Прайд проти Орбана, прощальний візит Дуди, Фіцо боїться Зеленського: новини вихідних

Президент Польщі Дуда здійснив "прощальний" візит до Києва, де зустрівся з Зеленським, а словацький прем’єр уникає зустрічей з президентом України: "Він мене ненавидить…".

Папа Римський Лев XIV у суботу згадав страждання України, а у Конгресі Сполучених Штатів готуються ухвалити "послаблений" законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти РФ.

У Німеччині керівний блок канцлера Мерца продовжує нарощувати рейтинг, а їхні партнери по коаліції – соціал-демократи – готуються почати процес заборони в Німеччині проросійської ультраправої партії "АдН".

Все важливе і цікаве за вихідні, 28 та 29 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Прощальний візит Дуди

У суботу президент Польщі Анджей Дуда прибув до України з прощальним візитом.

Президент України Володимир Зеленський нагородив польського президента, каденція якого добігає кінця, орденом Свободи.

Зеленський, розповідаючи про зустріч з президентом Польщі, назвав його особливим гостем.

"Анджей з Україною з перших днів війни, завжди пліч-о-пліч, надійний союзник і справжній друг. Це, безперечно, той рівень взаємин, які ми хочемо з Польщею зберегти та зміцнити… Дякую особисто Анджею та народу Польщі за підтримку, за значну оборонну допомогу та спільні рішення задля нашої і вашої свободи", – зазначив український президент.

Він додав, що "цими місяцями ми реалізовуємо доволі серйозні наші українсько-польські домовленості в оборонній співпраці".

Володимир Зеленський сподівається, що "за підсумками півріччя зможемо сказати, що ми разом зробили відчутний крок на посилення наших безпекових позицій".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що подякував польському президенту за його особисті зусилля зі всебічної підтримки України на тлі збройної агресії РФ.

На відміну від Дуди прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо каже, що не бачить причин зустрічатися з Володимиром Зеленським через те, що той його "ненавидить".

"Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить… Тож я не бачу причин зустрічатися з президентом України", – сказав Роберт Фіцо.

Папа Римський згадав Україну

Папа Римський Лев XIV у суботу згадав страждання України.

"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – йдеться у заяві Лева XIV про Україну українською мовою.

За кілька годин на допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Папі за "постійні молитви та співчуття до України й нашого народу".

Вихід з Оттавської конвенції

Тим часом Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

"Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території"", – зазначив полковник СБУ Роман Костенко.

Таке ж рішення раніше ухвалили Польща, Латвія, Естонія та Фінляндія.

Естонія та Литва вже сповістили ООН про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Щодо санкцій США проти РФ

Ініціатор законопроєкту із санкціями проти Росії за торгівлю нафтою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення в Конгресі.

"Наступного дня після липневої перерви (в роботі Конгресу, завершується 6 липня. – Ред.) ми ухвалимо законопроєкт", – стверджує Грем.

Очікується, що законопроєкт ухвалять в "послабленому" варіанті.

В інтервʼю телеканалу ABC News сенатор кілька разів підкреслив, що законопроєкт містить положення, яке залишає запровадження санкцій на розсуд самого Трампа.

"У законопроєкті є застереження (waiver): пане президенте (Трамп. – Ред.), ви вирішуєте, чи застосовувати (санкції. – Ред.)… Але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має", – сказав Грем.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю подякував США за скасування санкцій щодо розширення атомної електросанкції "Пакш", чим займається "Росатом".

Загроза РФ для Німеччини

Керівний блок Німеччини ХДС/ХСС продовжує нарощувати рейтинги.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, який є представником цього блоку, розповів про "хімію" між ним і президентом США Дональдом Трампом, а також пояснив, що не хоче говорити з ватажком Кремля Владіміром Путіним через те, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.

Крім того, Мерц закликав не сприймати мир і безпеку як даність.

"Ми не маємо сприймати нашу безпеку як даність. Ми повинні робити більше, щоб гарантувати, що зможемо далі жити у свободі, мирі та безпеці", – наголосив Фрідріх Мерц.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від недооцінки загрози РФ для своєї країни.

Тим часом Німеччина разом із союзниками проводить великі військові навчання на Рейні.

До речі, Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до парламентської коаліції, розпочне процедуру заборони проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

А очільник МВС Німеччини прибув з несподіваним візитом до Ізраїлю, хоче обговорити створення "кіберкупола".

Прайд проти Орбана

У суботу, 28 червня, у Будапешті провели наймасштабніший для Угорщини ЛГБТ-прайд.

Наймасштабнішим він став значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана. Участь у події взяли мери низки європейських міст, а на чолі колони йшов опозиційний мер Будапешта.

Лідер опозиційної партії "Тиса", яка стала головним конкурентом для політсили прем’єра Віктора Орбана, Петер Мадяр також став на захист ЛГБТ-прайду.

За орієнтовними оцінками, у ході взяли участь від десятків тисяч до понад 100 тисяч людей.

Перед прайдом прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати його як заборонену подію, проте не буде цього робити.

Він заявив, що "Брюссель видав наказ про те, що у Будапешті має бути прайд, а їхні політики-маріонетки виконали наказ".

"Це доказ того, яким було би наше життя, якби країну не очолював уряд, що захищає наш суверенітет… Завдяки вчорашньому дню ми з ще більшою певністю знаємо, що цих людей не можна нікуди допускати", – заявив Орбан.

У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників.

У турецькому Стамбулі затримали кількадесят учасників забороненого владою прайду.

Інші мітинги

Ввечері 28 червня у сербській столиці студенти влаштували чергову антивладну акцію протесту, під час неї сталися сутички.

Президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту проти його влади слідом за сутичками на велелюдному мітингу в Белграді будуть придушуватись.

Білоруська опозиція зібрала у суботу мітинг у Вільнюсі, а румунські освітяни анонсували чотири дні протестів через плани уряду.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп заперечив плани надати Ірану до $30 млрд в межах переговорів.

Крім того, Трамп анонсував зустріч представників США та Ірану "наступного тижня", підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.

Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.

Крім того, в Ірані порадили Трампу змінити тон, якщо той хоче досягти угоди.

Раніше Трамп заявив, що збитки від ударів Сполучених Штатів по ядерних обʼєктах Ірану були серйозними і "все було знищено", хоча він також визнав, що розвідка США не дала однозначних висновків.

За даними телеканалу CNN, Сполучені Штати не використовували протибункерні бомби для удару по одну з ядерних об’єктів Ірану.

А ще американський президент пообіцяв "вирішити конфлікт з Північною Кореєю".

Тим часом в самих США Верховний суд став на бік Дональда Трампа щодо можливості судів зупиняти його рішення.

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