 20 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на удар Києву і допомога

Рано вранці у п’ятницю, 20 грудня, Росія здійснила балістичний ракетний удар по столиці, внаслідок чого загинув мирний житель, а місто зазнало руйнувань та пожеж.

Внаслідок атаки РФ на Київ пошкоджені посольства Португалії, Аргентини, Албанії та Чорногорії.

МЗС Португалії викликало повіреного у справах Росії в Лісабоні.

"Зневага Путіна до міжнародного права пробиває нове дно. Висловлюю солідарність з Португалією", – написала у своєму X (Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відреагував на удар і голова Євроради Антоніу Кошта.

"Це неприйнятно. Висловлюю солідарність з усіма постраждалими, у тому числі співробітниками дипмісій", – заявив він.

Представниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що ця атака "ще раз показує злочинну природу Путіна, який становить небезпеку для України, для ЄС, для всієї нашої безпеки".

У НАТО також засудили ранковий удар по Україні.

"Засуджуємо сьогоднішні російські удари по Києву та шкоду, завдану дипломатичним об’єктам кількох країн. Закликаємо Росію негайно припинити атаки по українському цивільному населенню та цивільній інфраструктурі та припинити протиправну війну проти України", – написала речниця НАТО Фара Дахлалла у X (Twitter).

Посол США в Україні Бріджит Брінк після російського удару заявила, що Сполучені Штати разом із партнерами надають українцям посилену безпекову допомогу.

До речі, адміністрація Байдена днями оголосить про пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд, пише агентство Reuters.

Очікується, що пакет, серед іншого, включатиме перехоплювачі для протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що ця російська атака по Києву продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.

"Російські та північнокорейські балістичні ракети спричинили руйнування в самому центрі столиці України, Києва. Знову.

Нехай ці кадри нагадають нам про дві речі: Росія не прагне миру, і ця війна далеко не регіональна", – написав Тсахкна.

Крім того, Естонія засудила кібератаку на Україну.

Нагадаємо, Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна звернув увагу, що кібератака сталася напередодні річниці створення Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Трамп обіцяє зберегти допомогу

Обраний президент США Дональд Трамп сигналізував Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку України, повідомляє Financial Times.

А ще, за даними видання, Трамп думає вимагати від союзників у НАТО витрат на оборону на рівні 5% ВВП.

Останніми днями Україна разом з європейськими партнерами у Брюсселі обговорювала стратегію у відносинах з США за президентства Дональда Трампа.

У Києві розуміють: з приходом Трампа до влади тиск на Київ щодо припинення вогню може безпрецедентно зрости. І так само є розуміння, що у разі, якщо перемир’я розпочнеться, Путін використає це як можливість, щоби відновити сили і розпочати новий наступ.

А як зробити неможливим новий напад РФ?

Один з варіантів, який звучав у Брюсселі – це миротворча місія за участю військових з держав НАТО уздовж лінії російської окупації.

Володимир Зеленський зараз публічно представляє це як ідею президента Франції Емманюеля Макрона.

Сьогодні в українському Міністерстві закордонних справ повідомили, що ідею Макрона про потенційний контингент в Україні готові підтримати вже кілька країн.

Більш детально про переговори у Брюсселі на зустрічі, яку організував генсек НАТО, – в свіжій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з місця подій) Від миротворців з США до газу, НАТО і матюків: все про переговори Зеленського у Брюсселі.

Щодо санкцій проти РФ і Грузії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не хоче продовжувати санкції ЄС проти РФ до інавгурації Трампа, пише Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що про це він сказав 19 грудня у Брюсселі наприкінці одноденного саміту ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив 15 пакетів санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, які необхідно продовжувати кожні пів року. Наступне продовження має відбутися до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

Тим часом, Туреччина заявила, що отримала від США виняток щодо санкцій проти Газпромбанку. Україна закликає не послаблювати санкції проти зазначеного російського банку.

Єврокомісія офіційно представила пропозицію про призупинення безвізового режиму для грузинських посадовців.

"Ми будемо продовжувати підтримувати грузинський народ на його шляху до ЄС. Санкції проти Грузії також на столі, і ми продовжимо обговорювати додаткові заходи", – заявила очільниця європейської дипломатії ЄС Кая Каллас.

Тим часом, МЗС Грузії викликало посла Британії. За даними ЗМІ, виклик посла Великої Британії до грузинського Міністерства закордонних справ пов'язаний із тим, що напередодні Британія оголосила про санкції проти п'яти грузинських високопосадовців, відповідальних за насильницькі напади на журналістів та мирних протестувальників.

Раніше Британія вирішила негайно призупинити всі британські програми підтримки грузинського уряду і обмежити взаємодію з "Грузинською мрією".

Прем'єр Грузії пообіцяв "компенсувати втрати" тим, хто потрапив під міжнародні санкції.

А ще грузинська влада пообіцяла генсеку Ради Європи змінити скандальний закон про "іноагентів".

Щодо допомоги Україні

Сьогодні уряд Литви прибув до Києва.

"Весь литовський уряд сьогодні перебуває в Україні, щоб надіслати чіткий сигнал – ми будемо стояти з Україною до перемоги!" – наголосив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс.

Згодом стало відомо, що Литва допоможе Україні обладнанням зі своїх АЕС і ТЕС, виведених з експлуатації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Литва – серед країн, які надають найбільшу допомогу для української енергетики в умовах війни, загальна її сума перевищує 67 млн євро.

Норвегія профінансує частину пакета військової допомоги Україні, а у парламенті Болгарії не дали добро на підписання безпекової угоди з Україною.

"Друзі Путіна"

У Міністерстві закордонних справ України просять угорського прем’єра Віктора Орбана припинити спекулювати на війні своїм "перемирʼям".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував спроби угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.

"Його відносини з Путіним занадто теплі, щоб ставити Путіна на місце", – вважає президент України.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо звинуватив Зеленського в "газовій кризі" у Словаччині.

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини.

А американський мільярдер Ілон Маск, який приєднається до адміністрації новообраного президента Дональда Трампа як зовнішній радник, у п'ятницю втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") рятівником країни.

"Тільки "АдН" може врятувати Німеччину", – написав Маск у пості у своїй соціальній мережі X (Twitter).

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи слова Маска, нагадав, що в країні існує свобода думки, і "це стосується і мультимільярдерів".

"Але свобода думки також означає, що ви можете говорити речі, які не є правильними і не містять хороших політичних порад", – додав Шольц.

Німецька "подруга Путіна" Вагенкнехт назвала його злочинцем.

Різне щодо України

Президент Володимир Зеленський заявив, що погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.

Для українців за кордоном спростили низку консульських послуг.

Молдовські фермери хочуть блокувати кордон з Україною – вимагають продовжити імпортні обмеження.

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