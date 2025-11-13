Німеччина змінить допомогу українцям, США вичерпали санкції, Орбан як "зебра": новини дня

Орбан скористався корупційним скандалом, щоб атакувати Україну. В Євросоюзі бачать і позитив у викритті корупції в "Енергоатомі".

Тим часом в ЄС намагаються знайти спосіб фінансової підтримки України на наступні два роки.

Все важливе і цікаве за четвер, 13 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Орбан став "зеброю"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.

"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну!", – написав вчора ввечері у Facebook Сійярто.

А сьогодні вранці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у свою чергу, заявив про "українську воєнну мафію, пов'язану з президентом Зеленським".

"Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля", – стверджує угорський прем'єр.

В Міністерстві закордонних справ України потролили Орбана "зеброю" за його наїзд на Україну через корупцію.

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", – написав в Х речник українського МЗС Георгій Тихий.

Він проілюстрував свою відповідь відредагованим фото прем’єра Угорщини у костюмі з принтом, який нагадує зебру.

Рано-вранці 13 листопада Politico повідомило, що в Євросоюзі висловлюють занепокоєння через скандал з корупцією в енергетиці в Україні, оскільки цим неодмінно скористаються противники України.

"Ті, хто виступає проти України, будуть використовувати це якнайкраще", – зазначив дипломат, натякаючи на уряд Угорщини, очолюваний Віктором Орбаном.

Тим часом уряд Угорщини, який готується до парламентських виборів, які пройдуть навесні наступного року, обіцяє громадянам вже другу додаткову пенсію на рік.

"Сильний сигнал"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що рішуча боротьба з корупцією в Україні необхідна для збереження надійної підтримки з боку Заходу.

"Ми підтримуємо Україну і незалежні органи влади в цьому прагненні", – додав він.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова бачить історію з корупційним скандалом в "Енергоатомі" як сигнал про те, що українські антикорупційні органи справді працюють, але зауважила, що важливо, що буде відбуватися далі.

"Розслідування триває, за підтримки влади. Це сильний сигнал про те, що українські незалежні інституції працюють, і що корупція не буде толеруватися, навіть серед топпосадовців. Особливо у час, коли так багато українців годинами сидять без світла й у холоді", – зазначила Катаріна Матернова.

Вона згадала слова головної дипломатки ЄС Каї Каллас про те, що час розкриття "схеми" видався невдалим для України, і звісно йдеться про серйозний скандал.

"Реакція України наразі демонструє рішучість. Збереження незалежності антикорупційної інфраструктури – це ключове для руху України до ЄС. І це також має ключову роль у тому, щоб довести, що Україна налаштована серйозно боротися з корупцією", – наголосила посол.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс також бачить доказ того, що "антикорупційна система в Україні насправді дає результати".

"З одного боку, можна розглядати це як великий корупційний скандал. З іншого боку, це також можна сприймати як доказ того, що антикорупційна система в Україні насправді дає результати і що українські антикорупційні органи спроможні розглядати корупційні справи, включно на найвищому рівні", – заявив "ЄвроПравді" Домбровскіс.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським щодо останнього корупційного скандалу в країні.

У Берліні кажуть, що Зеленський "поінформував [Мерца] про розслідування корупції проти членів його уряду, які з того часу подали у відставку, запевнивши у повній прозорості та довгостроковій підтримці незалежних антикорупційних органів".

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

До речі, уряд і оборонні підприємства Данії зазнали кібератаки.

Щодо фінансування України

Північні і Балтійські країни виділили ще $500 млн на закупівлю американської зброї для України.

На полях G7 обговорили підтримку Києва у світлі останніх ударів РФ по енергетиці.

А на засіданні Ради ЄС з економічних питань міністри держав-членів мали обговорити, різні варіанти підтримки України, окрім репараційної позики.

До речі,єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс каже, що Великобританія та Канада, на території яких також є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю запропонованих Європейською комісією "репараційних позик".

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для його понівеченої війною економіки, щоб продовжувати боротьбу з Москвою.

"Я сподіваюся, з Божим благословенням, ми отримаємо це рішення", – сказав Зеленський.

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе наголосила, що гібридна війна РФ проти Європи є новою нормою, але жодні російські погрози не повинні залякати ЄС і завадити підтримці України.

Зазначимо, впродовж останніх тижнів кількість інцидентів із дронами збільшилася у Європі.

Сьогодні стало відомо, що у Франції невідомий дрон стежив за колоною танків Leclerc.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що існує зв'язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що ЄС надає Україні бюджетну допомогу у майже 6 млрд євро.

"Сьогодні ми виділимо Україні майже 6 млрд в межах механізму ERA Loan та у межах ініціативи Ukraine Facility. Я вітаю зобов’язання Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на наступні два роки", – заявила президентка Єврокомісії.

США вичерпали санкції

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у розпорядженні американської адміністрації лишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію.

Парламент Болгарії подолав вето президента на взяття під контроль заводу "Лукойла", а на кордоні з Литвою затримали українця, що воював на боці РФ.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хоче отримати статус "цивільного полоненого" російсько-української війни. Він написав відповідне звернення до президента України Володимира Зеленського.

Водночас Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій.

Решта новин

ЗМІ: Німеччина змінить систему допомоги українським біженцям, які прибули після 1 квітня.

У Німеччині домовилися про можливість обов’язкового призову.

Литва заборонила в'їзд російському реперу Моргенштерну.

Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна.

Суд ЄС заборонив продавати безалкогольний напій під назвою "джин".

Іспанія оштрафувала X на 5 мільйонів євро за рекламу криптовалюти.