Світ вітає Україну, США блокують удари по РФ, Норвегія дає гроші на ППО: все за свята

На святкові вихідні до України приїхали представників різних країн світу, у тому числі прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Як вітали українців і про які пакети військової допомоги оголосили?

Канцлер Німеччини оцінив прогрес у мирному врегулюванні російсько-української війни у 2%, а віцепрезидент США висловив сподівання, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом 6 місяців, "не більше".

Все важливе і цікаве за святкові вихідні, 23 та 24 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Світ вітає Україну

На вихідних країни світу вітали Україну з Днем прапора (23 серпня) і з Днем незалежності (24 серпня).

У суботу перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України.

"У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це знак того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди", – зазначили в Єврокомісії.

Будівлі європейських інституцій підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Крім того, синьо-жовтими кольорами підсвітили парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами і Міністерство закордонних справ Латвії.

Ну а у неділю світові лідери привітали Україну з Днем незалежності.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні наголосила, що ЄС буде стояти плч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно.

"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся. Саме на це спрямовані наші зус илля. Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна – це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україна!", – написала вона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що українці з великою мужністю обороняються від нападів Росії.

"Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир. У День Незалежності ми твердо стоїмо на їхньому боці – сьогодні і в майбутньому", – заявив він.

Привітали Україну також президент США Дональд Трамп і американський держсекретар Марко Рубіо.

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації", – зазначив Трамп.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой привітав українською мовою Україну із Днем незалежності.

Молдовський дипломат наголосив, що його країна стоїть поруч із Україною не лише як сусід, а й як вірний друг.

Також у День незалежності у Києві з візитом солідарності з Україною перебуває делегація депутатів глобальної парламентської мережі United for Ukraine.

У заяві на підтримку України вони зазначили, що "будь-яка угода про припинення вогню або мирна угода…", яка "не містить ефективних і надійних гарантій безпеки для України, підриває прагнення України стати членом трансатлантичної сім'ї, – не принесе миру, а навпаки, заохотить Росію".

Урочистості до Дня незалежності

Указом від 23 серпня український президент з нагоди Дня незалежності нагородив генсека Ради Європи, єврокомісара і низку європейських лідерів.

У неділю прем’єр-міністр Канади Марк Карні і спецпредставник американського президента Кіт Келлог взяли участь в урочистостях до Дня незалежності України, які провели у Києві.

Також у Київ прибули міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, а також міністр у справах ветеранів Британії.

На урочистостях з нагоди Дня незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Окрім Келлога, такий орден отримав і міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Орденом "За заслуги" II ступеня президент України нагородив посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

А ще Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля.

Партнерство з Канадою

Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції.

Під час промови в Києві Марк Карні заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

У НАТО повідомили, що Канада профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

До речі, у суботу Зеленський повідомив про синхронізацію з низкою санкцій Канади.

З 25 по 27 серпня канадський прем’єр Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію, щоб зміцнити відносини з європейськими союзниками та розвиток співпраці в ключових сферах, зокрема торгівлі, енергетики, видобутку важливих корисних копалин та колективної оборони.

Також Міністерство закордонних справ Італії повідомило, що сьогодні глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День незалежності.

Норвегія дає гроші на ППО

Норвегія виділяє близько $700 млн на системи протиповітряної оборони для України.

Україна та Швеція хочуть спільно виробляти оборонну продукцію на території обох країн.

Британія продовжить навчати українських військових до кінця 2026-го.

США блокують удари по РФ

За даними The Wall Street Journal, Пентагон протягом місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для ударів по території Росії.

Також видання повідомляє, що адміністрація американського президента Дональда Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тисяч авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які можуть надійти до України приблизно за шість тижнів.

Пакет озброєння вартістю $850 млн переважно фінансується європейськими країнами й до нього входять інші позиції.

Його передачу відклали до закінчення самітів американського президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас співрозмовники зазначили, що застосування ERAM може потребувати дозволу Пентагону.

Щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський у суботу повідомив, що напрацювання гарантій безпеки будуть готові "в найближчі дні".

"Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні", – зазначив Зеленський після телефонної розмови з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Нідерландів Діком Схоофом.

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне вважає, що наразі передчасно порушувати питання про деталі потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

"Це як мінімум передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається на зародковому рівні", – пояснив він.

Більшість фінів – за гарантії безпеки Україні, зокрема відправлення військ.

Китай, як пише Welt, дав зрозуміти, що готовий відправити миротворців в Україну.

Щодо прогресу врегулювання

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив прогрес у мирному врегулюванні російсько-української війни у 2%.

А президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом "дуже малоймовірна".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом 6 місяців, "не більше".

Венс також вважає, що росіяни вперше пішли на "значні поступки" США у питанні війни.

Решта новин

Німецькі ЗМІ: затриманий в Італії українець міг координувати підрив "Північних потоків".

Понад 5 тисяч українців незаконно перетнули кордон з Румунією з початку року.

Поштові служби Європи призупинять доставку посилок до США.

У Вірменії на протесті вимагали виведення росіян з військової бази.

У Німеччини знову влаштували підпал на залізничній колії.

Орбан полетів до Хорватії на приватному літаку близької соратниці.